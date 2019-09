Myynti romahti Jyväskylän Väinönkadulla kahden vuoden remontin aikana kymmeniä prosentteja, mutta lopputulos saa kiitosta – katso kuvat avajaistunnelmista

Kipinät-kuoro vetää sound checkiä ohjelmalavalla ja Taimi Vierimaa sekä Pirjo Lähde seisovat pienehkön sateenvarjon suojassa keskellä Kauppakadun ja Väinönkadun risteystä. Väinönkadun tuoreeseen graniittikivettyyn pintaa tippuu tihkua, ja lavalta poistuvat kuorolaiset muodostavat kilpikonnamaisen yhteissuojan sateenvarjoistaan. Kaksivuotinen remontti on valmis ja on avajaisten aika.

Vierimaalle katu on liikepaikkanakin tuttu ja Lähde asioi sen kivijalkaliikkeissä.

– Kyllä tästä hyvä tuli, mutta oli se pitkissä kantimissa. Uskon kanta-asiakkaiden kantaneen pikku puoteja yli remonttiajan. Kunpa vain kalusteet ja istutukset välttyisivät ilkivallalta, sanoo Vierimaa.

– Minulle se palvelutilanne on tärkeä, ja siksi asioin mielelläni näissä pienissä liikkeissä. Hurjimman möyrimisen aikana jäi kyllä asioimatta. Hyvää tässä on myös katulämmitys. Ei tarvitse talvella liukastumisen pelossa katsella koko ajan jalkoihin, kertoo Lähde.

Osto- ja Myyntiliike TilpeHörin omistaja Taina Talpo-Höri laskeskelee menettäneensä remontin aikana kymmenien tuhansien eurojen myynnin.

– Lopputulos on hyvä. Remontin aikana kanta-asiakkaat kyllä löysivät perille, mutta vieraspaikkakuntalaiset sekä turistit pitivät tätä vain katutyömaana ja eivät tulleet kaupoille. Eniten sääliksi käy ravintoloitsijoita. Heille varmasti tuli isot myyntimenetykset. Itse en toivo tapahtumatelttoja tähän liikkeeni eteen. Paikalliset ravintolat käyvät kovaa hintakilpaa lounasasiakkaista ja sitten tapahtumissa vierasmaalaiset tulee telttoineen kuorimaan kerman päältä, sanoo Talpo-Höri.

Talpo-Hörin puheet myyntimenetyksistä saavat vahvistuksen Harry´s pubin tiskin takana keskustelevilta Joonas Hovilta, Hermanni Hammarénilta ja Joanna Julkulta.

– Isoimmat menetykset tulivat, kun ei voinut pitää normaaliaikaa ja normaalilaajuista terassia. Se näkyi heti kesämyynnissä, sanoo Hammarén.

– Minulle töihin tulo oli ongelmallista, kun ei tiennyt kummasta päästä pääsee autolla tulemaan, jatkaa Julku.

– Melu ja ankea näkymä vaikutti myös omaan hyvinvointiin. Lopputulosta peukutan varovaisesti, oikeastaan siitä ei ole pahaa sanaa, sanoo Hovi.

Kadun alemmassa osassa Levykauppa Äx:n myymäläpäällikkö Anne Jokinen pitää lopputulosta hyvänä. Toisin kuin Talpo-Höri hän toivoo tapahtumien leviävän nyt myös Väinönkadulle.

– Välillä on ollut tunne, että ollaan täällä kulman takana. Siinä mielessä on hyvä saada kojuja tännekin vetämään kulkijoita. Kun remontti oli meidän kohdalla, myynti romahti kymmeniä prosentteja. Olemme markkinoineet ahkerasti ja kanta-asiakkaat ovat olleet myös tärkeä kantava voima. Olen hyvin innoissani meidän tekemisen meiningistä ja katu on hieno, sanoo Jokinen.

Apteekin markiisin alla puhuu kännykkään työpuhelua toimitusjohtaja Janne Särkkä. Hän pistää puhelimen taskuun.

– Tämä on hieno ja harkittu kokonaisuus. Kadun väritys on tyylikäs ja kalustus huolella harkittu. Jyväskylän keskusta on niin pieni, että yhdenkin pystykadun sulku näkyy voimakkaasti. Tämän huolellisen toteutuksen soisi leviävän Kauppakadun yläpäähän. Se kasvulaatikoineen ja kaikenkirjavine kalusteineen on surkea näky, sanoo Särkkä.

Avajaispuheen piti kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Hän kiitteli yrittäjiä pitkämielisyydestä ja lupasi, että keskusta pidetään yhdessä elinvoimaisena.

– Marketit ja nettikauppa haastavat kivijalkaliikkeet. Kaupassa on rakennemuutos, mutta voimme yhdessä pitää huolen toimivista palveluista. Yritykset ja kaupunkilaiset pitävät keskustan elävänä.

Liikkeiden kysyntää tulee nostamaan asukasmäärä. Meillä on uusia hankkeita. Uudishankkeilla olemme kaksinkertaistamassa keskustan asukasmäärän, sanoi Koivisto runsaslukuiselle sateenvarjokansalle.

Kysyttäessä hankkeista Koivisto totesi merkittäviksi Valtiontalon kulman sekä kauppakeskusten uudistamiset.

– Liiketiloista osa muutetaan asunnoiksi. Kaikki eivät enää täyty liiketoiminnalla. Kaikissa ydinkeskustaa koskevissa rakentamispäätöksissä huomioidaan asuntojen lisääminen, kertoi Koivisto.