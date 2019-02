Nähdäänkö eduskunnassa pian piraattipuolue tai eläinoikeuspuolue? Tuskinpa vain, sillä pienpuolueiden tie parlamenttiin on kivinen

Huhtikuun eduskuntavaaleihin valmistautuu parhaillaan myös kymmenen pienpuoluetta, joiden ehdokkaista moni ei ole kuullutkaan. Puoluerekisterissä on tällä haavaa 19 rekisteröityä puoluetta, joista kymmenellä ei ole kansanedustajaa.

– Pidän pienpuolueiden menestyksen mahdollisuuksia erittäin pieninä. Suomessa on vakaa puoluejärjestelmä, johon uusien puolueiden ja liikkeiden on vaikea murtautua, tohtorikoulutettava Annu Perälä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta sanoo.

Yhdistys poistetaan puoluerekisteristä, jos se ei saa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa tai vähintään kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä.

Pienpuolueiden läpimeno eduskuntaan on käytännössä lähes mahdotonta, mutta keskustelunaiheita ne voivat nostaa esiin.

– Tavoite tulevissa eduskuntavaaleissa on lisätä ihmisten tietoisuutta omasta luokasta ja oikeuksista. Yhdessä muiden nykymenoon tyytymättömien kanssa voidaan avata tietä nykyistä paremmalle yhteiskunnalle ja toimia köyhien kyykyttämäistä vastaan. Tarvitaan osallistuvan demokratian kautta täyskäännös nykyiseen markkinadiktatuuriin, puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen Suomen kommunistisesta puolueesta sanoo.

Tarvitaan tunnetut ehdokkaat

Jotta pienpuolue voisi vaaleissa menestyä, sillä pitäisi olla hyvät verkostot ja tunnettuja ehdokkaita. Suomen vaalijärjestelmä suosii suurimpia puolueita.

– Mitä suurempi vaalipiiri on, sitä pienempi on piilevä äänikynnys eli se osuus äänistä, joka puolueen on saatava saadakseen edustajansa läpi. Pienpuolueiden parhaat läpimenomahdollisuudet ovatkin suurissa vaalipiireissä.

Aika ajoin eduskunnassa on kuitenkin nähty pienpuolueiden esiinmarsseja. Kaiken kaikkiaan Suomen eduskunnassa on ollut Perälän mukaan edustettuna 24 eri puoluetta, joista useimpien taival on kuitenkin jäänyt lyhyeksi.

– Viimeisimmät tällaiset puolueet ovat olleet vuoden 1995 vaaleissa eduskuntaan nousseet Nuorsuomalaiset ja Ekologinen puolue. Molempien puolueiden läpimenneet kansanedustajat olivat tunnettuja kasvoja: Risto E. J. Penttilä, Jukka Tarkka sekä Veltto Virtanen, Perälä kertoo.

Vuosina 1970–2015 eduskuntaan on valittu valitsijayhdistyksen listoilta vain seitsemän kansanedustajaa ja ennen vuotta 1970 vain muutamia.

– SKDL:n kanssa riitautuneen kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän kansansuosio Lapissa riitti nostamaan hänet omalta listaltaan eduskuntaan vuonna 1983. Perälä kertoo.

Myös monia vihreiden ehdokkaita nousi eduskuntaan ennen virallisen puolueen perustamista vuonna 1988. Ville Komsi ja Kalle Könkkölä vuonna 1983 ja Pekka Haavisto, Osmo Soininvaara, Eero Paloheimo ja Erkki Pulliainen vuonna 1987.

– Monet heistäkin olivat tunnettuja esimerkiksi Koijärvi-liikkeen tiimoilta, Perälä muistuttaa.

Helppoa se ei ole

Tunnetuimpia pienpuolueiden tai liikkeiden ehdokkaita ovat tällä haavaa Paavo Väyrynen seitsemän tähden liikkeellään ja liike nytin perustaja Hjallis Harkimo. Liike nyt ei ole puoluerekisterissä vaan haluaa pysyä sitoutumattomana poliittisena liikkeenä. Helppoa ei heilläkään välttämättä tule olemaan Perälän mukaan.

– Väyrynen on tunnettu keulahahmo, mutta on hyvä huomata, ettei hän tullut valituksi ollessaan viimeksi ehdolla Uudellamaalla. Väyrysen puolueen saama mediahuomio on myös ollut aiempaa vähäisempää ja toisaalta puolueen agendalta löytyy osittain samanlaisia teemoja kuin perussuomalaisilta.

Eduskunnan ulkopuolisita yrittäjistä Perälä pitää liike nytin mahdollisuuksia parhaimpina.

– Heillä on ollut huomattavaa mediajulkisuutta ja tunnettuja kasvoja, joista ehdolla tosin vain on Harkimo. Äänestäjille voi olla epäselvää, mitä liike oikein ajaa.

Harkimo keräsi viime vaaleissa noin 11 000 ääntä Uudeltamaalta kokoomuksen listoilla. Perälä laskee, että Harkimon ja muiden liike nyt -ehdokkaiden pitäisi saada yli 2 000 äänen lisäys läpimenon mahdollistamiseksi.

– Yksi kansanedustaja olisi erinomainen suoritus.

Vai sittenkin vaaliliitto?

Vaaliliitto voi olla pienpuolueille yksi tapa kasvattaa menestymisen mahdollisuuksia. Näin ovat tehneet esimerkiksi feministinen puolue, piraattipuolue ja liberaalipuolue.

Väyrysen kanssa riitautunut kansalaispuolue on vaaliliitossa sinisten kanssa Oulun ja Vaasan vaalipiireissä ja Suomen kansa ensin -puolueen kanssa Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireissä.

– Ehdokkaita on yhdeksässä vaalipiirissä ja tavoite saada kahdesta viiteen kansanedustajaa, puheenjohtaja Sami Kilpeläinen kertoo.

Perälä näkee vaaliliitoissa riskejäkin, sillä äänestäjä vieroksuu sitä, että ääni voi ns. epäpyhissä alliansseissa mennä täysin vastakkaisen katsantokannan edustajalle.

– Vaaliliitossa olevat puolueet ja ehdokkaat voivat sijoittua oikeisto–vasemmisto-akselilla hyvin eri tavoin ja se voi karkottaa äänestäjiä. Äänestäjä voi löytää myös samanlaisia painotuksia jo olemassa olevista eduskuntapuolueista, esimerkiksi feministisen puolueen agenda on osin samanlainen kuin vasemmistoliiton ja vihreiden. Liberaaleja ehdokkaita taas löytyy myös muiden listoilta.

Neljä syytä, miksi ääniä on vaikea saada

Tohtorikoulutettava Annu Perälä Turun yliopistosta listaa neljä syytä, miksi pienpuolueiden on vaikea kasvattaa äänimääräänsä.

1. Strateginen äänestäminen. Äänestäjä pelkää oman äänensä menevän hukkaan, mikäli puolue ei menesty. Pienpuolueelle annettu ääni voi olla pois ideologisesti lähimmältä suurelta puolueelta ja näin edesauttaa jonkun muun puolueen valtaannousua. Hän voi myös epäillä, mitä yksittäinen kansanedustaja saisi edes aikaan parlamentissa.

2. Mediahuomio. Pienpuolueita ja niiden agendoja ei käsitellä mediassa samalla tavalla kuin eduskuntapuolueiden vastaavia, eivätkä ne ole edustettuina esimerkiksi television vaaliväittelyissä. Tästä syystä ne eivät tule samalla tavalla tutuiksi äänestäjille.

3. Kampanjointiresurssit. Pienpuolueet eivät kuulu puoluetuen piiriin, minkä vuoksi heidän on vaikea kamppailla tasavertaisesti eduskuntapuolueita vastaan, esimerkiksi maan laajuisilla televisiomainoskampanjoilla.

4. Ehdokasasettelu. Pienpuolueet eivät yleensä pysty asettamaan täysiä listoja missään vaalipiirissä eli heillä on vähemmän ehdokkaita keräämässä ääniä yhteiseen pottiin.

10 puolueella ei vielä edustajaa

Puolueet, joilla ei ole kansanedustajaa puoluerekisterin mukaisessa järjestyksessä:

Suomen kommunistinen puolue, rekisteröity 8.12.2011.

Kommunistinen työväenpuolue, rekisteröity 13.8.2012.

Liberaalipuolue, rekisteröity 16.3.2016.

Piraattipuolue, rekisteröity 2.6.2016.

Eläinoikeuspuolue, rekisteröity 20.9.2016.

Kansalaispuolue, rekisteröity 15.12.2016.

Feministinen puolue, rekisteröity 10.1.2017.

Itsenäisyyspuolue, 30.1.2017.

Suomen kansa ensin, rekisteröity 11.12.2018.

Seitsemän tähden liike, rekisteröity 21.12.2018.

Puoluerekisterin ulkopuolella: Liike nyt.