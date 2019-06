Näillä Äänekosken nuorilla on ihana kesätyö: Nelostien silta saa kylkeensä upeaa katutaidetta

Niistä tulee upeita!

Äänekosken nuoret kesätaiteilijat Aliisa Vertainen ja Richard Palmroos toivovat, että mahdollisimman moni tulee ihailemaan Tärttämäen sillan rakenteisiin maalattavia katutaideteoksia niiden valmistuttua.

– Harmi vaan, etteivät ne näy tuonne Nelostielle, sanovat 15-vuotiaat, tavallista taiteellisemman kesätyön kahdeksan muun äänekoskelaisnuoren tavoin saaneet nuoret.

Ihailemaan niitä pääsee jalan tai pyörällä, mutta vasta kun sillan alittava uusi rantaraitti valmistuu.

Sillan maalausprojekti on Väyläviraston ja Äänekosken kaupungin yhteistyöhanke. Jyväskyläläinen graffititaiteilija Janne Saarikoski on suunnitellut kaksi maalausta äänekoskelaisilta saatujen ideoiden pohjalta. Toinen teos on nimeltään Aika ja toinen on Peili.

– Ajassa on mukana neljä vuoden aikaa, mutta myös Äänekosken historiaa ja paikkoja. Siitä löytyvät vanha, viime vuosituhannella palanut puukirkko, vanha Kotakennäänsalmen silta ja tietenkin uutena biotuotetehdas. Vanha vaakuna on heitetty puun juurelle ja nykyiset vaakunalinnut lentävät entisestä ajasta kohti tulevaisuutta, kuvailee Saarikoski.

– Peilissä on Äänekosken nimi kolmimetrisin kirjaimin ja siluetteja paikallisista henkilöistä.

Saarikoski hahmotteli betoniin ääriviivat ja opasti nuoria spray-maalauksen tekniikkoihin. Sen jälkeen maalipurkki toisensa jälkeen on tyhjentynyt, kun innokkaat nuoret ovat värittäneet pintoja ja yksityiskohtia.

– Jengi tekee hyvää duunia. Ahkeria ja motivoituneita nuoria. Jotkut ei koe olevansa taiteellisia, mutta tätä oppii kuka vaan, Saarikoski sanoo.

Vertaisella ja Palmroosille on innostus katutaiteeseen syttymässä kesätyöpestin ansiosta.

– Vähän kiinnostaa alkaa harrastamaan. Olisi kiva, jos Äänekoskella olisi joku paikka, jossa saa maalata luvallisesti, he toivovat.

Katutaide elää ja voi nykyisin Saarikosken paremmin kuin ikinä. Esimerkiksi Jyväskylässä katutaiteeseen on panostettu paljonkin. Saarikoski vihjaa kaupungeille, että harrastajat kaipaavat yhä enemmän laillisia paikkoja, joihin voi maalata katutaidetta tai graffititaidetta.

– Yksikään alikulkutunneli tai sähkömuuntamo ei taida olla puhdas. Eihän kaikki alan harrastajat laillisille paikoille siirry, mutta monet haluavat harrastaa rauhassa ja luvallisesti. Vaikka joitakin nimenomaan laittomuus viehättää, niin luvalliset seinät ne vasta väkeä vetävätkin, hän sanoo.

– Monet lajin pioneerit maalaa edelleen. Sellaiset 40–50-vuotiaat ukot on yhä innokkaita. Mieluummin hekin työpäivän päätteeksi lähtevät luvalliselle seinälle kuin juoksevat tuolla ympäriinsä. Taidekin on parempaa, kun sitä voi tehdä rauhassa eikä tarvitse sutaista 15 minuutissa.

Tärttämäen silta on uusi Nelostien silta Kuhnamon yli. Se korvasi vanhan Kotakennäänsalmen sillan. Hanke liittyy Nelostien liikennejärjestelyihin Äänekosken kohdalla. Nelostie ja liittymät Äänekoskelle pannaan vaihe vaiheelta uusiksi uuden biotuotetehtaan tuoman lisäliikenteen takia. Osa on jo valmista, kokonaisuudessaan mittava tierevohka valmistuu ensi vuonna.