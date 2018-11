Näillä vinkeillä pääset pahimman pimeyden yli – kaamosväsymys voi alkaa jo lokakuussa

Väsyttää. Tekisi mieli vetää peitto korville ja jatkaa unia. Kun luonnonvalo vähenee, ihmisen sisäisen kellon rytmi häiriintyy. Yöhormonin eli melatoniinin tuotanto jatkuu monilla vilkkaana vielä aamulla, eikä serotoniinin eli mieliala- ja vireyshormonin tuotanto pääse kunnolla käyntiin. Siksi monilla on vaikeuksia päästä aamulla ylös sängystä ja herätä.

Herkimmät saavat kaamos­väsymyksen oireita jo lokakuussa. Arvioiden mukaan suomalaisista noin 30 prosenttia kärsii valon vähenemisestä johtuvista oireista talvikuukausien aikana. Prosentilla väestöstä kaamosväsymys harppaa askeleen eteenpäin ja saattaa muuttua masennukseksi.

– Kaamosväsymystä ja -masennusta on vaikea erottaa toisistaan. Masennus on kuin jatkumo väsymykselle, ja väsymys on tyypillinen masennuksen oire. Ja väsymystä on myös muillakin kuin masentuneilla, vt professori, Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian klinikan ylilääkäri Tommi Tolmunen toteaa.

Kaamosväsymykseen liittyy monenlaisia oireita, kuten väsymys, ruokahalun kasvu ja sen myötä painonnousu. Etenkin hiilihydraattiset herkut maistuvat kaamosväsymyksen kourissa kamppaileville.

– Kaamosmasennuksessa ja usein myös kaamosväsymyksessä on päinvastaisia oireita kuin klassisessa masennuksessa. Klassisen masennuksen oireita ovat unettomuus, ruokahaluttomuus ja laihtuminen. Epätyypillisessä masennuksessa puolestaan nukutaan liikaa, mutta unenlaatu on huono. Ruokahalu puolestaan lisääntyy ja erityisesti makea ja hiilihydraatit maistuvat – mikä taas voi johtaa painonnousuun. Kaamosoireilussa oireisto on usein samanlaista kuin epätyypillisessä masennuksessa.

Tommi Tolmusen mukaan taipumus masennukseen on yksi altistava tekijä myös kaamos­väsymykseen.

– Lisäksi psyykkinen kuormitus eli vaikkapa stressi voi olla yhtey­dessä väsymykseen.

Pimeyden kanssa on elettävä näillä leveysasteilla, ja sen kanssa voi elää, toteaa terveyspsykologian dosentti, Itä-Suomen yliopiston lehtori Sanna Sinikallio.

Koska kaamosväsymys johtuu valon vähyydestä, on paras hoitokeino siihen valo. Jos vuoden pimeimpiä kuukausia ei voi viettää etelän auringossa, vaihtoehtona on ottaa valohoitoa päivittäisinä annoksina.

– Kaikki tutkimukset puoltavat, että kirkasvalohoito silmien kautta auttaa useimmiten kaamosväsymykseen – tai pikemminkin puhuisin kaamosrasituksesta. Oivallista olisi, jos valohoitoa voisi kokeilla ennen kuin kirkasvalolamppua ostaa itselle, sillä valohoidosta hyötyminen on yksilöllistä, Sinikallio kertoo.

Sanna Sinikallio suosittelee oman kokemuksensa perusteella kirkasvalohoitoa. Valohoito tehoaa parhaiten silloin, jos sen aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kaamosrasituksen ensioireita.

– Lokakuussa olisi sopiva aika aloitella kirkasvalohoidot, mutta toki valohoidon voi aloittaa myöhemminkin. Puoli tuntia päivässä kirkasvaloa riittää. Hoito kannattaa ottaa aamusta, ettei melatoniinia erittyisi enää aamupäivän aikana. Itse olen käyttänyt 20 vuotta kirkasvaloa ja se on helpottanut oireita. Kroppani on eri tilassa kuin ennen kirkasvalohoitoa, Sinikallio kertoo.

Positiivisella tavalla yleiseen vireyteen vaikuttaa myös kuntoliikunta. Liikunta ei saisi kuitenkaan aiheuttaa ylimääräistä stressiä, vaan sen pitäisi tuoda mielihyvää.

– Ja olisi hyvä pystyä liikkumaan valoisan aikaan.

Vastalääkkeenä kaamosrasitukselle on tärkeää myös huolehtia hyvästä unirytmistä. Kannattaa myös kokeilla lyhyiden päivätorkkujen tehoa. Vireyttä päivään saa esimerkiksi keskellä työpäivää tehtävillä happihyppelyillä.

– Pitää myös muistaa syödä hyvin ja terveellisesti. Ruoalla voidaan vaikuttaa voimakkaasti vireystasoon.

Harrastukset ja vilkkaat sosiaa­liset suhteet myös pitävät kaamosrasituksen oireet kurissa. Myös mieluisten asioiden tekeminen auttaa pitämään mielialan korkealla.

D-vitamiinin syömistäkin suositellaan – tosin varmuutta sen tehosta kaamosväsymykseen ei ole tutkimuksilla osoitettu.

– Vakavista oireista kärsivät saattavat hyötyä lisäksi mielialalääkityksestä.

Teksti: Anne Repo, kuvat: Tiina Mutila