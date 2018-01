Näin EU-johtajat onnittelevat Niinistöä – vanhan puoluetoverin Junckerin kirje päättyy sydämeen

Uudelleen valittu presidentti Sauli Niinistö on saanut odotetusti onnitteluita myös EU-johdosta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk onnittelee Niinistöä historiallisesta voitosta. Tusk sanoo tuntevansa Niinistön omistautuneena eurooppalaisena johtajana, joka haluaa vahvistaa EU:n kykyä vastata globaaleihin haasteisiin.

Yhteistyön jatkamista odottaa myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.

– EU on kääntänyt sivua finanssi- ja talouskriiseissä, ja talouskasvu on nyt vahvaa läpi unionimme. Naapurustossamme on kuitenkin yhä geopoliittisia haasteita, mikä tekee eurooppalaisesta yhteistyöstä ja yhteisistä ponnistuksista tärkeämpiä kuin koskaan, Juncker kirjoittaa.

Kirjeensä päätteeksi Juncker on piirtänyt vanhalle EPP-puoluetoverilleen sydämen.