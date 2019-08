Näin Hätäkeskuslaitos vastaa kritiikkiin: Hätäpuheluihin vastataan yhä nopeammin, uusi tietojärjestelmä on toimiva ja tehokas

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica on saanut julkisuudessa paljon kritiikkiä. Hätäkeskuslaitos on kuitenkin ollut 40 miljoonan euron jättihankintaansa tyytyväinen.

– Erica on ollut toimiva järjestelmä ja se on osoittanut jo nyt tehokkuutensa. Uudella järjestelmällä on käsitelty viisi prosenttia enemmän hätäilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, hankepäällikkö Mika Lamu Hätäkeskuslaitokselta kertoo.

Myös hätäpuheluihin vastaamisen viiveet ovat lyhentyneet nopeasti käyttöönottosakkausten jälkeen. Heinäkuussa 95 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin alle 10 sekunnissa. Se on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Alle 30 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Myös siinä on kasvua kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Samalla uudistuksen suuri päätavoite on toteutunut. Siitä lähtien, kun Manner-Suomi yhdistettiin yhdeksi hätäkeskusalueeksi, kotipaikka ei ole enää vaikuttanut soittajan saamaan palveluun.

– Nyt kansalaiset saavat tasalaatuiset hätäkeskuspalvelut alueellisesta sijainnista riippumatta, Lamu sanoo.

Hätäkeskuslaitos on puolestaan itse hyötynyt siitä, että sillä on nykyään kattava tilannekuva kaikista eri hätäkeskusten tehtävistä.

Vaikeuksiakin on toki ollut, se myönnetään myös Hätäkeskuslaitokselta. Eniten kehittämistä on Erican riskinarviointikyvyssä ja vasteiden määrittelyssä. Se kuitenkin kuuluu viranomaisten omalle vastuulle.

Tähän liittyy juuri se, miksi Erican käyttöönoton jälkeen pelastuslaitos on reagoinut ylimitoitetuilla vasteilla joihinkin tehtäviin ja miksi poliisin ja ensihoidon kiireelliset tehtävät ovat lisääntyneet.

– Kiireellisyysjakauma on muuttunut. Kokemusten saaminen vie aikaa, jotta löydetään kaikkein parhaat mallit, Lamu sanoo.

Järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Seuraava versio, Erica 2.0, on tulossa testattavaksi jo tänä syksynä.

– Se parantaa viranomaisten omien hälytysohjeiden tuottamista järjestelmään ja tiedottamisominaisuuksia, Lamu kertoo.

Sitä seuraava versio, Erica 2.1, on määrä tulla käyttöön vuoden 2020 lopulla. Sen on tarkoitus parantaa muokattavuutta ja alueellista tiedon suodatusta. Tätä ominaisuutta toivoo työssään myös Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomestari Pentti Partanen.

– Käytössä oleva versio on vielä kankea ja kehittymätön. Epäkohdat ovat olleet kyllä tiedossa alkumetreiltä asti. Kaikki vain puhuvat siitä, että seuraava versio on sitten parempi, Partanen ihmettelee.