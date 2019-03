Näin Jyväskylä juhlii synttäreitään – toimi nopeasti, jos haluat ilmaiselle opastetulle kierrokselle

Jyväskylän kaupunki juhlii 182-vuotissyntymäpäiviään maaliskuun lopussa.

Osana Jyväskylän päivien kokonaisuutta kaupunki tarjoaa mahdollisuuden tutustua kotikaupunkiin opastetuilla kierroksilla lauantaina 23. maaliskuuta.

Kierroksille on vapaa pääsy, mutta lippu on noudettava ennakkoon. Tarjolla on sekä bussi- että kävelykierroksia.

Lippuja kierroksille saa kaupunginkirjaston aulasta, osoitteesta Vapaudenkatu 39–41, niin kauan kuin lippuja riittää. Lippuja on saatavilla torstaina 14.3., perjantaina 15.3., maanantaina 18.3. ja tiistaina 19.3. kello 15–17.

Lippuja ei voi varata ennakkoon, ja kerralla voi ottaa korkeintaan 2 lippua per hakija.

Bussi- ja kävelykierroksen lähtö sekä paluu ovat Jyväskylän kaupunginteatterin edestä (Vapaudenkatu 36).

Lisäksi järjestetään kaupungintalon yleisökierroksia. Ne ovat lauantaina 23. maaliskuuta kello 10.00 (also in English), 11.00 ja 12.00. Kesto on noin 45 minuuttia. Sisäänkäynti kaupungintalolle on teatterin puoleisesta Poliisikamari -ovesta.

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus valmistui alkuvuodesta 2013. Kierros suuntautuu kaupungintalon julkisiin tiloihin eri kerroksissa. Kierroksen aikana kerrataan myös korjauksen perustietoja ja esitellään talossa olevia taideteoksia. Oppaina toimivat Jyväskylän matkailuoppaat ry:n oppaat.

Lauantaina 23. maaliskuuta kello 10.00 ja 12.00 järjestetään Aalto Bravo -bussikierros. Kierroksen kesto on 2,5 tuntia, ja sen aikana käydään Säynätsalon kunnantalolla sekä Muuramen kirkolla. Kierros päättyy Alvar Aalto museoon, johon voi halutessaan jäädä tutustumaan.

Bussikierroksella tutustutaan Aallon tuotantoon lähes kuuden vuosikymmenen ajalta. Kierros päättyy Alvar Aalto -museolle, jonka autenttisessa ympäristössä on mahdollisuus nauttia myös Alvarin kakkukahvit.

Aalto Andante –kävelykierrokselle lähdetään lauantaina 23. maaliskuuta kello 13.00. Kierroksen kesto on 1,5 tuntia, lähtö kaupunginteatterin edestä, Vapaudenkatu 36. Kierroksen kohteita ovat Työväentalo, hallinto- ja kulttuurikeskus sekä yliopistokampus (lisäksi Nikolainkulma, Harjun Neron portaat). Kierros päättyy Alvar Aalto-museolle, johon voi tutustua omatoimisesti.

Kävelykierroksella kuljetaan Alvar Aallon elämän käännekohdista toiseen, nuoresta koulupojasta arvovaltaiseksi akateemikoksi.

Maaliskuun 22. päivä tulee kuluneeksi 182 vuotta siitä, kun Jyväskylä sai kaupunkioikeudet. Jyväskylän päivät kutsuu kaikenikäiset kaupunkilaiset tutkimusretkelle omaan kotikaupunkiin, löytämään uusia näkökulmia, tutustumaan paikalliseen osaamiseen ja juhlistamaan syntymäpäiviä yhdessä. Jyväskylän päivät -tapahtumaa vietetään Jyväskylän kaupunginkirjastolla 23. maaliskuuta Hyvinvointia kulttuurista -teemalla.