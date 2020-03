Näin Keskisuomalaisen levikkialueen kunnat ohjeistavat kuntalaisia koronaviruksen varalta – lue kuntasi tilanne tästä

Keski-Suomen kunnat ovat julkaisseet omia ohjeitaan koronaviruksen vuoksi. Kokosimme tähän juttuun kuntien ohjeistuksia ja toimenpiteitä pandemian torjumiseksi. Kunnat tiedottavat uusista ohjeista verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Mikäli epäilet saaneesi tartunnan, älä lähde terveysasemalle tai keskussairaalan päivystykseen, ettet altista muita ihmisiä mahdolliselle tartunnalle.

Älä myöskään soita Keski-Suomen keskussairaalan yksiköihin tai puhelinkeskukseen, vaan soita aina ensin omalle terveysasemallesi. Katso sairaanhoitopiirin ohjeistus kokonaisuudessaan tästä.

Hankasalmi

Hankasalmen kunta tiedotti torstaina ja perjantaina, että työmatkustuksesta ulkomaille pidättäydytään toistaiseksi kokonaan. Linjaus koskee myös koulujen oppilaita.

Ulkomaan matkalta palaavien tai sieltä juuri palanneiden kunnan palvelujen piirissä olevien henkilöiden tulee sopia palveluihin (esimerkiksi (koulut ja päiväkodit) palaamisen ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä kunnan kanssa. Koululaiselle järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetusta. Ulkomailta palaavat Hankasalmen kunnan työntekijät, ilmoittavat tilanteesta esimiehelleen ja jäävät omatoimisesti kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Kaikki mahdolliset koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille suuntautuvat matkat perutaan kevätlukukaudelta. Myös luokkaretket, leirikoulut ja kisamatkat perutaan.

Palvelutaloissa (vanhusten asumispalvelut) ystävien ja omaisten vierailut on toistaiseksi kielletty kokonaan ja myöskin kotonaan asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailuja tulisi välttää.

Hankasalmen kunta peruu toistaiseksi omat suuria yleisömääriä keräävät tapahtumat tai kokoontumisensa, vaikka arvioitu henkilömäärä niissä jäisi alle 500 hengen. Kunta keskeyttää maaliskuun loppuun saakka kansalaisopiston kurssit ja seniorikeskuksen toiminnan sekä viikoittain toimivat avoimet perhekerhot – niiden jatkosta maaliskuun lopun jälkeen tehdään päätöksiä 25.3. mennessä. Nuorisotilat ja nuorten työpajatoiminta ovat kiinni maaliskuun loppuun saakka.

Monitoimitalon kuntosali suljetaan maaliskuun loppuun saakka. Muiden liikuntavuorojen kohdalla kunta suosittaa liikuntaryhmien koon rajaamista alle 20 henkilöön ja vuorojen käyttäjien on oltava täysin terveitä ja oireettomia. Kunta itse ei järjestä toistaiseksi liikuntatoimintaa ja seuroja sekä muita kolmannen sektorin toimijoita kehotetaan harkitsemaan suurella vakavuudella toiminnan keskeyttämistä esimerkiksi maaliskuun ajaksi. Tilannetta arvioidaan päivittäin ja muut rajoitukset ja kaikkien liikuntapaikkojen sulkeminen väliaikaisesti on mahdollista.

Joutsa

Joutsan kunta suosittelee kaiken asioinnin tekemistä puhelimitse tai sähköpostin avulla. Kuntosalit ja hyvinvointitupa suljetaan maanantaista alkaen ja Leivonmäen uimahallin vesiliikuntaryhmät perutaan toistaiseksi.

Ikäihmisten palveluasumisyksiköihin vierailuja kehotetaan välttämään ja Seniorikeskuksen toiminta suljetaan väliaikaisesti.

Koulujen, kirjastojen ja varhaiskasvatuksen osalta noudatetaan viranomaisten ohjeita. Yksiköissä on varauduttu muuttuvaan toimintaan, muun muassa etäopetukseen. Kevään ylioppilaskirjoitusten aikataulua on tiivistetty.

Joutsan kunta tiedottaa asioista ajantasaisesti verkkosivuillaan.

Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina 13.3., että koronavirusnäytteenoton kysyntä ylittää Keski-Suomen keskussairaalan resurssit. Jatkossa lieväoireisilta, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, ei oteta koronavirustestiä.

Terveysasemalle ei lievissä tapauksissa tarvitse soittaa, vaan voi sairastaa ihan rauhassa kotona ja seurata itse omaa vointiaan. Kipeänä ei kuitenkaan pidä mennä töihin, kouluun, hoitoon tai kauppaan. Jos vointi huononee, henkilöllä on kova kuume tai hengenahdistusta, tulee ottaa puhelimella yhteys terveysasemien tai päivystyksen keskitettyyn puhelinneuvontaan, jossa annetaan tarvittaessa vastaanottoaika. Puhelimessa annetaan tarkat ohjeet, mihin potilaan tulee saapua. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemille perustetaan maanantaista lähtien erilliset infektiovastaanotot, joihin potilaat ohjataan puhelimessa annettavan ajanvarauksen perusteella, Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi kaupungin tiedotteessa lauantaina.

Jyväskylän terveysasemilla lopetettiin kiireettömien vastaanottoaikojen antaminen ja keskitytään ylläpitämään kiireellistä vastaanottoa sekä kansalaisten koronavirusneuvontaa. Kiireettömiä aikoja varaavien yhteystiedot otetaan ylös ja heidät laitetaan niin sanotulle jonokirjalle.

Osa Jyväskylän kaupungin liikuntalaitoksista suljettiin perjantaina toistaiseksi. Sulku koskee aiemmin ilmoitettujen sulkujen lisäksi Monitoimitaloa, Hipposhallia, kilpajäähallia, harjoitusjäähallia, Kuokkalan Graniittia sekä Vehkahallia.

Lukuisia kevään tapahtumia on peruttu Jyväskylässä. Katso tarkemmat tiedot peruutuksista tapahtumien omilta sivuilta.

Katso tarkempia tietoja kaupungin toimista ja peruutuksista kaupungin verkkosivuilta.

Jämsän kaupunki

Jämsän kaupunki noudattaa valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia ja suosituksia.

Kaikki Jämsän kaupungin järjestämät tapahtumat perutaan maaliskuun loppuun saakka.

Kaupunki tiedotti torstaina 12.3., että varhaiskasvatus, koulut ja iltapäivätoiminta toimivat toistaiseksi normaalisti. Huoltajia pyydetään huomioimaan, ettei sairasta lasta tule tuoda päiväkotiin tai kouluun.

Kaupunki suosittelee, että tapahtumanjärjestäjät ja yhdistykset ottaisivat huomioon valtioneuvoston suositukset jo tässä vaiheessa tapahtumien järjestelyissä ja niiden perumisessa. Aluehallintoviraston antamat tarkemmat ja tiukemmat määräykset tapahtumien järjestelyissä edellytetään otettavan huomioon.

Kaupungin henkilöstöä kehotetaan välttämään tarpeetonta koti- ja ulkomaan matkustamista. Matkalta palattuaan työntekijä on poissa työpaikaltaan 14 vuorokauden ajan matkan jälkeen joko etä- tai korvaavassa työssä, myös loma-jakson pidentäminen on järjestettävissä.

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste sanoo kaupungin tiedotteessa, että etätyön tekemistä suositellaan kaikille työntekijöille, joiden työ on mahdollista tehdä paikasta riippumattomasti. Suositus on voimassa maaliskuun loppuun saakka.

Mikäli Jämsä-Kuhmoinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella asuva epäilee itsellään koronavirustartuntaa, tulee hänen ottaa yhteyttä omalle terveysasemalleen. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä Jämsän päivystykseen, numeroon 040 712 2555.

Asiakas haastatellaan puhelimessa ja mikäli THL:n ohjeistamat kriteerit epäillystä tartunnasta täyttyvät, pyydetään häntä odottamaan lisäohjeita kotona.

Lue tästä koronavirusepäilyn toimenpideohje kokonaisuudessaan.

Kannonkoski

Kannonkoskella toimintaohje koronaviruksen epäilytilanteessa painottaa, että ensisijaisesti tulee olla puhelimitse yhteydessä terveysasemalle.

Saarijärven terveysaseman numero on puh 044 459 8500 ja Karstulan terveysaseman numero on 040 157 8919.

Yleisesti paras tapa suojautua miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsihygieniaa, kunta ohjeistaa.

Viruksen leviämisen estämiseksi on peruttu ainakin Kumppanuuspöydän kokous ma (16.3.), Elinvoimapaja (17.3.), Vapaaehtoisten kiitoskahvit (23.3.) ja Ikäihmisten kuntokartoitus (3.4.). Myös nuorisotoimen Crazy Action -tapahtumat ja Klubi-illat on peruttu toistaiseksi.

Ikäihmisten liikuntatuokio koulun liikuntasalissa, Liikuntaralli perheliikuntakerho, Tehotiistai ja Tehotorstai jäävät tauolle. Saarikan hyvinvointipiste sekä hyvinvointivastaavan liikuntaneuvonta vastaanotto on peruttu 1.4.

Vierailut Saarikan asumispalveluyksiköissä ja osastoilla kielletään toistaiseksi.

Lue koko toimintaohje kunnan verkkosivuilta.

Karstula

Karstulan kunnan valmiustasoa on kohotettu ministeriöiden ja kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata henkilöstöä ja väestöä.

Kunnan valmiustason nostossa varaudutaan tilanteeseen, jossa osa henkilöstöstä ja kuntalaisista joutuisi karanteeniin tai sairastuisi virukseen. Olennaista on, että asukkaiden kannalta tärkeimmät toiminnat pidetään yllä myös poikkeustilanteissa.

Kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, joka edellyttää ihmisten lähikontaktia, tulee välttää.

Kunta on varautunut koulujen ja päiväkotien sulkemiseen, mikäli terveysviranomaiset tai valtiovalta niin määräävät. Karstulan kunnan johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja noudattaa valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia tässä asiassa. Kunta toimii yhteistyössä kuntayhtymä Saarikan kanssa, joka on asiasta vastaava terveysviranomainen.

Vierailut kuntayhtymä Saarikan asumispalveluyksiköissä ja osastoilla kielletään toistaiseksi.

Ikäihmisten hyvinvointineuvolat ja päiväkeskukset sekä vammaisten toimintakeskukset pidetään kiinni huhtikuun loppuun saakka. Muilta osin palvelut vielä ennallaan, eli vastaanottoja, kotikäyntejä ynnä muita ei toistaiseksi rajoiteta.

Kunnan järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, liikuntaryhmät, uimahallimatkat ja kansalaisopiston opetus perutaan toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Asianosaisille tiedotetaan asiasta erikseen.

Vierailijaryhmiä ei oteta toistaiseksi vastaan kunnan toimipisteissä. Toimielinten kokoustaminen ratkaistaan lähiaikoina. Asiakaspalvelussa suosimme sähköpostia ja puhelinta.

Liikuntasalivuorot ovat seurojen käytössä normaalisti, mikäli toimintaa järjestetään. Muut kunnan toimipisteet ovat käytössä niin kauan, kunnes toisin ilmoitetaan.

Terveyskeskuksen kanttiini ja Himmelin kahvio rajataan vain henkilökunnan käyttöön.

Tartuntojen vähentämiseksi kunta suosittelee rajoittamaan lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Kaikenlaista matkustamista suositellaan välttämään. Kunta luopuu kättelystä tai muusta fyysisestä kosketuksesta tervehdittäessä. Paras keino estää viruksen leviämistä on huolellinen käsien pesu.

Lue koko tiedote Karstulan kunnan verkkosivuilta.

Keuruun kaupunki

Keuruun kaupunki tiedotti koronaohjeistaan perjantaina iltapäivällä. Kaupunki ohjeistaa, että työntekijöiden ja kuntalaisten tulee seurata viranomaisten tiedotteita ja heidän on toimittava niiden mukaisesti.

Kaikki kaupungin järjestämät julkiset tilaisuudet ja tapahtumat perutaan toistaiseksi.

Kaupungin ohjeistuksen mukaan vain välttämättömimmät kotimaan työmatkat toteutetaan ja ulkomaille työmatkoja ei toistaiseksi tehdä.

Vapaa-ajan matkustaminen ulkomaille on sallittua jokaisen omalla vastuulla, mutta henkilön tulee kotimaahan saavuttuaan ottaa yhteyttä Keuruu-Multian seututerveyskeskukseen ennen työpaikalle saapumista riskikartoituksen laatimiseksi. Työntekijän tulee myös varautua ulkomaan matkan jälkeen kahden viikon poissaoloon työpisteeltä. Kahden viikon aika toteutetaan työvelvoitteella (etätyö), vuosilomana tai muuten sopien työnantajan kanssa.

Kaupungin ohjeistuksen mukaan tällä hetkellä sovitut vapaa-ajan ulkomaan matkat voi toteuttaa tilanteen niin salliessa. Uusia matkoja suunnitellessa tulee neuvotella työnantajan kanssa vuosilomajärjestelyistä etukäteen, sekä matkan jälkeisen kahden viikon työajan työskentelystä.

Työhön liittyviä vierailuja Keuruun kaupungin toimipisteeseen ei rajoiteta, mutta vieraita ei kätellä.

Keuruun perusturvayksiköissä toimitaan THL:n ohjeistuksen mukaan. Päivätoimintaan ei saa tulla flunssaoireisena.

Lehtiniemen, Seiponrannan, Tuurilakodin, Runokulman ja Metsätähden asumisyksiköissä ei saa vierailla, jos on flunssaoireinen tai on palannut ulkomailta alle kaksi viikkoa sitten.

Keuruun kaupungin vapaa-aikapalvelujen hallinnoimat tilat ovat normaalisti käytössä. Kaupunki kuitenkin muistuttaa tekemään peruutukset vapaa-aikatoimeen, mikäli ryhmä ei kokoonnu.

Jos epäilet tartuntaa, pysy kotona ja tee sähköinen ajanvarauspyyntö/oirearvio tai ota puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle. Toimi annettavien ohjeiden mukaan.

Keuruu p. 014 269 0100 arkisin klo 8-16. Keuruun terveysaseman ilta- ja viikonloppupäivystys 014 269 0125.

Kinnula

Kinnulan kunta kehottaa kuntalaisia noudattamaan viranomaisten antamia ohjeita. Kinnulan kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus ovat koolla maanantaina, joten kuntalaisille annetaan tarkempi tiedote alkuviikosta.

Kivijärvi

Kivijärven kunta viittaa asukkaansa kuntayhtymä Saarikan toimintaohjeeseen. Mikäli epäilet tartuntaa, ole ensisijaisesti yhteydessä terveysasemaan puhelimitse.

Saarijärven terveysaseman numero on puh 044 459 8500 ja Karstulan terveysaseman numero on 040 157 8919.

Ainakin vapaaehtoistoimijoiden kevättapaaminen ja Crazy Action -päivien uimahallimatkat Piispalaan on peruttu.

Konnevesi

Konneveden kunnan johtoryhmä linjasi perjantaina, että väestön tulee mahdollisissa karanteeni- tai eristystilanteessa noudattaa ohjeita yksiselitteisesti. Sen aikana ei saa olla lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Ulkoilu on sallittua, mutta toisiin ihmisiin on hyvä pitää kahden metrin välimatka. Väestön tulee lisäksi seurata aktiivisesti kunnan viestintäkanavia ja henkilökohtaisella tasolla noudattaa suositeltuja hygieniaohjeita tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Vierailut ikäihmisten asumisyksiköissä (Koskikara, Kotipihlaja, Ruusaliisa ja kuntouttava yksikkö) kielletään toistaiseksi kokonaan. Lisäksi vierailut kielletään vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntolassa Leppälinnussa.

Ravintokeskuksessa ruokailu ei ole toistaiseksi mahdollista ulkopuolisille, mutta kotiinkuljetusateriat toimitetaan sovitusti.

Kunnan viranhaltijoiden kanssa asioidessa pyydetään käyttämään puhelinta.

Kunnan henkilöstö ei toistaiseksi matkusta työasioissa ulkomaille ja ulkomailta palaavan kunnan työntekijän tulee ilmoittaa tilanteesta esimiehelleen ja jäädä omatoimisesti yhden viikon ajaksi karanteeriin. Sama koskee myös päätöksentekoon osallistuvaa kunnan luottamushenkilöstöä. Myös kotimaan työmatkustamista rajataan.

Konneveden kouluilla on valmiudet siirtyä oppilaiden etäopetukseen tilanteen sitä vaatiessa.

Rehtorit tiedottavat käytännön järjestelyistä erikseen. Oppilaiden tulee ottaa kaikki oppikirjat kotiin ja kuljettaa päivittäin kouluun vain lukujärjestyksen mukaiset kirjat. Kaikki koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille suuntautuvat matkat perutaan kevätlukukaudelta. Kotimaan matkoista koulut peruvat myös luokkaretket, kisamatkat ja leirikoulut.

Konneveden kunnan omat yleisötilaisuudet ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai perutaan. Kunta suosittaa, että myös tapahtumanjärjestäjät ja yhdistykset noudattaisivat hallituksen suosittamaa linjaa jo tässä vaiheessa ja peruisivat keväälle suunnitellut tapahtumat.

Konneveden vapaa-aikatoimen ja Konneveden 4H:n ohjatut harraste- ja liikuntaryhmät on toistaiseksi peruttu mukaan lukien nuorisotila Kukkulan toiminta.

Vanhuksille suunnatut ryhmätoiminnat ovat toistaiseksi peruttu. Myös palvelukeskuksen terapia-allas ja saunaosasto on suljettu toistaiseksi.

Konneveden kunnankirjasto palvelee toistaiseksi vain omatoimikirjastona. Kirjastossa ovat käytössä omatoimiajan normaalit palvelut, lainaus ja palautus automaatilla sekä varausten nouto.

Lue lisätietoja Konneveden kunnan verkkosivuilta.

Kuhmoinen

Kuhmoisten kunnan johtoryhmä on linjannut, että kaikki kunnan kansainvälinen toiminta keskeytetään 1.6. asti, ellei toisin ilmoiteta. Tämä tarkoittaa, että kunnan henkilökunnan ulkomaille suuntautuvat työ- ja virkamatkat, yhtenäiskoulun ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja retket sekä kaikki risteilyt ja Ahvenanmaalle laivojen reittimatkoilla tehtävät matkat perutaan. Myös ulkomaisten henkilöiden ja ryhmien vierailut kunnan yksiköihin perutaan.

Kotimaan työ-, virka- ja opintomatkojen sekä retkien suhteen kunnassa seurataan valtakunnallisen tilanteen kehittymistä.

Kunnan henkilöstön työtehtävien ja palveluyksiköiden aukiolon muutosten sekä yleisötapahtumien perumisten osalta kunnassa seurataan paikallisen tilanteen kehittymistä.

Kunta kertoo, että terveydenhuollon kiireettömiä aikoja ei tällä hetkellä varata ja osa ajoista perutaan. Osa ensi viikon varatuista kontrolliajoista voidaan hoitaa puhelimitse käyntien sijaan. Kunta kehottaa välttämään tarpeetonta kulkua vastaanotolle.

Mikäli kuntalaisella on hengitystietulehduksen oireita, Kuhmoisten kunta pyytää ensisijaisesti olemaan puhelimitse yhteydessä ajanvarausnumeroon 020 638 3251.

Lue lisätietoja Kuhmoisten kunnan verkkosivuilta.

Kyyjärvi

Kyyjärvellä koulu, päiväkoti, uimahalli ja kirjasto pidetään edelleen avoinna, mutta muun muassa koululaisten retki Helsinkiin, uimahallireissut Alajärvelle, liikuntapiirit, sekä kansalaisopiston ja nuorisotalon toiminta keskeytetään.

Ulkopuolisten vierailut Saarikan ikäihmisten ja vammaisten asumisyksiköissä sekä terveysasemien vuodeosastoilla on kielletty. Ikäihmisten hyvinvointineuvolat ja päivätoiminta sekä vammaisten toimintakeskukset pidetään kiinni huhtikuun loppuun saakka. Riskiryhmien ryhmätoimintaa, kuten fysioterapiaa, ei myöskään toistaiseksi järjestetä.

Vierailuja tulee välttää myös kotihoidon asiakkaiden luona sairaana tai edes lieviä flunssaoireiden aikaan. Edes lievästi sairasta lasta ei tule viedä kyläilemään kotihoidon asiakkaiden tai asumisyksiköissä asuvien luona. Erityisen tärkeää on välttää vierailuja, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita ja hän on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta.

Mikäli epäilet tartuntaa, ole ensisijaisesti yhteydessä terveysasemaan puhelimitse.

Saarijärven terveysaseman numero on puh 044 459 8500 ja Karstulan terveysaseman numero on 040 157 8919.

Lue Saarikan koronaohjeet ikäihmisten omaisille ja muille vierailijoille sekä Kyyjärven kunnan toimintaohje koronavirusta epäiltäessä kunnan verkkosivuilta.

Laukaa

Laukaan kunnan johtoryhmä on ohjeistanut henkilöstöään välttämään kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, joka edellyttää ihmisten lähikontaktia. Kunnan työntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan etätyötä ja asiakaspalvelussa suositaan sähköpostia ja puhelinta.

Kunnan ulkoiset tilaisuudet perutaan ja vierailijaryhmiä ei oteta vastaan. Ulkomailla ollut työntekijä jää kotikaranteeniin kunnan henkilöstöhallinnon määräämäksi ajaksi. Toimielinten kokoustaminen ratkaistaan lähiaikoina.

Kaikki vierailut palveluasumisyksiköissä on kielletty toistaiseksi. Vanhusten palvelun Päivätoiminta Päivikin ja Woimalan sekä vammaispalvelun Taitojen talon toiminta suljetaan toistaiseksi.

Laukaan kunnan tiloissa kuten liikunta- ja kuntosaleilla, nuorisotiloissa ja kirjastoissa järjestettävät tapahtumat, tilaisuudet ja vuorot perutaan toistaiseksi.

Tartuntojen vähentämiseksi kunta kehottaa rajoittamaan lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Kaikenlaista matkustamista suositellaan välttämään. Kunta luopuu kättelystä tai muusta fyysisestä kosketuksesta tervehdittäessä.

Laukaan kunta tiedottaa tarkemmin koronan aiheuttamista toimista verkkosivuillaan.

Luhanka

Luhangan kunta ilmoitti perjantaina, että vierailut palvelukeskus Tuuliharjuun kielletään toistaiseksi. Välttämättömien vierailujen osalta voit olla yhteydessä Tuuliharjun johtaja Vuokko Lehtoseen.

Torstaisin pidettävä ikäihmisten päiväkeskuspäivä perutaan toistaiseksi.

Kaikki asiointi kunnan henkilöstön kanssa pyritään hoitamaan puhelimitse tai sähköpostilla ja kunta luopuu kättelystä tai muusta fyysisestä kosketuksesta tervehdittäessä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi.

Seututerveyskeskus Joutsan toimipisteen puhelinnumero on 014 269 0200. Virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.

Luhangan kunnan virallinen viestintä tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta.

Multia

Multian kunta kehottaa välttämään vierailuja palvelukeskus Poukamassa. Mahdollisesta vierailusta tulee sopia henkilökunnan kanssa. Poukamassa tulee vierailla vain terveenä.

Koululaisten ruokailutila on siirretty Kuntotalon aulaan. Aulaan ei ole kulkua muilla. Kuntotalolle on avattu kulku koulun puoleisesta päädystä. Kunta tiedottaa, että kulku punttisalille, patjahuoneeseen ja sinerväsalille tapahtuu pukuhuoneiden kautta.

Kunta tiedottaa koronaviruksesta täällä.

Muurame

Muuramen kunta valmistautuu palveluntuotannon supistamiseen, mutta peruspalveluista huolehditaan ensisijaisesti kuntalaisten turvallisuutta taaten. Virastotalon asioinnissa siirrytään toistaiseksi ensisijaisesti sähköiseen palveluun. Kunnan toiminnassa on kättelykielto.

Vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä tulee toistaiseksi välttää. Jos vierailu vuodeosastolla on välttämätön, sovi asiasta etukäteen vuodeosaston hoitajien kanssa, numerossa 014 659 384.

Vanhus- ja vammaispalvelut kannustavat pitämään yhteyttä riskiryhmään kuuluviin läheisiin sähköisesti. Vuorovaikutus on tärkeää silloinkin, kun fyysiseen tapaamiseen ei ole mahdollisuutta.

Ei-välttämättömiä kontakteja muun muassa harrastustoiminnassa on syytä välttää. Erityisesti koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien kuntalaisten on syytä välttää turhaa oleskelua julkisissa tiloissa, joissa liikkuu suuri määrä ihmisiä. Riskiryhmässä oleviin omaisiin suositellaan oltavan yhteydessä tällä hetkellä ensisijaisesti sähköisesti, jotta heidän terveyttään ja turvallisuuttaan voidaan suojella.

Hallituksen suosituksen mukaisesti suuret tapahtumat perutaan myös Muuramessa. Pienempien tapahtumien osalta tapahtuman järjestäminen arvioidaan sen hetkisen tilanteen ja tapahtuman sisällön mukaisesti. Tiedot tapahtumien järjestämisestä päivittyvät kunnan tapahtumakalenteriin. Kunnan järjestämät ohjatut ryhmät uimahalli-kuntosali Aallottaressa perutaan, mutta muuten uimahalli-kuntosalin palveluita jatketaan normaalisti. Perhekeskuksen kaikki ryhmätoiminta on keskeytetty toistaiseksi.

Lue linjauksista tarkemmin Muuramen kunnan verkkosivuilta.

Petäjävesi

Vierailut vanhuspalvelujen asumispalveluyksiköissä Petäjäkodilla ja Pihlajarinteellä on kielletty toistaiseksi. Välttämättömien vierailujen osalta omaiset voivat olla yhteydessä hoitajiin. Kaikki päivätoiminta Petäjäkodilla perutaan toistaiseksi.

Petäjäveden kunnan tiloissa tapahtuvat tapahtumat, tilaisuudet ja harrastustoiminta on peruttu toistaiseksi. Harrasteryhmien kokoontumiset kunnan tiloissa kielletään toistaiseksi. Kuntosali ja kirjasto ovat toistaiseksi avoinna, mutta riskiryhmiä ohjeistetaan välttämään kuntosalin ja kirjaston käyttöä. Perhekeskus sulkee ovensa toistaiseksi avoimilta tapahtumilta, kuten perhekahvila, Avoin päiväkoti, lapsiparkki ja vertaisryhmät. Nuorisotalo Feenix on suljettu toistaiseksi. Myös nuorisotoimen tilaisuudet ja tapahtumat perutaan toistaiseksi.

Turhia vierailuja kunnan toimipisteissä pyydetään välttämään ja asioimaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti tai puhelimitse.

Koulujen luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ulkomaille ei toistaiseksi järjestetä. Kotimaan matkojen osalta koulut peruvat myös luokkaretket, kisamatkat ja leirikoulut kevätlukukauden ajalta.

Oppilaita ja opiskelijoita on kehotettu ottamaan varmuuden vuoksi kaikki oppikirjat ja tarvittavat opiskelumateriaalit kotiin päivittäin.

Petäjäveden kunnan henkilöstön ulkomaan työmatkoja ei tehdä toistaiseksi ja kotimaan matkustamista rajoitetaan. Erilaisia etätyön muotoja suositaan mahdollisuuksien mukaan.

Jos epäilet tartuntaa, pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi! Tee kotona sähköinen ajanvarauspyyntö/oirearvio tai ota puhelimitse yhteyttä Petäjäveden terveysasemalle. Toimi annettavien ohjeiden mukaan. Petäjäveden terveysaseman vastaanoton numero on 014 336 6242.

Pihtipudas

Wiitaunionin pandemiatyöryhmä kokoontui perjantaina 13.3. koronaviruksen vuoksi. Pandemiatyöryhmä päätti kokoontua jatkossa joka arkipäivä, jotta eri osapuolilla on ajantasainen tieto tilanteesta sekä valtakunnallisista ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksista.

Wiitaunionin hoitoyksiköissä vierailua suositellaan vain välttämättömissä tilanteissa ja sairaana olevien on syytä välttää vierailuja kaikissa tapauksissa.

Ulkomaille matkustamista suositellaan välttämään.

Kaikki yli 500 hengen tilaisuudet on kielletty 12.4. saakka Aluehallintoviraston päätöksellä. Kunta suosittelee etenkin tilaisuuksien järjestäjille ja elintarvikehuoneistojen haltijoille tutustumista Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen sivuilla olevaan elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaiseen ohjeistukseen.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita Pihtiputaan terveyskeskukseen 014 4596700 tai Viitasaaren terveyskeskukseen 014 4597223.

Oman terveysaseman ollessa kiinni, tartuntaepäilystä voi soittaa Päivystysapu-numeroon 116 117 (tai varanumeroon 014 269 2200). Huomioithan, että tästä numerosta saa vain ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa, ei yleistä tietoa koronaviruksesta.

Lue lisää Pihtiputaan kunnan verkkosivuilta.

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupungin johtoryhmä päätti perjantaina, että kaupungin järjestämät kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yleisötilaisuudet sekä kansalaisopiston ja Viitasalo-opiston ryhmäopetukset perutaan toistaiseksi. Lisäksi Nuorisotalo ja Uimahalli-kuntokeskus Aarresaari suljetaan toistaiseksi.

Kuntayhtymä Saarikka ilmoitti, että vierailut asumispalveluyksiköissä ja osastoilla kielletään toistaiseksi. Lisäksi ikäihmisten hyvinvointineuvolat ja päiväkeskukset sekä vammaisten toimintakeskukset pidetään kiinni huhtikuun loppuun saakka. Muilta osin palvelut ovat vielä ennallaan eli vastaanottoja, kotikäyntejä ynnä muita ei toistaiseksi rajoiteta.

Saarijärven kaupungin valmiustasoa on kohotettu ja kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä kuntayhtymä Saarikan kanssa, joka toimii asiasta vastaavana terveysviranomaisena. Valmiustason nostossa varaudutaan tilanteeseen, jossa osa kaupungin henkilöstöstä ja kuntalaisista joutuisi karanteeniin tai sairastuisi virukseen. Olennaista on, että asukkaiden kannalta tärkeimmät toiminnat pidetään yllä myös poikkeustilanteissa.

Kaupunki on myös varautunut koulujen ja päiväkotien sulkemiseen, mikäli terveysviranomaiset tai valtiovalta niin määräävät.

Jokainen kaupungin työntekijä, joka saapuu ulkomailta, ilmoittaa tilanteesta esimiehelleen ja jää omatoimisesti kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin. Kaupungin henkilökunta ei toistaiseksi matkusta töiden takia ulkomaille. Myös työmatkustamista kotimaassa rajoitetaan.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ole ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse terveysasemalla.

Saarijärven terveysaseman numero on puh 044 459 8500 ja Karstulan terveysaseman numero on 040 157 8919.

Lue lisää kaupungin tiedotteesta tai verkkosivuilta.

Toivakka

Toivakassa koulut ja päivähoidon yksiköt toimivat toistaiseksi normaalisti, samoin aamu- ja iltapäivätoiminta. Kunta on varautunut tilanteeseen, jossa koulut ja päivähoidon yksiköt jouduttaisiin sulkemaan ja opetusta tarjoamaan esimerkiksi etäopetuksen muodossa. Oppilaat ja opettajat ovat varautuneet tilanteen muutoksiin muun muassa siten, että kaikkia on suositeltu ottamaan kirjat ja välineet mukaan kotiin kuluvan viikonlopun ajaksi.

Vierailut hoivakoti Soivakassa on keskeytetty toistaiseksi ja hoivakodin kuntosali on suljettu toistaiseksi. Kunnan ja seurakunnan järjestämä senioriväestölle suunnattu Viriketupa on tauolla toistaiseksi. Ikäihmisten ohjatut kuntosalivuorot ja vesijumpat ovat tauolla toistaiseksi. Nuorisotila on suljettu toistaiseksi.

Kirjasto on toistaiseksi auki normaaliin tapaan, samoin kunnan kuntosali ja Toivakkatalo. Tilannetta arvioidaan uudelleen jälleen maanantaina 16.3. Ruoka- ja siivouspalvelut sekä kiinteistöpalvelut toimivat toistaiseksi normaaliin tapaan. Ruokatilauksissa on huomioitu varautuminen. Toivakkatalon asiakkaita kannustetaan puhelinasiointiin.

Toivakan kunnassa nojataan sosiaali- ja terveysministeriön antamaan suositukseen siitä, että kaikkien ulkomailta palaavien kehotetaan jäävän pois töistä, koulusta ja päivähoidosta 14 vuorokauden ajaksi. Tämä koskee myös kunnan henkilöstöä. Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään töihin tuloa flunssaisena ja lisäksi henkilöstön sairauspoissaolojen omailmoitusaikaa (sairauspoissaoloon riittää ilmoitus esimiehelle) on poikkeuksellisesti korotettu kolmesta päivästä viiteen päivään. Käytäntö on voimassa toukokuun loppuun asti. Ennaltaehkäisyn vuoksi Toivakan kunta suosittelee etätyötä, mikäli läsnäolo ei työn hoidon kannalta ole välttämätöntä. Kotimaassa toteutettavia työmatkojen välttämistä suositellaan ja mahdolliset ulkomaille suuntautuvat työmatkat on peruutettu.

Toivakan kunnan johtoryhmä seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja on varautunut kokoontumaan tarvittaessa myös kuluvan viikonlopun aikana, kuitenkin viimeistään maanantaiaamuna.

Kunta päivittää tietoa verkkosivuilleen ja Facebook-sivuilleen.

Uurainen

Uuraisten kunta kieltää vierailut ikäihmisten asumisyksiköissä ja vammaispalveluiden asumisyksikössä kokonaan. Päiväkeskus Rivikuukan ikäihmisten kerhotoimintaa ja muuta toimintaa ei toistaiseksi järjestetä.

Kunnan ohje asiakkailleen on, että jos oireita on, tulee pysyä kotona.

Ulkomailta tuleville, niin kunnan henkilöstölle kun koulujen oppilaille, on kahden viikon karanteeni. Linjaus ei koske niitä työntekijöitä ja oppilaita, jotka ovat jo ehtineet tulla palvelukseen ja kouluun. Kunnan henkilökunta ei toistaiseksi matkusta töiden takia ulkomaille ja kotimaan työmatkoja tulee toistaiseksi välttää.

Kotimaan matkojen osalta koulut peruvat myös luokkaretket, kisamatkat ja leirikoulut. Oppilaille annetaan koulukirjat kotiin. Tällä valmistaudutaan siihen, että koulut joudutaan sulkemaan. Opettajat valmistautuvat etäopetukseen ja tehtävien antoon Wilman kautta oppilaille. Rehtorit vastaavat siitä, kuinka tämä tullaan käytännössä toteuttamaan.

Kunta edellyttää, että samaa ohjeistusta noudattavat myös kunnalle palveluja tuottavat yhteisöt ja yritykset.

Kunnan omat yleisölle järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan. Kuntosali on suljettu 13.3.2020 alkaen ja ohjatut kuntosaliryhmät on keskeytetty. Sulkuajan päättymisestä tiedotetaan kunnon kotisivuilla. Myös nuorisotoimen retket ja vierailut siirretään.

Lue lisää Uuraisten kunnan varotoimista ja karanteeniohjeista kunnan verkkosivuilta.

Viitasaaren kaupunki

Wiitaunionin pandemiatyöryhmä kokoontui perjantaina 13.3. koronaviruksen vuoksi. Pandemiatyöryhmä päätti kokoontua jatkossa joka arkipäivä, jotta eri osapuolilla on ajantasainen tieto tilanteesta sekä valtakunnallisista ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksista.

Wiitaunionin hoitoyksiköissä vierailua suositellaan vain välttämättömissä tilanteissa ja sairaana olevien on syytä välttää vierailuja kaikissa tapauksissa.

Ulkomaille matkustamista suositellaan välttämään.

Kaupunki muistuttaa, että jos epäilet saaneesi tartunnan, älä lähde terveysasemalle tai keskussairaalan päivystykseen, ettet altista muita ihmisiä mahdolliselle tartunnalle.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita Viitasaaren terveyskeskukseen 014 4597223 tai Pihtiputaan terveyskeskukseen 014 4596700.

Oman terveysaseman ollessa kiinni, tartuntaepäilystä voi soittaa Päivystysapu-numeroon 116 117 (tai varanumeroon 014 269 2200). Huomioithan, että tästä numerosta saa vain ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa, ei yleistä tietoa koronaviruksesta.

Kaikki yli 500 hengen tilaisuudet on kielletty 12.4. saakka Aluehallintoviraston päätöksellä. Kaupunki suosittelee etenkin tilaisuuksien järjestäjille ja elintarvikehuoneistojen haltijoille tutustumista Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen sivuilla olevaan elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaiseen ohjeistukseen.

Äänekosken kaupunki

Äänekosken kaupunki päätti perjantaina, että kaikki kaupungin järjestämät tapahtumat perutaan toistaiseksi. Myös kaikki kaupungin tilojen ulkopuolinen käyttö perutaan toistaiseksi. Tämä koskee muun muassa koulu-, kulttuuri-, liikunta-, ja kokoustiloja. Siivousta tehostetaan erikseen määritellyissä kohteissa. Kaupungintalo pidetään auki toistaiseksi normaalisti, pois lukien kokoustilojen käyttö. Poliittiset toimielimet kokoontuvat normaalisti.

Kaikissa hoitoyksiköissä on vierailukielto, joten omaisten ja läheisten tulisi välttää vierailuja kotihoidon asiakkaiden luona. Terveyskeskuksen kahvila-ravintola suljetaan asiakkailta.

Koulut, päiväkodit ja nuorisotilat pidetään toistaiseksi auki.

Äänekosken ja Suolahden uimahallit suljetaan toistaiseksi. Äänekosken liikuntapalveluiden liikuntaryhmät perutaan kauden loppuun 31.5. asti.

Äänekoski Areena Pankkari, Äänekosken liikuntatalo, sekä Asemakadun koulun liikuntatilat suljetaan toistaiseksi ja kaikki käyttövuorot perutaan. Perutuista vuoroista ei peritä maksua.

Äänekosken liikuntatalon kunto- ja voimailusalit, Sumiaisten kunto- ja voimailusalit, Konginkankaan kuntosali, sekä Suolahden voimailutalo suljetaan kokonaisuudessaan toistaiseksi.

Äänekosken kaupungin kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat Painotalolla, Suolahtisalissa tai muissa tiloissa tullaan perumaan 31.5. asti tai siirtämään mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan.

Suolahtisali ja Painotalo suljetaan yleisötilaisuuksista ja muista käyttövuoroista toistaiseksi.

Kirjastossa ja museossa kaikki yleisötilaisuudet ja ryhmävierailut perutaan.

Lue Äänekosken kaupungin tiedote tästä.

Kangasniemi

Kangasniemen kunta viittaa kuntalaiset Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjeistukseen. Essoten pandemiatyöryhmä on paikallisen koronavirusepidemiatilanteen takia määrännyt kaikki palvelutalot vierailukieltoon. Mikkelin keskussairaalassa ja lähikuntoutusosastoilla vierailuja pyydetään välttämään.

Kaikki Puulan seutuopiston kurssit ja luennot on peruttu maaliskuun loppuun saakka. Kaikki Kangasniemen Palloilijoiden urheilullinen toiminta perutaan toukokuun loppuun saakka.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, älä hakeudu hoitoon hyvinvointiasemalle tai päivystykseen, vaan soita ensin päivystysapuun 116117.

Mänttä-Vilppula

Kaikki Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti. Myös pienimuotoisemmat kaupungin tilaisuudet, kuten kokoukset, palaverit ja yleisöluennot pidetään pääsääntöisesti etäyhteyden kautta tai siirretään myöhemmäksi. Kaupungin toimielimet kokoontuvat toistaiseksi normaalisti tai erikseen sovitulla tavalla, kuten etäyhteydellä, kaupungin päätöksenteon varmistamiseksi.

Kaupunki suosittelee, että tätä ohjeistusta noudatetaan myös muiden toimijoiden Mänttä-Vilppulassa järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Kaupungin laitokset, kuten kirjastot, koulut, päiväkodit, uimahalli, kansalaisopisto ja

kaupungintalo ovat auki ja toimivat toistaiseksi normaalisti. Kunta kehottaa kaupungin laitoksissa asioivia henkilöitä noudattamaan THL:n suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kaupungin työntekijöiden virkamatkat kotimaassa ja ulkomailla on peruttu toukokuun loppuun asti. Tämä koskee myös koulutuksiin tehtäviä virkamatkoja. Virkamatkan voi tehdä poikkeustapauksissa ainoastaan palvelualueen johtajan päätöksellä.

Kaupungin toimipaikkoihin suuntautuvia vierailuja sekä kotimaasta että ulkomailta ei järjestetä tai ne perutaan.

Lue kaupunkikonsernin toimintaohjeet kokonaisuudessaan. Lisätietoa myös kaupungin verkkosivuilla.

Perho

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite avaa lauantaina oman Koronapoliklinikan (Mariankatu 28 H-ovi), avoinna joka päivä klo 10-15. Näytteenotto keskitetään tälle poliklinikalle. Koronaneuvontanumero on 06 828 7499. Puhelinajan ulkopuolella aikuiset, yli 15-vuotiaat sairastuneet ottavat yhteyttä Soiten yhteispäivystykseen, numeroon 06 826 4500. Alle 16-vuotiaat sairastuneet taas Soiten lastenpäivystykseen numeroon 06 826 4444.

Soiten yksiköiden osalta toimintaa supistetaan. Terveyskeskusvastaanotoille ei anneta aikoja kiireettömiä tai kontrolliaikoja toistaiseksi ja osa lääkäri- ja hoitajavastaanotoista on suljettu. Vielä lauantaina Perho ei kuulunut tähän joukkoon. Kouluterveydenhuollon vastaanotto on suljettu. Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai Wilman kautta.

Soite kehottaa välttämään vierailuja Soiten alueen yksiköissä, myös vanhainkodeissa. Kunta kehottaa välttämään matkailua niin kotimaassa kuin ulkomailla. Perheen tai perheenjäsenten palatessa ulkomailta varoaika on 7 vuorokautta. Varoaikana päivähoitoon, töihin tai kouluun ei mennä ja muiden ihmisten kontakteja vältetään.

Kunta tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan.

Virrat

Virtain kaupunki on nostanut valmiuttaan koskien korona-viruksen leviämistä ja sen ehkäisyä.

Virtain kaupungin johtoryhmä ei tässä vaiheessa pääsääntöisesti rajoita julkisten ja vapaa-ajan tilojen, kuten liikuntahallin, kirjaston, kansalaisopiston tai nuorisotilojen, toimintaa. Poikkeuksina ovat vanhuspalveluyksiköiden tiloissa tapahtuvat harrasteet, kuten Ainalassa järjestettävät vesijumpat. Johtoryhmä varoittaa, että tilanteen muuttuessa joitakin ei-kiireellisiä ajanvarauksia saatetaan joutua siirtämään, tai muuta toimintaa muokkaamaan.

Virtain lukio on ensi viikon ajan etäopetuksessa. Ylioppilastutkintolautakunta tiivisti ylioppilaskirjoitukset kokonaan ensi viikolle. Lukio keskittyy nyt järjestämään yo-kirjaukset tiivistetyllä aikataululla. Kaikilla oppilailla on käytössä kaupungin tarjoamat henkilökohtaiset tietokoneet ja sähköiset oppimisympäristöt. Laajemmista toimenpiteistä, kuten muiden koulujen ja päivähoitoyksiköiden sulkemisesta, päätetään erikseen. Virtain kaupunki varautuu kuitenkin myös tähän tilanteen pahentuessa paikallisesti tai kansallisesti.

Omaisten vierailuja ikäihmisten ja kehitysvammaisten yksiköissä rajoitetaan siten, että vierailusta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Mikäli vierailu on perusteltua, henkilökunta varmistaa vierailijan terveydentilan, ohjaa omaisen huoneeseen ja sieltä pois. Lähtökohtaisesti voidaan sallia yksi vierailija kerrallaan.

Kaikki muut vierailut kielletään koskien terveydenhuollon osastoja ja kaikkia hoitokoteja.

Virtain kaupungin toimintaan liittyvät ulkomaan matkat perutaan tässä vaiheessa huhtikuun loppuun saakka. Myös kotimaassa tapahtuvia työmatkoja kehotetaan välttämään tarkasti.

Kunnan omat isot yleisötilaisuudet peruutetaan. Omat pienehköt tilaisuudet ja esimerkiksi toimielinten kokoukset järjestetään toistaiseksi normaalisti.

Kaupunki ohjeistaa, että lievienkin flunssaoireiden tilanteessa on suositeltavaa jäädä kotiin työ- ja koulupäivinä.

Lue Virtain kaupungin tiedote kokonaisuudessaan.

Ähtäri

Koulut ja päivähoito sekä aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat Ähtärissä toistaiseksi normaalisti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajille Wilman kautta ja sähköpostitse. Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla, jos on sairas tai karanteenissa. Lisäksi 13.3. päättyvien ulkomaanmatkojen jälkeen suositellaan kahden viikon karanteenia.

Kirjasto, kylpylä, keilahalli, liikuntahalli, nuorisotilat ja muut kaupungin toimipaikat pidetään toistaiseksi avoinna. Mahdolliset muutokset tilanteeseen voivat olla nopeita, niistä tiedotetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla.

Aluehallintoviraston kiellon mukaisesti perutaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet 12.4. saakka. Lisäksi on suositeltavaa, että pienempiäkin tapahtumia järjestetään vain tarkan harkinnan ja riskiarvion pohjalta.

Harrastustoimintaa järjestävät seurat tiedottavat omalta osaltaan harrastusryhmien toiminnasta. Kaupunki toivoo, että urheiluseurat ja muut toimivat vastuullisesti ja peruvat harrasteryhmien kokoontumiset ainakin 12.4. saakka.

Lakeudenportin kansalaisopiston kurssitoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti, ellei ryhmäkohtaisesti toisin ilmoiteta.

Ähtärin kaupungin järjestämät suuremmat kokoukset ja tapahtumat on peruttu. Henkilöstön työhön liittyvää matkustusta rajoitetaan ja ulkomaanmatkoja ei tehdä.

Vierailuita terveyskeskusosastoille sekä vanhusten ja vammaisten erilaisiin palveluasumisyksiköihin sekä lastensuojeluyksiköihin ei sallita ajalla 13.3.2020−23.3.2020.

Asiasta tarkemmin Kuusiolinna Terveyden tiedotteessa. Kuusiolinna Terveyden avoryhmien toiminta ja ikäihmisten päivätoiminnat, toimintakeskuksen toiminta ja työtoiminnat on keskeytetty 13.3. alkaen. Muun toiminnan osalta lisätietoa löytyy Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sivuilta.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, ota puhelimitse yhteyttä päivystysavun puhelinnumeroon 116 117.

Lue Ähtärin kaupungin tiedote kokonaisuudessaan.