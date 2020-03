Näin Keskisuomalaisen levikkialueen kunnat ohjeistavat kuntalaisia poikkeustilan aikana – lue kuntasi tilanne tästä

Hankasalmi

Varhaiskasvatus (päivähoito) ja esiopetus pidetään toiminnassa toistaiseksi kaikissa päiväkodeissa. Päivähoidon tarvetta tarkastellaan 19.3. mennessä ja päätetään, ovatko kaikki päiväkodit edelleen toiminnassa. Ne vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona menettelevät niin. Ennen kaikkea turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen, kuten terveystoimi, vanhuspalvelut, vesihuolto, henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja mahdollistetaan niin vanhemmille työssäkäynti.

Peruskoulut (Kuuhankavesi, Niemisjärvi, Asema ja Ristimäki) menevät kiinni keskiviikosta 18.3. alkaen ja opetus siirtyy järjestettäväksi muutoin kuin lähiopetuksena.

Perusopetuksen 1-3- luokkien lähiopetus järjestetään 18.3. lähtien niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi lähiopetus järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Kirjastot suljetaan keskiviikosta 18.3. alkaen ja kunnanviraston ovet – samoin kuin kunnan muiden toimitilojen ovet - on toistaiseksi lukittu.

Vanhusten asumispalvelujen palvelutaloissa kaikki vierailut on toistaiseksi kielletty kokonaan. Kaikkien palvelutalojen ovet ovat siksi lukossa, eikä henkilöstöllä ole oikeutta päästää vieraita sisään.

Myös kotonaan asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailuja tulee ehdottomasti välttää.

Yli 70-vuotiaat on poikkeustilasäädösten perusteella velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Hankasalmen kunta pyytää ottamaan tämän poikkeustilan linjauksen erittäin vakavasti, koska kunnassa on todella paljon yli 70-vuotiaita kansalaisia ja epidemian leviämistä ikääntyneempään väestöön ei pystytä estämään tai hidastamaan, jollei tätä linjausta noudateta.

Jos hengitystieinfektion (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume) oireet käyvät vakaviksi, älä lähde omatoimisesti terveysasemalle tai päivystykseen vaan soitta ensin keskitettyyn puhelinneuvontaan numeroon 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin ma-to klo 8–16 ja perjantaisin klo 9–16. Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.

Hankasalmella toimii oma infektiovastaanotto, jonne hakeudutaan juuri puhelinneuvonnan kautta.

Lievien hengitystieinfektion oireiden kohdalla on tärkeää hoitaa itsensä terveeksi, eikä lähteä kauppaan, hoitoon, kouluun, töihin tai ylipäätään minnekään kotoa sairauden aikana. Kaikkia koronaepäilyjä ei enää testata (linjaus sairaanhoitopiiristä 14.3.), joten vasta sairauden oireiden muuttuessa vakaviksi, ota yhteyttä edellä olleisiin numeroihin.

Mikäli työskentelet sosiaali- ja terveysalalla, ota yhteyttä heti oireiden ilmaantuessa, jos on epäilys koronasta, kunta ohjeistaa.



Joutsa

Kunta tulee lähettämään yli 70-vuotiaille kuntalaisille toimintaohjeet sisältävän kirjeen, joka julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. Vierailut Palvelukeskus Jousessa ja Huuponhovissa ovat toistaiseksi kielletty.

Saattohoitoasukkaiden omaisten käynnit sovitaan henkilökunnan kanssa puhelimitse.

Joutsan perusopetuksen koulut siirtyvät hallituksen koko maata koskevan päätöksen perusteella lopullisesti etäopetukseen keskiviikosta 18.3. alkaen. Koululla tarkennetaan tarvittaessa ohjeistuksia käytänteisiin, jotka varmasti hioutuvat kokemusten kertyessä. Asiointikuljetukset lakkaavat myös toistaiseksi. Jo aiemmin on lopetettu päiväkeskuksen kuljetukset toimintojen mennessä kiinni.

1-3 luokan opetuksen osalta kartoitetaan maanantai-illan ja tiistain aikana koulunkäynnin tarve ja järjestelyt. Kevätlukukauden osalta päätökset korvaavista päivistä ja muista ratkaisuista tehdään, kun niistä saadaan lisätietoa. Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan Wilman kautta.

Varhaiskasvatuksen osalta rajoituksena on hallituksen tiedotteessa annettu toimintaohje: Mikäli huoltaja voi jäädä lapsen kanssa kotiin, tulee hänen käyttää tätä mahdollisuutta.

Joutsan kunta tulee sulkemaan 18.3.2020 alkaen Kirjastot, virastotalon, toimintakeskus Helperin ja TyöVarikon. Sisäliikuntapaikat (uimahalli, kuntosalit, liikuntahalli ja –salit), hyvinvointitupa, nuorisokahvila, Kino ja Seniorikeskus on jo suljettu.

Jyväskylän kaupunki

Hallitus antoi 16.3. toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavasti.

Jyväskylän kaupunki ohjeistaa, että karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat käytännössä pitkälti pysymistä kotioloissa. Kyseessä on toimintaohje, joka ennen kaikkea suosittaa välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.

Karanteeniomaisissakin olosuhteissa voi ulkoilla normaalisti, mutta välimatkaa vastaantulijoihin kannattaa pitää. Kaupassa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan ainakaan ruuhka-aikoina. Täydellistä kieltoa kaupassa asioimiseen ei kuitenkaan ole.

Jyväskylän kaupunki opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa arkisin kello 8-16 numerossa 014 266 0550. Toive on, että puhelut hoidetaan mahdollisuuksien mukaan arkipäivinä. Muina aikoina Jyväskylän asukkaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Raappanan mukaan ruokapalvelut ovat asiakkaalle maksullisia, ja laskutuksen hoitaminen sovitaan asiakaskohtaisesti. Toimeentulo ei kuitenkaan Raappanan mukaan ole este palveluiden saamiseksi.

Kaupunki voi tarjota ikääntyneille kotiin esimerkiksi kylmäaterioita kotiin kuljetettuna aterioina.

Kaupunki suosittaa, että ikääntyneet pyytäisivät apua ennemmin kaupungilta, kuin luovuttaisivat rahojaan tai omia pankkikortteja esimerkiksi ovella apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille.

Jos ikääntynyt on huolestunut terveyteensä liittyvistä asioista, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133.

Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16. Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.

Yli 70-vuotiaat voivat käyttää suosituksen aikaan välttämättömiä terveyspalveluita. Näin ollen esimerkiksi laboratoriokokeissa tai jo varatuilla vastaanottoajoilla saa käydä. Käynneillä kannattaa muistaa hyvä käsihygienia ja pitää välimatkaa muihin potilaisiin. Kaupungilta ollaan yhteydessä asiakkaisiin, jos jokin varattu vastaanottoaika perutaan.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikissa Jyväskylän kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa, mutta perusopetuksen kouluissa siirrytään etäopetukseen.

Poikkeuksena on esiopetus, erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat ja perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Nämä oppilaat voivat toistaiseksi suunnata omaan lähikouluunsa. Opetuksen järjestelyistä ja muutoksista tiedotetaan sähköisten Wilma- ja TietoEDU- palvelujen kautta.

Jyväskylän kirjastot ja museot suljettiin 13.4. saakka. Tiistaista 17.3. alkaen kaikki Jyväskylän kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat suljettu. Jo aiempien päätöksien mukaisesti kaupungin uimahallit ja kuntosalit ovat suljettuina 30.4. asti.





Jämsän kaupunki

Jämsän perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, työväenopistossa ja musiikkiopistossa lähiopetus keskeytyy pääosin valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 18.3. lukien lukuun ottamatta 1.-3. luokkien opetusta niiden huoltajien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetusta järjestetään sitä tarvitseville, ellei lapsen hoitoa ole mahdollista järjestää kotona.

Lähiopetusta järjestetään Juokslahden koululla, Jämsänjoen yhtenäiskoululla, Kaipolan koululla, Koskenpään koululla, Kuoreveden yhtenäiskoululla ja Länkipohjan koululla.

Jämsänkoskella edellä mainittujen oppilasryhmien lähiopetus järjestetään keskitetysti Korven koululla ja tämä huomioidaan myös koulukuljetusjärjestelyissä. Lähiopetuksessa oppilaat noudattavat lukujärjestyksen mukaista koulupäivää.

Varhaiskasvatuksen yksiköt ja esiopetus pidetään toiminnassa normaalisti. Kouluruokailu järjestetään toistaiseksi. Jos lapsen hoito on mahdollista järjestää kotona, suositellaan niin tehtävän.

Ylioppilaskirjoitusten kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Jämsän kaupungin asiakaspalvelut ja julkiset tilat suljetaan pääosin tiistaista alkaen. Kirjastot ja nuorisotilat suljetaan ja kirjastoauto lopettaa liikennöinnin. Asiakkaille suositellaan asiointia puhelimitse tai sähköisesti. Sosiaalitoimiston asiakaspalvelu on avoinna supistetusti.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. Kaikki ulkopuolisten vierailu kielletään hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaalassa.

Poikkeuksena ovat tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset.

Kannonkoski

Kannonkosken kunta toimii hallituksen maanantaisten toimien mukaisesti. Kuntalaisia kehotetaan seuraamaan kunnan ja kuntayhtymä Saarikan verkkosivujen tiedotusta.

Hallituksen linjausten mukaisesti koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Kannonkosken kunta on tiistaina tiedottanut koululaisten perheitä koulujen sulkemiseen liittyen.

Hallituksen linjaamien toimenpiteiden mukaan muun muassa julkiset kokoontumiset rajataan 10 henkilöön, tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään ja vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Kielletty on myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lisäksi varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kannonkosken kunnan verkkosivuille tulee keskiviikkoaamuna tarkempi ohjeistus yli 70-vuotiaille kuntalaisille.





Karstula

Lukiokoulutus ja perusopetuksen luokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen tiistaista 17.3. alkaen. Etäopetus kestää 13.4. saakka.

Kaikilla lukion opiskelijoilla ja 7-9 luokkien oppilailla on käytössään tietokoneet ja sähköinen järjestelmä, jonka kautta opetus annetaan tänä aikana. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti sovitun mukaisesti. Koulujen tilat suljetaan, eikä ruokailuja ei järjestetä.

Peruskoulun 4-6 luokkien oppilaat siirtyvät etäopetukseen 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi.

Peruskoulun 1-3 vuosiluokkien lapsille ja Tolppilan esiopetusryhmälle järjestetään etäopetusta 18.3.-13.4. välisenä aikana, poikkeuksena kuitenkin ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Näille oppilaille opetusta järjestetään normaalisti.

Opetus 1–3-luokkalaisille järjestetään Himmelissä ja esiopetus Tippamäen päiväkodissa. Erityisen tuen päätöksen saaneille lapsille opetusta järjestetään tarvittaessa.

Nuorisotalo, kirjasto, käsityötalo, työpaja ja Kruukkilan kotiseututalo suljetaan 13.4. saakka. Liikuntahalli suljetaan koulun ulkopuoliselta käytöltä 16.3. alkaen toistaiseksi. Kuntosaliyrittäjä vastaa omasta toiminnastaan.

Lisäksi kunnantalo Himmeli suljetaan toistaiseksi ulkopuolisilta 17.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Asiointi tapahtuu sähköisesti ja puhelimitse.





Keuruun kaupunki

Keuruun vanhuspalveluiden asumisyksiköihin on asetettu toistaiseksi vierailukielto lukuun ottamatta poikkeustapauksia, joita ovat esimerkiksi saattohoitotilanne.

Päiväkeskustoiminta Lehtiniemessä, Metsätähdessä ja Navikassa on lopetettu toistaiseksi.

Keuruun perusopetuksen ja lukion oppilaat opiskelevat itsenäisesti kotona opettajiltaan saamia tehtäviä. Sähköisiä opetusmenetelmiä käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Kouluissa järjestetään esiopetus ja perusopetuksen luokkien 1-3 lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä alalla.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaisesti lähiopetukseen oikeutetuille 1-3 luokkien oppilaille arkipäivisin klo 13-17 välillä. Toiminta on maksullista.

Koulujen liikuntasalit, uimahalli, Keuruun ja Haapämäen kuntosalit sekä nuorisotilat suljetaan tai on suljettu. Myös erityisryhmien ja iäkkäiden liikuntaryhmät on peruttu.

Ulkoliikuntapaikat ovat normaalisti käytössä.

Kaikki kansalaisopiston opetus on keskeytetty kaikissa toimipisteissä. Musiikkiopiston lähiopetus keskeytyy ajalle 18.3.-13.4. mutta kotiharjoittelu jatkuu.

Keuruun kirjastot on suljettu 18.3. alkaen toistaiseksi.





Kinnula

Kotona olevien yli 70-vuotiaiden asiointi suositellaan toteutettavaksi sukulaisten, ystävien tai naapureiden toimesta. Toisena vaihtoehtona suositellaan kauppojen kotiinkuljetuspalvelua. Asioinnin turvaamiseksi tarvittaessa yhteys sosiaalitoimeen, p. 044 4596308.

Vierailukielto on voimassa kaikissa yksiköissä. Vierailuja voidaan sallia erityisen poikkeuksellisista syistä, esimerkiksi terminaalivaiheen potilaat tai ahdistunut asiakas, joka kaipaa kovasti läheistään. Tällöin ehdoton edellytys on, että vierailijalla ei ole infektio-oireita.

Kaikkien Kinnulan koulujen lähiopetus keskeytetään 18.3.-13.4.2020. Lähtökohtaisesti myös kaikki 0.-3.-luokkien oppilaat jäävät kotiin etäopetukseen. Ainoastaan, mikäli oppilaiden perhe ei mitenkään muuten voi järjestää edes toisen huoltajan kotiin jäämistä, oppilaat tulevat kouluun. Tässä tapauksessa huoltajan on oltava viipymättä yhteydessä rehtoriin puhelimitse (044 4596 230) tai Wilman kautta.

Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Mikäli tämä ei onnistu, huoltajan on oltava viipymättä yhteydessä varhaiskasvatuspäällikköön puhelimitse tai Wilman kautta (Sari Huuskonen 044 4596 299).

Kinnulan terveyskeskus noudattaa valtakunnallista suositusta, jossa kiireettömiä aikoja ei tällä hetkellä anneta. Näin voidaan turvata kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden tilanne. Suun terveydenhuollon palveluissa ei anneta kiireettömiä aikoja.

Ikääntyneiden päivätoiminnat suljetaan, eikä toistaiseksi järjestetä. Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan yksilökohtaisella käynnillä.

Kuntouttava ryhmätoiminta, asiointipalvelukuljetukset sekä fysioterapeutin, muistiohjaajan tai muun ammattihenkilön ohjaamat ryhmätoiminnot keskeytetään.

Kirjasto, uimahalli, kuntosali ja liikuntasali suljetaan 17.3. alkaen.

Kivijärvi

Kivijärven kunta pitää toistaiseksi suljettuna Kivijärvi-talon, nuorisotalon, kuntosalit, liikuntasalin, Meidän tuvan, kirjaston sekä ruokasali Järvenhelmen.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata eikä kansalaisten tarvitse enää soittaa omasta epäilystään Päivystysapuun 116 117 tai omalle terveysasemalleen. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.

Henkilöt, jotka sairastuvat lieväoireiseen hengitystieinfektioon (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume), voivat jäädä rauhassa kotiin lepäämään. Kotona pitää pysytellä, kunnes akuutit oireet, kuten kuume, kurkkukipu ja lihassärky, lieventyvät.

Kunta muistuttaa, että Keski-Suomen keskussairaalassa rajoitetaan osastoille tapahtuvia vierailuja ja vain välttämättömät vierailut sallitaan.





Konnevesi

Konneveden kunta on siirtyi häiriö- ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään. Konneveden kunnanhallitus päätti erityistoimivallan käyttöönotosta maanantaina.

Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja ja poikkeusolojen johtoryhmä vastaavat poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti.

Kaikkien Konneveden koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Tarvittaessa kunta järjestää lähiopetusta esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla (esim. hoitotyö). Myös erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat voivat saada lähiopetusta, mikäli tilanne sitä edellyttää. Asiasta sovitaan koulun rehtorin kanssa. Hallitus suosittaa, että ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla (etäopetus, digitaaliset oppimisympäristöt jne.). Koulun rehtori ja/tai oppilaan opettaja ohjeistavat yksityiskohdista tämän viikon aikana.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään 13.3.2020 julkaisussa tiivistetyssä aikataulussa terveysviranomaisten antamat määräykset huomioiden. Muu lukio-opetus siirtyy etäopetukseen ti 17.3. alkaen.

Vierailut ikäihmisten asumisyksiköissä (Koskikara, Kotipihlaja, Ruusaliisa ja kuntouttava

yksikkö) sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntolassa Leppälinnussa kiellettiin kokonaan jo aiemmin.

Kuhmoinen

Yhtenäiskoulu siirtyy etäopetukseen hallituksen linjauksen mukaisesti 18.3.–13.4. Etäopetus koskee koko koulua, mutta koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Päiväkoti pysyy toistaiseksi auki normaalisti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. THL:n suositusten mukaisesti kehotetaan kuitenkin välttämään riskiryhmään kuuluvien isovanhempien käyttämistä lastenvahteina.

Kuhmoisten kunta sulkee Kuhmolan, kirjastot, kuntosalin, liikuntasalin, toimintakeskus Tekevän sekä nuorisotilan 13.4. asti. Lisäksi työväenopiston ja musiikkiopiston toiminta keskeytetään 13.4. asti.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, pois lukien kunnalliset luottamushenkilöt.

Kunta kieltää vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletty on myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapaus-kohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Kiireettömiä aikoja terveysasemalle ei nyt varata ja osa ajoista perutaan. Osa ensi viikon varatuista kontrolliajoista voidaan hoitaa puhelimitse käyntien sijaan. Tarpeetonta kulkua vastaanotolle tulee välttää.

Kyyjärvi

Kyyjärven kunta tiedottaa, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Samoin kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Koulujen tilat suljetaan 18.3. alkaen 13.4. saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Asiasta tulee ohjeet kotiin Helmen kautta.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Uimahalli, kuntosali, liikuntahalli, nuorisotalo Rientola ja harraste/kerhotilat, suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.

Kirjasto ja omatoimikirjasto sulkevat ovensa 18.3.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Kunta ohjeistaa asukkaitaan välttämään turhaa liikkumista, huolehtimaan käsihygieniasta sekä itsensä ja lähimmäisensä terveydestä.

Laukaa

Laukaan kunta toimii hallituksen maanantaisten toimien mukaisesti. Kunta tiedottaa koronaan liittyen verkkosivuillaan.

Hallituksen linjausten mukaisesti koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Hallituksen linjaamien toimenpiteiden mukaan muun muassa julkiset kokoontumiset rajataan 10 henkilöön, tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään ja vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Kielletty on myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kunta auttaa yli 70-vuotiaita ruoka- ja apteekkiasioinnissa numerossa 040 723 5005 kello 9–14. Kunta toivoo riskiryhmään kuuluvien henkilöiden varaavan kotivaraa, jotta kriittistä tilannetta ei pääse yllättäen syntymään ja soittavan hyvissä ajoin, jotta avuntarpeeseen on aikaa reagoida.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lisäksi varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Luhanka

Luhangan koulun tilat suljetaan 18.3. alkaen 13.4. saakka ja lähiopetus keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Järjestelyistä tiedotetaan oppilaita ja koteja Wilman kautta.

Päivähoitopaikat pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Jos kuulut riskiryhmään ja toivoisit ruoan kotiinkuljetusta, ole yhteydessä kunnan henkilökuntaan. Vierailut palvelukeskus Tuuliharjussa kiellettiin jo aiemmin.

Luhangan molemmat kirjastot, vanhankoulun harrastetilat ja liikuntasali suljetaan 18.3. alkaen toistaiseksi

Asiointilinjaliikenne lakkaa toistaiseksi välillä Luhanka–Joutsa.

Kylätalo suljetaan toistaiseksi, pois lukien yritystoiminta, ja liikuntasalin käyttövuorot perutaan toistaiseksi. Kunnan virastotalo menee kiinni toistaiseksi. Asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai erikseen sopimalla

Multia

Hallituksen linjauksen mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Hallituksen linjasi, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Multialla koulutoiminta järjestetään pääsääntöisesti korvaavana opetuksena (etäopetuksena) keskiviikosta 18.3. alkaen 13.4. saakka. Lähiopetusta tarvittavien määrä 1-3 luokilta, sekä erityistä tukea tarvitsevien määrä selvitetään. Lähiopetukseen jääville järjestetään koulukuljetus ja -ruokailu. Koulu tiedottaa opetusjärjestelyistä Wilmassa ja koulun nettisivuilla.

Multian kunta sulkee kokonaisuudessaan 18.3.–13.4. Kirjasto-kuntotalon, kierrätyspisteen, nuorisotilan, kehitysvammaisten työtoiminnan sekä vanhusten päivätoiminnan. Kunnanvirasto suljetaan asiakkailta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka.

Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalitoimeen on perustettu valmiusryhmä kartoittamaan 70 vuotta täyttäneiden avuntarvetta yhdessä Multian kunnan kotihoidon ja seurakunnan kanssa.

Vierailut palvelukeskus Poukamassa ja Omakodilla kielletään 18.3. alkaen. Läheisten vierailut ovat mahdollisia vain erityistilanteissa, kuten saattohoidon vuoksi.

Kriittisen henkilöstön osalta työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä poikkeamista sovelletaan kunnassa tarpeen mukaan. Vuosilomia voidaan joutua siirtämään tai keskeyttämään. Lisäksi työajoissa voidaan joutua joustamaan.





Muurame

Yli 70-vuotiaita kuntalaisia kehotetaan välttämään kontakteja muiden ihmisten kanssa ja jäämään karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjausnumerosta 040 7152 991 annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa vanhus- ja vammaispalveluista maanantaista perjantaihin kello 9–11.

Vierailut vanhusten ja muissa asumispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on kielletty. Tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset tai saattohoidossa olevien läheiset voivat saada luvan vierailuun läheisensä luona.

Kunnassa varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Tarpeen vaatiessa ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa tiukemmilla toimilla. Vanhempien tulee huolehtia, etteivät lapsetkaan kokoonnu porukalla ja oleskele julkisilla paikoilla.

Koulujen, oppilaitosten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Varhaiskasvatuksen osana toimiva esiopetus järjestetään edelleen, samoin 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittisillä aloilla toimivat 1–3 luokkien oppilaiden huoltajat ilmoittavat asiasta Wilmasta saadun ohjeen mukaisesti. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään, mikäli vanhempi tai huoltaja ei pysty järjestämään lapsen hoitoa.

Varhaiskasvatuksen palvelut pidetään toiminnassa. Niiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten, jotka on mahdollisuus ottaa kotihoitoon, suositellaan jäävän kotiin. Mikäli vanhemmalla tai huoltajalla ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin tekemään etätöitä, lapsen voi viedä hoitoon tavalliseen tapaan.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kirjasto ja omatoimikirjasto, Kulttuuritalo, harrastustilat ja -paikat, uimahalli-kuntosali ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset pidetään suljettuna. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Lieväoireisten potilaiden ei tule kuormittaa sairaanhoidon kapasiteettia, vaan jäädä kotiin sairastamaan, jotta hoito pystytään turvaamaan vakavasti oireileville.





Petäjävesi

Hallitus on linjannut koronavirustilanteen vuoksi Suomeen poikkeusolot. Tämän vuoksi toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Myös riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää altistusta.

Tämän vuoksi Petäjäveden kunta tarjoaa karanteenissa oleville ohjausta etenkin ruoka- ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa arkisin klo 8–16 numerossa 040 357 5789. Muina aikoina asiakkaat saavat apua sosiaalipäivystyksen kautta, puh. 014 266 0149.

Petäjäveden apteekissa ja ruokakaupoissa on jatkossa aukioloaikoja vain riskiryhmiin kuuluville. Petäjäveden apteekki on avoinna vain riskiryhmille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-9.

K- Market Porkkana on avoinna vain riskiryhmille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 6-7. Liikkeestä voi tiedustella kauppatarvikkeiden kotiinkuljetusta omakustannehintaan, puh. 010 666 3270.

Nämä aukioloajat on tarkoitettu vain riskiryhmiin kuuluville.

S-Market aukioloajoista klo 7-8 on suositeltu riskiryhmiin kuuluville.

Koulujen, kansalaisopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Kirjasto suljetaan 18.3. lähtien. Harrastus- ja muut sisäurheilutilat mukaan lukien kuntosali, nuorisotalo Feenix, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, Uimalan sauna, perhekeskus, kehitysvammaisten ja ikäihmisten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työpaja suljetaan toistaiseksi 17.3. lähtien.

Kunnanvirasto suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi. Infopuhelin palvelee arkisin kello 9-16 p. 014 2673 000.

Vierailut vanhuspalvelujen asumispalveluyksiköissä Petäjäkodilla ja Pihlajarinteellä kielletään toistaiseksi pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien läheiset. Näiden vierailujen osalta läheiset voivat olla yhteydessä hoitajiin.





Pihtipudas

Hallitus on linjannut että yli 70-vuotiaat kansalaiset velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa. Mikäli yli 70-vuotias ei kykene hoitamaan kauppa-asiointejaan tai ruokahuoltoaan, pyydetään olemaan yhteydessä vanhuspalvelujen asiakasohjaajiin. Viitasaarella heidät tavoittaa numeroista 044 459 7339 ja 040 660 3551,

Pihtiputaalla taas numerosta 044 709 1829.

Elintarvikeliikkeet ovat varautuneet erikoisjärjestelyihin riskiryhmien osalta. Asukkaiden kannattaa seurata liikkeiden omaa ilmoittelua.

K-Supermarket Pihtipudas tarjoaa riskiryhmiin kuuluville asioinnin klo 6:00 – 7:00 (ennen virallista aukioloaikaa) 18.3.2020 alkaen.

S-Market Pihtipudas rauhoittaa kaupan ensimmäisen aukiolotunnin klo 7:00 – 8:00 riskiryhmään kuuluville

Muurasjärvellä MeiJän Kaupalta on mahdollista tilata ostokset kotiinkuljetettuna.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään normaalisti toiminnassa kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Lapsen tulee olla hoitoon tullessaan terve.

Pihtiputaan ja Viitasaaren peruskouluissa siirrytään 18.3. lähtien etäopetukseen. Wiitaunionin ohjetta tarkennetaan tarvittaessa valtioneuvoston lisäohjeiden saamisen jälkeen.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti tarvittava lähiopetus järjestetään omalla koululla. Opetuksen järjestämisestä kotiin jääville oppilaille ohjeistetaan Wilman kautta. Koulukuljetuksia ja reittejä voidaan yhdistellä.

Pihtiputaan ja Viitasaaren lukiot siirtyvät valtioneuvoston linjauksen mukaisesti etäopetukseen 18.3. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kaikki kuntien tilat suljetaan yleisöltä keskiviikosta 18.3. lähtien, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä kunnanvirastot.

Myös kirjasto ja nuorisotilat on suljettu 18.3.–13.4. Omatoimikirjasto ja kirjastoauto eivät myöskään toimi. Samoin suljetaan nuorten työpajat, Pihtiputaan Suvannonlahden leirikeskus, Talo 2.0, Tuunari paja, kuntouttava työtoiminta, työ- ja toimintakeskukset sekä vanhusten päivätoiminta.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään ja

kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja tapahtumat on kielletty AVI:n päätöksellä 13.4. saakka.

Wiitaunionin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt muuttuvat 18.3. alkaen siten, että kaikki hengitystieinfektiopotilaat (yskä, hengenahdistus, kuume, muut influenssan/flunssan/koronan kaltaiset oireet) hoidetaan Pihtiputaan terveysasemalla arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9-16. Arkivastaanottoa laajennetaan tarvittaessa klo 18 asti. Hengitystieoireisen potilaan pitää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä Pihtiputaan päivystysnumeroon 014 4596 700.

Kaikki muut päivystyspotilaat hoidetaan Viitasaaren terveysaseman päivystyksessä arkisin klo 8-18 ja viikonloppuisin klo 9-16. Viitasaaren terveysaseman päivystyksen palvelunumero on 014 4597 223.

Viitasaarelaisten toivotaan käyttävän Viitasaaren apteekkia, vaikka hengitystieinfektiopotilaiden päivystys on Pihtiputaalla, jotta lääkkeiden kysyntä on tasaista apteekeissa.

Kiireetöntä vastaanottotoimintaa tarkastellaan päivittäin ja osa kiireettömistä kontakteista tullaan hoitamaan puhelimitse. Jos sinulla on varattu aika kiireettömälle vastaanotolle ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensisijaisesti yhteyttä Pihtiputaan päivystysvastaanoton numeroon: jos sinulla on hengitystieinfektio, et saa tulla kiireettömälle vastaanotolle. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, harkitse vaivasi kiireellisyys, voit perua kiireettömän vastaanottoaikasi itsekin.





Saarijärven kaupunki

Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Saarijärven kaupunki ottaa toistaiseksi käyttöön Jyväskylän kaupungin laatiman ohjeistuksen toimintaohjeeseen liittyen.

Käytännössä tämä tarkoittaa pitkälti pysymistä kotioloissa. Kyseessä on toimintaohje, joka ennen kaikkea suosittaa välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.

Saarijärvellä ruokaostosten kotiinkuljetuspalveluja järjestävät ainakin K-Market Saarijärvi (tilaukset puhelimitse: 0100 5665 tai 0100 5666, tai sähköpostitse: saarijarvi@k-market.com)

Pylkönmäen Evästupa (Marja-Liisa Lehtonen p. 040 1840227) sekä Saarijärven apteekki, josta tuotteet voi tilata verkkopalvelun kautta ja noutaa apteekista ilman toimitusmaksua tai kuljetettuna kotiovelle noin 3 km säteellä apteekista (postin kotiinkuljetuksella 13€ ja apteekin kotiinkuljetuksella arkisin klo 9-17 välillä 3€).

Saarijärven kaupunki aloittaa tähän asiaan liittyen puhelinpäivystyksen. Puhelinpäivystys on tarkoitettu niille kaupungin asukkaille, joilla on kotikaranteenin takia vaikeuksia ruokaostosten tai lääkkeiden hankinnassa. Päivystys ei vastaa terveyttä tai sairautta koskeviin kysymyksiin.

Puhelinpäivystys toimii numerossa 044 4598 228 kello 8–15.

Eilisen valtioneuvoston suositusten perusteella koulut ovat antaneet ohjeet etäopiskeluun ja valmistautuvat etäopetuksen aloittamiseen. Museo, kirjasto ja kansalaisopistojen ja muun sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään keskiviikosta 18.3. alkaen.

Koulut ovat kartoittaneet lähiopetuksen tarpeen ja koulunjohtajat ovat olleet yhteydessä koteihin. Kartoitus on tehty esiopetuksen sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetuksen tarpeesta niiden vanhempien lapsista, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kouluilla on meneillään kartoitus myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetustarpeista niille lapsille, joiden vanhemmat eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona. Perustettavista ryhmistä ilmoitetaan Wilma–viestillä koteihin.

Saarijärven kaupungintalo suljetaan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Asiakaskäynnit tulee hoitaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Laskettelurinteet pidetään toistaiseksi auki ja välinevuokrauksessa noudatetaan Suomen rinnekeskusyhdistyksen ohjeita.

Toivakka

Kaikki ulkopuoliset kunnan tilojen varaukset perutaan 13.4. saakka. Toivakan kirjasto (myös omatoimikirjasto) on suljettuna 18.3.–13.4.

Toivakkatalo, nuorisotila, kuntosali, kehitysvammaisten päivätoiminta, Myymälä by Toivakka, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ovat suljettuja välittömästi 13.4. saakka.

Toivakkatalon asioinnin osalta ohjataan sähköiseen tai puhelimitse hoidettavaan asiointiin. Tämä koskee niin kuntalaisia kuin kunnan omaa henkilöstöä.

Asiointikyydit ovat tauolla infektioriskin takia.

Koulujen tilat on suljettu 13.4. saakka Kankaisten päiväkotia lukuunottamatta ja lähiopetus niissä on keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Uurainen

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkälti pysymistä kotioloissa. Kyseessä on toimintaohje, joka ennen kaikkea suosittaa välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.

Karanteeniomaisissakin olosuhteissa voi ulkoilla normaalisti, mutta välimatkaa vastaantulijoihin kannattaa pitää. Kaupassa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan ainakaan ruuhka-aikoina.

Täydellistä kieltoa kaupassa asioimiseen ei kuitenkaan ole. Keskimaan mukaan sen kauppojen ensimmäinen aukiolotunti on rauhoitettu riskiryhmiin kuuluville

Ruokaa voi myös tilata suoraan kotiin (M-kaupan puhelinnumero 050 3507197) ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa. Apteekkipalveluita Uuraisten apteekki voi toimittaa rajoitetusti kotiin, myös Salen noutopisteeseen toimitus mahdollista.

Jos ikääntynyt ei saa muuten apua ruokapalveluiden hoitamiseen, Uuraisten kunta on varautunut auttamaan yli 70-vuotiaita ruokapalvelun järjestämiseksi. Kunta on jo perustanut keskitetyn numeron, jonka kautta pyyntöjä voi tehdä.

Kunta opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa arkisin kello 9-15 numerossa 0400 696076. Toive on, että puhelut hoidetaan mahdollisuuksien mukaan arkipäivinä. Muina aikoina Uuraisten asukkaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Yli 70-vuotiaat voivat käyttää suosituksen aikaan välttämättömiä terveyspalveluita. Näin ollen esimerkiksi laboratoriokokeissa tai jo varatuilla vastaanottoajoilla saa käydä.

Uuraisten kunnan kaikissa perusopetuksen kouluissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3. alkaen. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Alkuopetuksen 1-3 luokkien oppilaiden vanhempia pyydetään ilmoittamaan välittömästi koulunsa rehtorille työskentelevätkö he kriittisiksi määritellyillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, jotta heidän perheidensä lapsille voidaan järjestää opetus. Vaativan erityisen tuen oppilaiden huoltajia informoidaan erikseen. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta lakkautuu myös keskiviikosta 17.3. alkaen, muilta kuin niiltä oppilailta, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisiksi määritellyillä aloilla.

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti, huomioiden kuitenkin, että ne vanhemmat jotka voivat järjestää lapsen hoidon kotona menettelisivät niin.

Kansalaisopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Kirjasto, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Viitasaaren kaupunki

Hallitus on linjannut että yli 70 -vuotiaat kansalaiset velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa. Mikäli yli 70-vuotias ei kykene hoitamaan kauppa-asiointejaan tai ruokahuoltoaan, pyydetään olemaan yhteydessä vanhuspalvelujen asiakasohjaajiin. Viitasaarella heidät tavoittaa numeroista 044 459 7339 ja 040 660 3551,

Pihtiputaalla taas numerosta 044 709 1829.

Elintarvikeliikkeet ovat varautuneet erikoisjärjestelyihin riskiryhmien osalta. Asukkaiden kannattaa seurata liikkeiden omaa ilmoittelua.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään normaalisti toiminnassa kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Lapsen tulee olla hoitoon tullessaan terve.

Pihtiputaan ja Viitasaaren peruskouluissa siirrytään 18.3. lähtien etäopetukseen. Wiitaunionin ohjetta tarkennetaan tarvittaessa valtioneuvoston lisäohjeiden saamisen jälkeen.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti tarvittava lähiopetus järjestetään omalla koululla. Opetuksen järjestämisestä kotiin jääville oppilaille ohjeistetaan Wilman kautta. Koulukuljetuksia ja reittejä voidaan yhdistellä.

Pihtiputaan ja Viitasaaren lukiot siirtyvät valtioneuvoston linjauksen mukaisesti etäopetukseen 18.3. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kaikki kuntien tilat suljetaan yleisöltä keskiviikosta 18.3. lähtien, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä kunnanvirastot.

Myös kirjasto ja nuorisotilat on suljettu 18.3.–13.4. Omatoimikirjasto ja kirjastoauto eivät myöskään toimi. Samoin suljetaan nuorten työpajat, Pihtiputaan Suvannonlahden leirikeskus, Talo 2.0, Tuunari paja, kuntouttava työtoiminta, työ- ja toimintakeskukset sekä vanhusten päivätoiminta.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään ja

kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja tapahtumat on kielletty AVI:n päätöksellä 13.4. saakka.

Wiitaunionin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt muuttuvat 18.3. alkaen siten, että kaikki hengitystieinfektiopotilaat (yskä, hengenahdistus, kuume, muut influenssan/flunssan/koronan kaltaiset oireet) hoidetaan Pihtiputaan terveysasemalla arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9-16. Arkivastaanottoa laajennetaan tarvittaessa klo 18 asti. Hengitystieoireisen potilaan pitää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä Pihtiputaan päivystysnumeroon 014 4596 700.

Kaikki muut päivystyspotilaat hoidetaan Viitasaaren terveysaseman päivystyksessä arkisin klo 8-18 ja viikonloppuisin klo 9-16. Viitasaaren terveysaseman päivystyksen palvelunumero on 014 4597 223.

Viitasaarelaisten toivotaan käyttävän Viitasaaren apteekkia, vaikka hengitystieinfektiopotilaiden päivystys on Pihtiputaalla, jotta lääkkeiden kysyntä tasa apteekeissa.

Kiireetöntä vastaanottotoimintaa tarkastellaan päivittäin ja osa kiireettömistä kontakteista tullaan hoitamaan puhelimitse. Jos sinulla on varattu aika kiireettömälle vastaanotolle ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensisijaisesti yhteyttä Pihtiputaan päivystysvastaanoton numeroon: jos sinulla on hengitystieinfektio, et saa tulla kiireettömälle vastaanotolle. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, harkitse vaivasi kiireellisyys, voit perua kiireettömän vastaanottoaikasi itsekin.





Äänekosken kaupunki

Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään valtioneuvoston linjauksen perusteella 18.3. alkaen. Esiopetusta ja perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetusta kuitenkin annetaan lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tarpeen mukaisesti. Kouluruokailu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään edellä mainituille oppilaille. Kuraattorit ja psykologit ovat kouluilla tavoitettavissa.

Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen toiminnat jatkuvat normaalisti valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Kaupunki suosittaa lasten hoitamista kotona niiden huoltajien ja vanhempien osalta, jotka ovat esimerkiksi hoitovapaalla, opiskelemassa tai työttömänä

Aiemmin ilmoitettujen tilojen ja toimintojen lisäksi suljetaan 18.3. alkaen myös kirjastot, museo, nuorisotilat, työpaja, kuntouttavan työtoiminnan yksiköt sekä musiikkiopisto. Musiikkiopiston opetusta jatketaan etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan.

Seniorikeskus ja seniorineuvola, työ- ja päivätoiminta (Mintake ja Dynamo) suljetaan. Muistihoitaja, muistikoordinaattori, ennaltaehkäisevän työn ohjaaja, kotihoidon fysio- ja toimintaterapeutti tekevät vain välttämättömät hoidot, jotka arvioidaan tapauskohtaisesti. Arjen Tuen asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti puhelimitse.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto päättyy 13.4.

Äänekosken kaupunki tiedottaa, että se toimii hallituksen linjauksen mukaisesti. Näin ollen yli 70 -vuotiaat kansalaiset velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa. Äänekosken terveyskeskussairaalaan (3. krs), arjen tuen ympärivuorokautisiin yksiköihin sekä asumispalveluihin asetettiin vierailukielto jo aiemmin.

Kangasniemi

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kangasniemellä toiminta jatkuu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköissä Kalliolan päiväkodissa ja Metsäpirtissä, esikoululaisten ryhmässä iltapäivisin Kalliolan koululla, Vuojalahden päiväkodissa, Mörrimöykyn kolossa Koittilan koululla sekä perhepäivähoitajilla.

Lisäksi annetaan seuraavat ohjeet: Lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Älä tuo lasta hoitoon sairaana. Lasten poissaoloista ilmoitus Daisynetissä tai puhelimitse suoraan henkilökunnalle.

Peruskoulujen ja lukion sekä seutuopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin koulussa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, kuten terveydenhuolto, vesihuolto ja energiahuolto.

Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kirjasto, harrastustilat ja –paikat (koulujen salit ja muut kouluilta varattavat tilat, -95 rakennus) ja muut urheilutilat (kuntosalit, jäähalli), nuorisotilat (Ottis), kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset (Nuorisopaja) suljetaan. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Kaikki Essoten palvelutalot määrättiin jo aiemmin vierailukieltoon.





Mänttä-Vilppula

Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kansalaisopiston tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 17.3.2020 alkaen. Kansalaisopiston järjestämät kevään yleisöluennot siirretään toteutettavaksi syksyllä 2020.

Kirjasto, asiointipiste, nuorisotilat, uimahalli, kuntouttavan työtoiminnan yksiköt sekä kaikki liikuntatilat ja -paikat on suljettu toistaiseksi. Kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet, yleisöluennot ja tapahtumat perutaan kevään ajaksi.





Perho

Perhon kunta toimii hallituksen maanantaisten toimien mukaisesti. Kunta tiedottaa koronaan liittyen verkkosivuillaan.

Hallituksen linjausten mukaisesti koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Hallituksen linjaamien toimenpiteiden mukaan muun muassa julkiset kokoontumiset rajataan 10 henkilöön, tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään ja vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Kielletty on myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lisäksi varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.





Virrat

Hallituksen poikkeusolojen toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Virtain kaupunki ohjeistaa, että ensisijaisesti karanteeniin joutuneen omaiset tai läheiset huolehtivat vanhusten ruokahuollosta.

Lisäksi kaupat ja muut toimijat tarjoavat kotiinkuljetuksia mahdollisia maksuja vastaan.

Virtain kaupungin tietojen mukaan kotiinkuljetuksia tarjoavat ainakin Killin jätti Killinkoskella (0500 837 567), Cafe Virtainportti, Vaskivedellä (045 207 5551), K-Supermarket Ruovedellä (03 476 2908) sekä K-Market, Visuvedellä (03 476 2908).

Jos ruokahuolto ei ole järjestettävissä millään muulla keinolla, pyydetään karanteenitilanteessa olevaa kuntalaista olemaan yhteydessä klo 13-13.30 sosiaaliohjauksen puhelinnumeroon 044 715 1258 Virroilla tai 044 715 1401 Ruovedellä.

Valmiuslakiin perustuen kaikki suunniteltu kiireetön vastaanottopalvelu yli 70-vuotiaille asiakkaille perutaan. Tämä koskee kaikkea kiireetöntä toimintaa.

Suun terveydenhuollon päivystystoiminta/terveyskeskuksien kiirevastaanotto jatkuu normaalisti, eli näille vastaanotoille saa hakeutua kuka tahansa, jonka oireet vaativat kiireellistä hoitoa.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

1–3 luokkien oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, ovat oikeutettuja lähiopetukseen. Koulutoimi on yhteydessä vanhempiin asiasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Kaikki 1–3 -luokat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnallisesti kriittisissä tehtävissä, keskitetään Rantatien koululle. Kyläkoulut suljetaan ja oppilaat kuljetetaan tarpeen mukaan keskustaan. Ruokailu järjestetään oppilaille, jotka ovat koululla.

Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen yhteydessä tapahtuva esiopetus pidetään toiminnassa. Virtain kaupunki ohjeistaa niitä vanhempia ja huoltajia, joiden on mahdollista pitää lapsi kotonaan, noudattavan tätä ohjeistusta. Huoltajan tulee tiedottaa poissaolosta päivähoitoyksikköön riittävästi etukäteen. Esiopetuksesta annetaan tehtävät itsenäiseen opiskeluun. Muilta osin varhaiskasvatuksen toimintayksiköt jatkuvat muutoin mahdollisuuksien mukaan ennallaan. Lapsen saa tuoda päiväkotiin vanhempien ammateista riippumatta.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Liikuntahalli, kirjasto, jäähalli, nuorisotilat, kaupungintalo, lähitori ym. muut julkiset tilat suljetaan ja vuorot perutaan.

Kuntouttava työtoiminta keskeytetään toistaiseksi. Työpajat toimivat rajatusti.

EU-ruokajakelu toimittaa ruokakuljetuksia myös kotiin





Ähtäri

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä

Kuusiokuntien alueen palveluliikenne (asiointiliikenne) ryhmäkuljetuksena on keskeytetty ajalla 16.3.−12.4.

Ähtärin kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoisen asiointiavun antamista ja perustanut asiointiapupuhelimen, joka yhdistää sekä apua tarvitsevat että apua tarjoavat henkilöt. Numero 040 641 1941 palvelee maanantaista perjantaihin klo 9–15. Palvelu käynnistyy keskiviikkona 18.3.2020.

Asiointiapua tarvitsevat ikäihmiset ja muut riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joiden tulee epidemia-aikana välttää liikkumista julkisilla paikoilla, voivat ottaa yhteyttä asiointiapupuhelimeen, mikäli he tarvitsevat apua kauppa- tai apteekkiostosten tekemiseen ja kuljetukseen.

Asiointiapurinki perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä asiointiavun antamisesta makseta korvausta. Vastaavasti asiointiapu ei maksa mitään apua tarvitseville. Koordinoivan puhelimen kautta on tarkoituksena yhdistää samalla suunnalla asuvia avun tarvitsijoita ja antajia.

Peruskoulujen, lukion ja ammatillisen koulutuksen lähiopetus keskeytetään 18.3.–13.4. väliseksi ajaksi hallituksen päätöksen mukaisesti.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus, perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Kirjasto, kylpylä, keilahalli, liikuntahalli, nuorisotilat, Pirkanlinnan kaikki palvelut sekä muut kaupungin liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalvelut keskeytetään 18.3. lähtien.