Näin Oulussa: Radisson Blu -hotellin takana tehtiin pysäköintialueen kaivutöitä ja löydettiin laiva

Oulun RadissonBlu -hotellin takana sijaitsevan pysäköintialueen kaivutöissä paljastui viime viikon perjantaina puinen laivan hylky, kertoo Museovirasto. Kyseessä on mahdollisesti yksi Pohjois-Suomen vanhimmista laivalöydöistä.

Maamassojen alla säilyneestä hylystä on tällä hetkellä esillä noin puolet eli 10x5 metriä laivan pohjaosaa. Vanha laiva on aikoinaan uponnut toiselle kyljelleen, joka on nyt pohjaveden ansioista paremmin säilynyt märässä hiekassa. Ylemmät laivanosat ovat jo maatuneet näkymättömiin.

Museoviraston alustavan arvion mukaan Hahtiperän hylyksi nimetty laivajäännös on peräisin 1600-luvun lopulta 1800-luvun alkuun rajoittuvalta ajanjaksolta. Hylyn arvioidaan edustavan paikallista laivanrakennusteknologiaa.

Kaivutyöt liittyvät hotellin kunnostustöihin, ja niitä on ollut seuraamassa kaksi Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden arkeologia, sillä alueella tiedetään olleen vanhaa satamatoimintaa 1500-luvulta 1720-luvulle saakka.