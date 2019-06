Näin Pupuhuhdan puukotus eteni – tekijä jahtasi uhreja kahakan jälkeen

Tiistaina, huhtikuun toisena päivänä Pupuhuhdan lähiöravintola Fun Pub tyhjeni valomerkin jälkeen kahdelta yöllä.

Kaksi asiakkaina ollutta, toisilleen entuudestaan tuntematonta seuruetta lähti kävelemään Vemmelsäärtä pitkin ylös Pupuhuhdan mäkeä. Ihmiset olivat vaihtelevasti humaltuneita ja heidän välilleen syntyi sanaharkkaa. Pupuhuhdan toimintapuiston kohdalla seurueet aloittivat epämääräisen kahakan, jossa ainakin lyötiin ja painittiin.

Tilanne ehti jo rauhoittua ja seurueet lähtivät omille teilleen. Kahakkaan osallistunut 29-vuotias jyväskyläläismies lähti kuitenkin vielä seuraamaan kahta kiistakumppaniaan ja puukotti heitä kumpaakin: toista vatsaan, olkapäähän ja reiteen, toista kämmenen läpi.

Vakavammat vammat sai vuonna 1987 syntynyt mies, joka kertoi maanantaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa raahautuneensa puukotuksen jälkeen kymmeniä metrejä Pupuhuhdantiellä sijaitsevalle parkkipaikalle. Hätäkeskukseen tarvittiin tieto miesten tarkasta sijainnista, eikä hän tiennyt sen hetkistä osoitettaan ennen talon numerokyltin löytämistä. Kun ambulanssi pääsi paikalle, vatsan haavasta oli pursunnut ulos miehen sisäelimiä ja miehen tajunta oli heikentynyt.

Uhri sai leikkaushoitoa ja selvisi, mutta kertoi käräjäoikeudessa elämänsä menneen sekaisin. Hän myös esitteli oma-aloitteisesti haavojaan sen jälkeen, kun puolustus oli kuvaillut niitä vähäisiksi. Puolustuksen mukaan teko täytti vain törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit, koska kyse oli "viiltohaavoista".

– En pysty nousemaan nopeasti ylös, en saa nukuttua ja joudun käyttämään vahvoja kipulääkkeitä, uhri kertoi.

Uhreista vanhempi vaati kaikkiaan 29 200 euron korvauksia. Toinen, 17-vuotias kämmeneen puukotettu uhri vaati 8 300 euroa. Vanhempi mies oli hänen setänsä ja nuoremman mukaan hänen ainoa elossa oleva sukulaisensa. Tapahtuman jälkeen hänelle oli tullut siviilielämässä vaikeuksia ja vasemman käden toimintakyky oli alentunut pysyvän oloisesti.

Kärhämän motiivit jäivät oikeudessa varsin epäselviksi.

Vatsaan puukotettu, ulkomaalaistaustainen mies kertoi tekijän haukkuneen ulkomaalaisia ja käyneen siksi hänen kimppuunsa. Syyttäjän käsityksen mukaan tekijä kiivastui lopullisesti siitä, että hän jäi ensimmäisessä kahakassa alakynteen ja myös hänen tyttöystävänsä sai ainakin yhden iskun. Toisaalta puolustus ja yksi todistajista kertoivat toisen uhreista ahdistelleen tekijän seurueeseen kuulunutta, vahvasti humaltunutta naista.

Syytetty ei halunnut tulla kuulluksi, mutta hän kiisti puolustuksensa välityksellä osallisuutensa veritekoon. Mies väitti menneensä ensimmäisen kahakan jälkeen tyttöystävänsä kotiin, josta poliisit tulivat hänet hakemaan. Puukotuksessa käytettyä tekovälinettä ei koskaan löytynyt.

– Ravintolan sulkeuduttua liikkeellä on ollut muitakin ihmisiä. Onko päämieheni taustalle annettu tutkinnassa liikaa merkitystä, puolustuksen asianajaja Mikko Tuomi kysyi.

Syytetty on tuomittu aiemmin kahdesta puukolla tehdystä vakavasta väkivaltarikoksesta. Hän syyllistyi vuonna 2012 tappoon ja vuonna tapon yritykseen sekä törkeään ryöstöön.

Toisen uhrin avustaja Antti Stenvall piti puolestaan vaihtoehtoista tapahtumankulkua mahdottomana. Kumpikin uhreista tunnisti tekijän käräjäoikeudessa.

– On tiistai-ilta, kevättalvi Pupuhuhdassa ja kello on puoli kolme. On hyvin epätodennäköistä, että joku ufo tai muu laskeutuisi ja tekisi nämä puukotukset, Stenvall tiivisti loppulausunnossaan.

Oikeudessa kuultiin todistajina myös ensimmäisen kahakan aikaan paikalla olleita kahta ravintolan asiakasta.

He kertoivat miehen uhkailleen jo tässä vaiheessa puukolla toisen seurueen jäseniä. Sen jälkeen asiakkaat olivat nähneet miehen juoksevan ja sanovan, että "kohta tulee puukosta".

Hieman myöhemmin syytetyn tyttöystävä oli varoittanut todistajia, että "teille käy huonosti, jos kerrotte tästä".

Erikoisena yksityiskohtana Pupuhuhdan mäellä oli tapahtumien aikaan liikkunut myös esitutkinnassa tunnistamattomaksi jäänyt, muita iäkkäämpi henkilö, jonka syyttäjä nimesi "Halssilan mieheksi". Mies ei ollut osallistunut ensimmäiseen kahakkaan, eikä käyttäytynyt aggressiivisesti. Hän oli lyöttäytynyt seurueeseen myöhäisillan aikana ja tiedustellut jatkoja vielä ambulanssin saapumisen jälkeenkin. Käytöksensä takia "Halssilan miestä" ei pidetty millään tavalla osallisena tapahtumiin.

Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi maanantain välituomiossaan 29-vuotiaan syytetyn syylliseksi tapon yritykseen ja törkeään pahoinpitelyyn. Mies passitettiin mielentilatutkimukseen, sillä hänen rikoshistoriansa takia miehen vaarallisuus haluttiin arvioida. Mies oli ollut puoli vuotta koevapaudessa ennen huhtikuun alun tapahtumia ja hänellä on vielä jäännösrangaistusta yli 1 200 päivää suorittamatta.

Syyttäjä vaatii miehelle neljän vuoden vankeustuomiota. Rangaistuksen mittaaminen ja vahingonkorvaukset ratkaistaan jatkokäsittelyssä, jossa käydään läpi myös ensimmäiseen kahakkaan liittyvät syytteet.