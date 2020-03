Näin Uusimaa erkaantuu muusta Suomesta – poliisi jätti virka-apupyynnön, varusmiehet tiesulkuja pystyttämään aikaisintaan perjantaina

Puolustusvoimat valmistautuu tukemaan poliisia Uudenmaan maakunnan sulkemisessa. Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen vahvistaa STT:lle, että poliisilta tuli torstaina virka-apupyyntö. Asiasta kertoivat aiemmin Yle ja Iltalehti.

Arhippainen ei osaa arvioida operaatioon otettavien varusmiesten määrää, mutta sanoo sen olevan todennäköisemmin sadoissa kuin tuhansissa. Suunnitelmat ovat vielä kesken, ja Arhippainen muistuttaa, että perustuslakivaliokunta antaa asialle siunauksen vasta perjantaiaamuna.

– Kun Puolustusvoimat antaa virka-apua, se on täysin sitä pyytävän viranomaisen johdossa, hän korostaa.

Päätökset tiesulkujen sijainneista ja tarvittavien varusmiesten määrästä tekee siis poliisi.

Monesta varuskunnasta apua

Varuskuntia, joista varusmiehiä otetaan operaatioon, ovat Iltalehden mukaan Uudenmaan sisäpuolella Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä sekä merivoimien yksiköt Upinniemessä Kirkkonummella ja Dragsvikissä Raaseporissa.

Maakunnan ulkopuolelta joukkoja tuodaan ainakin Parolan Panssariprikaatista Hattulasta ja Karjalan prikaatista Kouvolan Vekaranjärveltä. Varusmiehet ovat paikalla teitä sulkemassa aikaisintaan perjantai-iltana.

Julkisuuteen on jo aiemmin kerrottu, että tiesulkuja valvovat varusmiehet eivät saa poliisin oikeuksia. Tästä huomauttaa myös Arhippainen.

– Poliisi on aina vastuussa valvonnasta. Puolustusvoimat on tukitehtävissä, ja auttaa siinä missä pystytään.

STT:n tietojen mukaan ainakin osalta varusmiehistä on jo peruttu lomia useamman viikon päähän. Tästä ei kuitenkaan ole Arhippaisen mukaan tehty mitään yleistä päätöstä.

– Varuskunnat tekevät lomajärjestelyistä itsenäisesti päätökset. Paikallisesti arvioidaan, kuka voi lähteä lomille ja milloin.

Kattavasti sulkupisteitä maakuntarajoille

Aiemmin tänään Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio kertoi, että Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan. Aapion mukaan sulkupisteitä tulisi tällä tietoa 30–40 kappaletta.

– Kyse on suuresta pitkäkestoisesta liikennevalvontaoperaatiosta, jossa tarkoitus on suojella kansalaisia ja väestöä poikkeusoloissa, Aapio sanoi tiedotustilaisuudessa tänä aamuna.

Uudenmaan poliisilaitokset muodostavat liikkumisrajoitusten valvonnassa tilanneorganisaation, ja operaatioon osallistuvat kaikki Suomen poliisilaitokset. Uudenmaan poliisien lisäksi operaatio koskee selkeimmin Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksia.

Teiden lisäksi poliisi valvoo rautatie- ja lentoliikennettä.

– Poliisi tulee toimimaan laitureilla ja junassa sisällä junapartiotoimintana. Myös lentoasemilla toimitaan sekä lähtöpaikoilla sisämaan lennoissa että Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Aapio sanoi.

Hallitus kertoi eilen esittävänsä Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia koronaviruksen torjumiseksi. Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää.

Liikkumisrajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina. Rajoitukset olisivat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Rajoituksesta voi poiketa vain välttämättömästä syystä

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoi tiedotustilaisuudessa, että liikkumisrajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä.

– Välttämättömänä liikkumisena pidetään liikkumista viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisen toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Uudenmaan rajan yli pyrkivän on annettava poliisille selvitys matkan tarkoituksesta ja määränpäästä, Heikinheimo sanoi.

– Selvitys voidaan antaa sekä kirjallisesti että suullisesti poliisin sitä pyytäessä.

Työn takia rajaa ylittävillä olisi hyvä olla henkilötodistuksen lisäksi työnantajan todistus liikkumisen välttämättömyydestä, poliisikomentaja Aapio sanoi.

– Tärkeää on, että asukkaat kuuntelevat tätä viestiä, miten käyttäytyä ja miten valmistautua siihen, kun tulee rajalle. Eli osoittaa henkilöllisyytensä ja jos mahdollista, olla työnantajan todistus tai vastaava siitä, että liikkuminen on työasian takia välttämätöntä. Asukkailla on velvollisuus kertoa millä asialla on ja minkä takia on välttämätöntä kulkea, Aapio lisäsi.

Heikinheimon mukaan aiemmin mainittujen syiden lisäksi syy liikkumisrajoituksesta poikkeamiseen voi olla myös tilanne, jossa lähisukulainen sairastuu ja tälle pitää antaa apua.

Välttämättömyysedellytyksen pitää tässäkin tilanteessa täyttyä. Poliisi arvioi liikkumisen välttämättömyyttä tapauskohtaisesti, hän lisäsi.

– Muuna painavana henkilökohtaisena syynä ei pidetä esimerkiksi vapaa-ajan matkustamista. Näin ollen lomamatkailusta ja sukulaisvierailuista tulee tässä vaiheessa pidättäytyä.

Rajoitusten rikkominen valmiuslakirikkomus

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi, että poliisi valvoo liikkumisrajoituksia normaaliolojen lainsäädännöllä. Ensisijaisia keinoja ovat neuvot, kehotukset ja käskyt.

– Säädettyjen liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkominen olisi rangaistavaa valmiuslakirikkomuksena, Kolehmainen sanoi.

Rangaistus valmiuslakirikkomuksesta on sakkoa.

Heikinheimon mukaan poliisi voi valvontaa tehdessään esimerkiksi selvittää ihmisten henkilöllisyyden, ottaa kiinni, tehdä turvatarkastuksen, eristää paikkoja ja siirtää kulkuneuvoja.

– Poliisi puuttuu rajoitusten rikkomisiin ja selvittää ne esitutkinnassa, Heikinheimo sanoi.

Kolehmainen korosti ihmisten omaa vastuuta liikkumisrajoitusten noudattamisessa sekä riskiryhmien suojaamisessa.

– Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen tulee lähteä jokaisesta itsestään.

– Kaikkien fyysisten kontaktien tulee nyt olla minimissään, vaikka laki ei niitä suoraan kieltäisikään. Kaikkien on osallistuttava hallituksen linjaamiin toimiin, jotta suojaamme riskiryhmiä ja vähennämme terveydenhuollon kuormittumista.