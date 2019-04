Näin annat äänesi eduskuntavaaleissa – katso ohjeet

Eduskuntavaalit ovat sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019, jolloin kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 3.–9. huhtikuuta ja ulkomailla 3.–6. huhtikuuta. Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa.

Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esimerkiksi ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla.

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2. huhtikuuta ennen kello 16.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut voivat ensimmäistä kertaa äänestää myös kirjeitse kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Tällöin on tilattava kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestettävä ja palautettava äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestäminen on mahdollista 14. maaliskuuta alkaen, kun ehdokasnumerot on vahvistettu. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina 12. huhtikuuta ennen kello 19.

Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.