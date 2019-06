Näin hallituspuolueiden keskisuomalaiset kansanedustajat kommentoivat uutta hallitusohjelmaa: "Paljon hyvää maakuntaan"

Keskisuomalaiset hallituspuolueiden kansanedustajat ovat kommentoineet maanantaina tuoreeltaan uutta hallitusohjelmaa. Keskisuomalainen päivittää tätä juttua maanantaina sitä mukaa, kun lisää kansanedustajien kommentteja saadaan.

Petri Honkonen: Keskustalainen ohjelma

Keskustan toisen kauden kansanedustaja, saarijärveläinen Petri Honkonen iloitsee keskustan onnistumisesta hallitusohjelmaneuvotteluissa. Honkonen neuvotteli asuntopolitiikasta. Honkosen mielestä nyt syntyvä keskustan ja vasemmiston hallitus on maakuntien hallitus.

– Asuntopolitiikassa puurakentaminen moninkertaistuu, maaseudun tyhjää asuntokantaa puretaan ja myös perusparannetaan sekä rakennetaan uutta. Uuden aravalainoitusmallin selvitys käynnistetään, MAL-sopimukset laajenevat neljän suurimman kaupunkiseudun lisäksi maakuntakeskuksiin, kuten Jyväskylään, Honkonen toteaa tiedotteessaan.

Honkosen mukaan keskeinen kynnyskysymys on työllisyysasteen nosto, jota on seurattava, koska tulokset nähdään vasta vaalikauden mittaan. – Jos tuloksia ei tule, on hallituksessa jatkoa arvioitava kriittisesti vaalikauden mittaan, Honkonen linjaa.

Keskusta sai Honkosen mukaan kaikki kynnyskysymyksensä läpi ja Suomen työpaikkojen ja talouskasvun kannalta on tärkeää, ettei metsien hakkuita rajata. Maakuntien kehittämisraha palaa uudestaan käyttöön ja aluetukia ei leikata uudella EU-ohjelmakaudella.

Tierahoista paljon hyötyä

Kivijärveläinen Anne Kalmari (kesk.) kehuu erityisesti uuden hallituksen väylärahoitusta. Väyläverkoston korjaukseen laitetaan vuodesta 2020 alkaen vuosittain 300 miljoonaa enemmän euroja kuin aiemmin.

– Uskallan sanoa, että tästä potista Keski-Suomi saa vuosittain väestöosuuttaan suuremman summan. Keski-Suomessa on paljon teiden korjausvelkaa, sanoi Kalmari maanantaina Keskisuomalaiselle.

Kalmari kehuu myös sitä, että laajakaistarakentamista jatketaan valtion tuella. Keskisuomalaisten kuntien kannalta on merkityksellistä, että valtio huolehtii ensimmäisen budjettikäsittelyn yhteydessä laajakaistakaikille-hankkeen sitoumuksista.

– Saimme maataloustukien rahoituskuoppaa tasoitettua ja esimerkiksi tukea luomutuotantoon siirtymiseen on taas mahdollista hakea, Kalmari kertoo.

Kalmari pitää myös tärkeänä sitä, että maataloudelle ei asetettu uusia velvoitteita ja parsinavetoissa saa lypsää jatkossakin.

Joonas Könttä: Edellytykset Keski-Suomen kasvulle

Jyväskyläläisen kansanedustajan Joonas Köntän (kesk.) mielestä uusi hallitusohjelma luo vahvoja edellytyksiä Keski-Suomen kasvulle. Tulevan hallituksen tärkeimpiä panostuskohteita ovat aluepolitiikka, toimivat liikenneyhteydet sekä ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus.

– Käynnissä on aluepolitiikan kunnianpalautus. Koko maahan tehdään merkittäviä investointeja. Maakuntaratkaisu vahvistaa Keski-Suomen kaltaisten maakuntien päätäntävaltaa ja mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. MAL-sopimusten laajentaminen on iso mahdollisuus Jyväskylälle.

Erityisesti liikenne- ja raidelinjaus tukee Keski-Suomen kasvua. Potentiaalisina erillisrahoituksen kohteina mainitaan muun muassa pääradan ja sen laajennusten suunnittelun käynnistäminen.

Koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin tehtävät satsaukset ovat erittäin tärkeitä.

– Ammatilliseen koulutuksen palkataan uutta opetushenkilökuntaa vauhdittamaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä varmistamaan kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutuminen.

Riitta Mäkinen: Paljon hyvää maakuntaan

Riitta Mäkinen (sd.) iloitsee siitä, että uusi hallitusohjelma hyödyttää myös Keski-Suomea.

– Tuleva hallitusohjelma tuo todella paljon hyvää Keski-Suomeen, enemmän kuin pitkään aikaan, kommentoi Mäkinen tuoreeltaan.

Esimerkkeinä Mäkinen listaa valtion ja kuntien välisten maankäytön, liikenteen ja asumisen kehittämiseen liittyvien MAL-sopimusten laajentamisen neljän suurimman kaupunkiseudun lisäksi maakuntakeskuksiin, kuten Jyväskylään. Samalla sopimuskausi piteni 12 vuoteen.

– Tämä on merkittävä asia, sanoo Mäkinen.

Lisäksi on Mäkisen mukaan hyvä asia, että EU: n aluekehitysrahat saatiin pidettyä "jokseenkin siedettävällä" tasolla.

– Näitä varoja täytyy myös saada kohdennettua Keski-Suomeen, koska pohjoisessa Keski-Suomessa näille on omat tarpeensa myös tulevaisuudessa, Mäkinen kommentoi.

Piritta Rantanen: Vauhtia Jämsän Hallin datakeskukselle

SDP:n jämsäläinen kansanedustaja Piritta Rantanen on iloinen hallitusohjelmakirjauksesta, joka mahdollistaa konesalien siirtämisestä sähköveron toiseen veroluokkaan.

– Kirjaus on merkittävä ja voi ratkaisevasti vauhdittaa Hallin datakeskus hanketta. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös teollisuuden sähköveron toisen veroluokan laskeminen EU:n sallimaan minimiin. Näillä molemmilla kohdilla on merkitystä Keski-Suomelle ja erityisesti Jämsän seudulle, Rantanen kommentoi.

Halliin suunnitellaan Suomen suurinta Datapuistoa NxtVn Jämsä Oy:n hankkimalle entiselle Ilmavoimien teknillisen koulun alueelle ja sen ympäristöön.

– Sinne on etsitty operaattoria. Tällainen verohelpotus voi olla ratkaisevan tärkeää hankkeen etenemisen kannalta, sanoo Rantanen.

Rantasen mukaan uusi hallitusohjelma sisältää monia asioita, jotka ovat myönteisiä Keski-Suomen kannalta.

– Esimerkiksi ovi on auki kaksoisraiteelle Tampereelta Jyväskylään. Suoraa linjausta ei ole, mutta tavoitteena on, että se voisi tulla 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan mukaan, kommentoi Rantanen.

Lisäksi Rantanen nostaa esiin panostukset koulutukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin, jotka hyödyttävät myös Keski-Suomea.