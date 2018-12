Näin keskisuomalaiset juhlivat linnassa: "Meillä on aihetta kiitollisuuteen"

Suomen 101-vuotista itsenäisyyttä juhlittiin tasavallan presidentin juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa torstai-iltana. Juhlaan saapui joukko keskisuomalaisia etujoukoissaan kunniavieraina veteraanit.

Saarijärveläinen veteraani, sotainvalidi Olavi Koivisto, 93, kätteli presidentti Sauli Niinistöä ja rouva Jenni Haukiota ensimmäisten joukossa. Saattajana toimi hänen Jyväskylässä asuva pojanpoikansa Joona Koivisto, 21.

Koiviston lisäksi Linnaan asteli haapamäkeläinen veteraani, sotainvalidi Sakari Lahtinen, 95. Lahtisen kanssa Linnaan saapui Naantalissa asuva pojanpoika Mika Lahtinen. Sotaveteraanit ja lotat olivat myös tänä vuonna presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton kunniavieraita.

Koivisto saapui presidentin vieraaksi ilolla.

– Olen opiskellut tätä elämänkoulua jo 93 vuotta ja tullut viimeiselle luokalle. Aloitin koulun kiertokoulussa Ähtärissä. Siitä se koulu alkoi.

Veteraaneilta mallia nuoremmille – nyt on vastuunkannon aika, painottaa Linnassa juhlinut Jyri Lindén

Nordic Business Forumin perustaja, yrittäjä Jyri Lindén ja puoliso Wilma Lindén viettivät itsenäisyyspäivää kiitollisina. He ovat kiitollisia veteraanien tekemästä työstä, mutta myös suomalaisuudesta laajemmin.

– Veteraanit tekivät koko elämän mittaisen uhrauksen. Se oli sitä myös heille, jotka selvisivät hengissä, Jyri Lindén sanoi.

– Meillä on myös muuten aihetta kiitollisuuteen. Se sumentuu usein suuressa kuvassa. Jo se, että on syntynyt tähän kolkkaan maailmassa on isompi juttu kuin mikään lottovoitto.

Veteraanit kantoivat aikoinaan vastuunsa tulevaisuudesta ja nyt on nuorempien vuoro.

– Tarvitaan vastuun kantamisesta omassa arjessa. Nykyajan ikävä meininki on, että vastuuta vieritetään itseltä pois.

Toisaalta tarvitaan myös laajempaa vastuullisuutta.

– Ilmasto on tärkein mahdollinen kysymys tulevaisuuden kannalta. Ensimmäinen iso Nordic Business Forum käsitteli sitä ja vastuullisuus oli teemana myös viime vuonna. Ilmasto on meille tärkeä teema. Ilmastonmuutoksen merkitystä ei vieläkään ymmärretä riittävästi.

– Se on niin suuri ongelma, ettei meidän tarvitse kohta enää miettiä muita ongelmia. Maahanmuutto ja muu on pientä verrattuna siihen, mitä on tulossa, ellei tilannetta saada korjattua.

Lindén perusti Nordic Business Groupin Hans-Peter Siefenin kanssa vuonna 2008. Ensimmäisen seminaarin yritys järjesti Jyväskylässä vuonna 2010. Yhdeksässä vuodessa Nordic Business Forum on kasvanut yhdeksi maailman merkittävimmäksi bisnesseminaariksi

Lindéneille Linnan juhliin osallistuminen on kunnia, mutta myös katko lapsiperheen arkeen.

– Vauhtia riittää, mutta positiivisella tavalla. Meillä on 1,5 ja 3,5 vuoden ikäiset lapset.

Wilma Lindén on ammatiltaan taitoluisteluvalmentaja ja liikunnan opettaja. Hän pukeutui juhlaan Katri Niskasen suunnittelemaan pukuun. Asuun kuuluvat myös Tillanderin rannekoru ja vintage-korvakorut.

"Suomen sana on sisu, periksi- antamattomuus"

Kasvu Openin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen ja puoliso Marjaana Valkeinen juhlivat Linnassa Suomea ja suomalaisuutta.

– Jos Suomea pitää kuvailla yhdellä sanalla, sana on sisu, periksiantamattomuus.

Se on piirre, joka toi myös keuruulaispariskunnan presidentin vastaanotolle. Valkeinen on viime vuodet ollut johtamassa Suomessa yrityskehittämisen vallankumousta, viimeiseksi keskisuomalaisessa Kasvu Open Oy:ssä.

Innovatiivisuus on yksi Suomen suurimmista vahvuuksista, Valkeinen linjaa.

– Se kannattaa säilyttää ja hakea siitä myös kasvua. Me haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan kasvuyrityskansan. Muutama vuosi sitten tämä tavoite hymyilytti, mutta tämä syksy on näyttänyt, että olemme oikealla tiellä.

Korpilahtelaiset juhlahumussa: Hups heijaa - tässähän on Jenni Haukio

Korpilahtelaiset käsityöläiset Ulla Huttunen ja Arto Salminen elivät juhlahumua onnellisina. He jännittivät juhlia etukäteen, mutta eivät enää Linnassa.

– Kun pääsi tänne sisälle, yhtäkkiä huomasi, että hups heijaa, tässä on Jenni Haukio, Huttunen kommentoi.

Huttunen on metalliseppä ja emaloija. Hän teki juhlaa varten itselleen korun, joka sai nimen Kimalaisen lento. Salminen puolestaan on puuseppä. Pariskunta pitää myös Höyry-galleriaa.

– Koru on kuvitteellinen näkemys kimalaisen lennosta kukkapensaamme ympärillä Korpiahossa.

Se on muotoiltu teräslangasta, jonka jälkeen emaloitu yhdistäen mikrolasihelmiä.

Huttusen juhla-asun batiikkikankaan teki konnevetinen Sirpa Hasa ja sen ompeli jyväskyläläinen Raija Manninen.

– Puku on kokonaan lähivaate, keskisuomalaista yhteistyötä.

Virtolainen MM-mitalisti Helena Leveelahti: "Voimme osaltamme tuoda esille Suomea"

Virtolainen kiekonheittäjä Helena Leveelahti, 19, nautti presidentin vastaanoton juhlatunnelmasta. Hän ylsi hopealle alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa tänä vuonna.

– Itsenäisyyspäivä on iso juttu jokaiselle suomalaiselle. Saan olla vapaa ja matkustaa vapaasti maailmalla.

Leveelahti kilpailee myös ulkomailla. Hän kokee, että urheilijoilla on tehtävä myös Suomen puolesta.

– Voimme osaltamme tuoda esille Suomea.

Ilveslinnan omistaja presidentinlinnassa: "Pääsimme katsomaan suuren maailman tuulia"

Ilveslinnan ostanut Lasse Saarenpää juhli presidentinlinnassa Hanna-vaimonsa kanssa.

– Pääsimme katsomaan suuren maailman tuulia.

Tuurilaisen Latenkone Oy:n yrittäjä suunnittelee parhaillaan Ilveslinnan käyttöä ja korjaustöitä.

– Ensimmäisenä lämmitys on järkeistettävä, jotta kulut saadaan hallintaan. Sitten on tarkoitus laittaa talonmiehen asunto vuokrauskuntoon.

Saarenpäätä kiinnostaa myös ympäristö.

– Hurahdin sähköautoihin jo 2014, olen maahantuonut niitä. Tuurissa suunnittelemme parhaillaan yrityksemme aurinkopaneelijärjestelmää.

Arto Tiitinen tahtoo luoda Suomeen työtä: "Teen oman osani isänmaan hyväksi"

Jyväskyläläiset Arto ja Annamaija Tiitinen juhlivat Linnassa jo toista vuotta peräkkäin.

– Minulla on ollut koko elämäni ajan sellainen ajatus, että pitää hankkia Suomeen maailmalta töitä. Teen sitä kautta oma osani isänmaan hyväksi, Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen summaa.

Yritys on kantanut kortensa kekoon myös ympäristöasioissa.

–Tehtaamme päästöt ovat nyt niin pieniä, ettei se tarvitse enää ollenkaan ympäristölupaa.

Karstulan kansallispuvussa juhlinut Petri Honkonen: "Meidän pitäisi taistella yhtenäisyyden puolesta"

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) juhli Linnassa Karstulan kansallispuvussa.

– Olen aina tykännyt kansallispuvuista. Perin puvun edesmenneeltä sedältäni.

Honkosen mielestä nykyajan suomalaisten tulisi puolustaa yhtenäisyyttä. Hän summaa, että myös sota-aikojen muistoa vaalitaan silloin vallinneen kansallisen yhtenäisyyden takia.

– Meidän pitäisi taistella kansallisen yhtenäisyyden puolesta. Sen puolesta, että yhteiskunnalliset erot olisivat mahdollimman pieniä, että kaikki pysyisivät matkassa mukana, Honkonen sanoi Linnassa.

Uutissuomalaisen Matti Pietiläinen kantoi Linnassa muistoa vahvimmasta esikuvastaan

Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen vietti juhlailtaa historian ja tulevaisuuden risteyksessä. Hän kantoi frakissaan edesmenneen sotaveteraani-isoisänsä kalvosinnappeja.

– Hän on vahvin esikuvani, Pietiläinen kertoi.

Nykyajan haasteet ovat toisenlaisia.

– Ilmasto on äärimmäisen tärkeä teema yksilön, Suomen ja maailman kannalta. Se on myös iso haaste vastuulliselle journalismille. Kyse on aidosti vaikeista ja monimutkaisista asioista. Lukijoille on pystyttävä tarjoamaan riittävän selkeitä työkaluja tilanteen jäsentämiseksi, kuitenkaan yksinkertaistamatta liikaa.

Uutissuomalainen oli tänä vuonna yksi kolmesta voittajaehdokkaasta Vuoden journalistinen teko -palkinnon saajaksi. Pietiläinen kokee, että myös presidentin kutsu on osoitus Uutissuomalaisen hyvästä työstä.

– Olemme melko lyhyessä ajassa kyenneet nousemaan uskottavaksi valtakunnalliseksi media-toimijaksi ja toimitukseksi. Porukkamme tekee erinomaista työtä ja selvästi oikeita asioita.

Kutsu oli iloinen yllätys.

– Olen ollut Linnan juhlissa aiemmin töissä toimittajana. Nyt on todella mielenkiintoista päästä katsomaan juhlaa täysin toisesta näkökulmasta.

Vaimo Anna-Maria Pietiläinen pukeutui juhlaan siniseen iltapukuun. Puvun on suunnitellut ja ommellut hänen pirkanmaalainen vaatesuunnittelijasisarensa Iija Mällinen.

Riitta Mäkinen ensimmäistä kertaa Linnassa: "Jos kansallinen tahto romahtaa, olemme haasteissa"

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) oli Linnan ensikertalainen. Hän juhlii presidentin vieraana puolisonsa Jussi Kaarisalon kanssa. Mäkisen mukaan ilmastokysymykset ovat yksi seuraavan hallituskauden keskeisiä päätöksenteon kohteita.

– Meillä pitää olla vankka asiantuntijatieto päätöksenteon pohjaksi, puoluepoliittiseen väittelyyn ei ole varaa eikä aikaakaan.

– Tietoisuus on levinnyt räjähdysmäisesti, mutta edelleen on tahoja, jotka eivät suhtaudu asiaan niin suurella vakavuudella kuin olisi aihetta. Asiantuntijat eivät asiasta enää väännä, mutta poliitikot kyllä.

Mäkinen on huolissaan kansallisesta turvallisuudesta.

– Uuden selvityksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on heikentynyt. Jos kansallinen tahto rupeaa romahtamaan, olemme isoissa haasteissa.