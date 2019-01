Näin opetettiin ulkomaalaisille suomea Jyväskylässä: yöksi metsään armeijan teltassa

Mikä se on, kun ollaan syvällä talvisessa metsässä, kuunsirppi paistaa tummuvalla taivaalla ja samaan telttaan on ahtautunut unkarilainen, japanilainen, latvialainen, saksalainen, amerikkalainen, kaksi venäläistä ja pari suomalaista? Ja kaikki puhuvat ainakin vähän suomea.

No se on Jyväskylän kesäyliopisto. Tarkemmin ottaen kesäyliopiston Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi, jonka ohjelmaan kuuluu luokkahuoneessa opiskelun lisäksi kirjava kattaus kulttuuriohjelmaa.

Lauantain ja sunnuntain välisen yön kielikurssilaiset viettivät teltassa Jyväskylän varuskunnan alueella Tikkakoskella.

– Tämä retki ratkaisi osallistumiseni, kun näin kurssiohjelmasta, että vietämme yön metsässä, kertoo latvialainen Mara Mezvere.

Mezvere on ammatiltaan lääkäri ja hän on menossa suorittamaan jatko-opintoihin liittyvää harjoittelua Varkauteen.

– Haluan oppia edes perusasioita suomen kielestä ennen sitä, kertoo Mezvere englanniksi.

Suomen kielen ja kulttuurin kurssit ovat olleet kesäyliopistossa varsinainen hittituote. Tavallisesti kurssit järjestetään kesällä, jolloin osallistujia on 50–70. Nyt kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa talvella ja tiistaina päättyvällä kurssilla on osallistujia yhteensä 25.

– Suomen kielen kursseja järjestetään paljon, mutta ainoastaan meidän kurssilla on myös vapaa-ajan ohjelmaa, kertoo kurssin vetäjiin kuuluva Ville Hirvikoski.

Kymmenen päivän kurssin aikana iltaohjelmaan on kuulunut muun muassa luistelua, hiihtoa, vierailu kaupungintalolla, kansainvälinen illallinen ja tietenkin saunomista. Sunnuntaiaamuna päättyvän ryhmäytysleirin järjesti Jyväskylän maanpuolustuskoulutus ry. Leiriläiset varustettiin maastopuvuilla ja saappailla, minkä jälkeen he opettelivat leirin perustamista ja muun muassa trangian käyttöä. Kaminan lämmittämässä teltassa kaikki kurssilaiset tunsivat olonsa turvalliseksi. Mukana on myös toinen telttakunta, kymmenen suomalaista kieltenopiskelijaa.

Kielikurssille tullaan monesta eri syystä, osa asuu Suomessa esimerkiksi työn takia, osa haluaa syventää suhdettaan suomalaisuuteen matkailijana. Japanilainen Ayu Kikuchi asuu Tokiossa ja tekee toimistotyötä. Suomessa hän on käynyt jo kuusi kertaa, mutta Jyväskylässä hän vierailee nyt ensimmäistä kertaa.

– Kaunis ilma, luonto, ihmiset ystävällisiä, olen innostunut, kertoo Kikuchi selvällä suomella.

Venäläiset kaksossisarukset Maria ja Ekaterina Shabanova asuvat Moskovassa ja työskentelevät animaattoreina. Metsässä yöpyminen on heille ainutlaatuinen elämys.

– Haluan puhua suomea, käyn Suomessa usein, koska vanhemmat asuneet täällä pitkään, kertoo Maria Shabanova suomeksi hänkin.

Suomen kieltä ei kehu helpoksi kukaan, erityisesti sanojen päätteet tuntuvat vaikeilta. Lapin lumon löytänyt saksalainen Jan Fiegert on tietotekniikkainsinööri ja tottunut monimutkaisiin haasteisiin työssään.

– Mutta ne eivät ole mitään verrattuna suomen kielen monimutkaisuuteen, sanoo Fiegert englanniksi.

Kymmenen päivän kurssi maksaa 375 euroa, minkä lisäksi kurssilaiset maksavat itse majoittumisensa Jyväskylässä. Osa kurssilaisista asuu Jyväskylässä.