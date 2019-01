Näin pahoinpitelyn uhriksi joutunut Riitta Mäkinen kertoo tapauksesta Facebookissa – lue päivitys

Pahoinpitelyn uhriksi loppuvuodesta 2017 joutunut jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) kirjoitti tapauksen herättämistä tuntemuksistaan Facebookissa tiistaina.

Mäkisen kirjoitus kuuluu kokonaisuudessaan näin:

"Ystävät, elämässä tulee joskus eteen asioita, jotka ovat vaikeita, mutta joutuu kohtaamaan.

Väkivalta on jotain sellaista mitä kukaan ei kohdalleen tai toiselle toivoisi. Tämän tilanteen edessä olin kuitenkin itse loppuvuodesta 2017, kun jouduin yllättäen ja täysin ennalta arvaamatta minulle ennestään tuntemattoman henkilön pahoinpitelemäksi ollessani pitkästä aikaa viettämässä iltaa ystävieni kanssa.

Poliisi on tutkinut asian ja se on viimein käsitelty oikeudessa. Tekijä on tunnustanut tekonsa ja saanut tänään tuomion Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Tämän raskaan prosessin läpikäyneenä olen kuitenkin kiitollinen siitä, asia on nyt viimein saatu päätökseen.

Kiitän poliisia ja viranomaisia asiallisesta ja osaavasta työstä. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin perheelleni ja läheisilleni. Heidän tukensa kuljetti läpi raskaiden kuukausien.

Tämän enempää en tule enää asiaan palaamaan. Tuntuu hyvältä saada taas keskittyä täysillä minulle aidosti tärkeisiin asioihin."