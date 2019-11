Näin pakettilajittelijoita koskenut kiista ratkaistiin – "Ratkaisu löydettiin uuden näkökulman avulla"

Postin työehtokiistaan on löytynyt ratkaisu sekä postialan varsinaisen työehtosopimuksen että 700 pakettilajittelijan työehtojen osalta, työnantajaa edustava Palta kertoo. Posti Palvelut on liittynyt Paltan jäseneksi paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoi valtakunnansovittelijan toimistolla, että toteutettu liikkeenluovutus siis pysyy voimassa, ja pakettilajittelijat pysyvät Posti Palveluiden palveluksessa. Heidän työehtonsa määräytyvät kuitenkin Paltan ja PAUn nyt hyväksytyn työehtosopimuksen mukaan.

Postin työehtosopimuksessa on Paltan mukaan uusia elementtejä, esimerkiksi työvuorosuunnittelua on joustavoitettu. Kiky jää myös sopimukseen, ja palkankorotustaso on sidottu vientialan tasoon.

Posti Group tiedottaa, että ratkaisu asiaan löydettiin uuden näkökulman avulla. Ratkaisu rakennettiin kahdessa päivässä yhdistelemällä erilaisia syksyn mittaan läpikäytyjä esityksiä.

– Myös pakettilajittelijoiden osalta saatiin sovittua asioista, joilla Posti voi lisätä päivittäisen toiminnan joustavuutta ja siten vastata aiempaa paremmin asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tämän uuden Paltan ja PAU:n välisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022, Postin tiedotteessa todetaan.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoi aiemmin keskiviikkona, että postilakko päättyy välittömästi.