Näissä kunnissa varmistettuja koronavirustartuntoja on eniten suhteessa väkilukuun – Listalla myös Jyväskylä, Jämsä, Muurame ja Äänekoski

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee tiedot varmistetuista koronavirustartunnoista kunnittain, jos tartuntoja on kunnassa vähintään viisi. Sunnuntaina tällaisia kuntia oli 69 kappaletta. Tästä listauksesta ilmenee, missä kunnissa varmistettuja koronavirustartuntoja on eniten suhteessa väkilukuun. Ensimmäinen luku eli ilmaantuvuusluku kertoo, paljonko varmistettuja koronavirustartuntoja on suhteessa 100 000 asukkaaseen ja toinen luku tartuntojen kappalemäärän. Eniten varmistettuja koronavirustartuntoja suhteessa väkilukuun on Kittilässä, Kiuruvedellä ja Kolarissa.

– Kittilä, 387 (ilmaantuvuusluku), 25 (tartuntojen kokonaismäärä)

– Kiuruvesi, 350, 28

– Kolari, 286, 11

– Koski Tl, 260, 6

– Sipoo, 194, 41

– Veteli, 161, 5

– Helsinki, 159, 1038

– Sotkamo, 135, 14

– Siuntio, 114, 7

– Loimaa, 113, 18

– Järvenpää, 112, 49

– Kauniainen, 112, 11

– Kirkkonummi, 104, 41

– Espoo, 102, 295

– Kemi, 101, 21

– Pornainen, 99, 5

– Tornio, 97, 21

– Vantaa, 91, 212

– Laitila, 82, 7

– Lohja, 76, 35

– Muurame, 69, 7

– Iisalmi, 66, 14

– Orivesi, 66, 6

– Valkeakoski, 62, 13

– Maarianhamina, 60, 7

– Salo, 60, 31

– Raasepori, 58, 16

– Jyväskylä, 56, 80

– Tuusula, 54, 21

– Masku, 52, 5

– Mikkeli, 51, 27

– Nurmijärvi, 51, 22

– Jämsä, 50, 10

– Kajaani, 49, 18

– Kerava, 46, 17

– Janakkala, 43, 7

– Sastamala, 41, 10

– Hämeenlinna, 40, 27

– Porvoo, 40, 20

– Kangasala, 38, 12

– Kuopio, 38, 45

– Oulu, 38, 79

– Riihimäki, 38, 11

– Tampere, 38, 90

– Turku, 37, 72

– Vaasa, 35, 24

– Vihti, 34, 10

– Äänekoski, 32, 6

– Orimattila, 31, 5

– Pirkkala, 31, 6

– Hollola, 30, 7

– Seinäjoki, 30, 19

– Rovaniemi, 29, 18

– Kempele, 27, 5

– Pietarsaari, 26, 5

– Hyvinkää, 24, 11

– Lahti, 24, 29

– Savonlinna, 24, 8

– Varkaus, 24, 5

– Kaarina, 21, 7

– Pori, 21, 18

– Ylöjärvi, 21, 7

– Rauma, 20, 8

– Kotka, 17, 9

– Kouvola, 17, 14

– Lappeenranta, 17, 12

– Nokia, 15, 5

– Kokkola, 10, 5

– Joensuu, 9, 7