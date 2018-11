Näistä kuudesta asiasta Jyväskylän päättäjien on vaikea tinkiä – esimerkiksi peruskouluilta ei haluta enää leikata rahoitusta

Jyväskylän ensi vuoden talousarvio lupaa tasapainoista taloutta ja jopa 83 miljoonan euron investointeja etupäässä lasten ja nuorten palveluihin: kouluihin ja päiväkoteihin. Myös palveluissa pystytään vastaamaan moniin tarpeisiin, kuten nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, johon henkilöstöä on lisätty jo tänä vuonna.

Kaupunginjohtajan virkamiesesitys karsi noin kolmella miljoonalla eurolla asiantuntija­lautakuntien budjettiesityksiä, mitä poliittiset päättäjät eivät kaikin osin hyväksy.

Edessä on siis sovittelua ensin kaupunginhallituksen budjettiseminaarissa ensi torstaina ja sen jälkeen vielä ennen lopullista päätöksentekoa kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginvaltuuston evästyskeskustelussa esille nousi useita leikkauskohteita, joihin rahoitusta vaaditaan takaisin siten, kuin lautakunnat ovat esittäneet.

1. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus Jyväskylässä, noin 740 000 euroa.

Vihreät, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto sekä yksittäiset valtuutetut muista ryhmistä kannattavat päivähoito-oikeuden rajaamisen purkamista. Teoriassa valtuustoryhmien vahvuus riittää niukkaan enemmistöön kaupunginvaltuustossa, jos asiasta on äänestettävä. Varhaiskasvatus­oikeuden rajaaminen alkoi maan hallituksen linjauksia hieman lievemmällä kaavalla viime vuoden syksynä. Jos perheen vanhemmista toinen on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan takia, lapsi on oikeutettu puolipäivähoitoon. Sosiaalisin perustein tästä säännöstä voidaan joustaa. Rajaus koskee noin 500 lasta Jyväskylässä.

2. Sivistyspalvelujen miljoonan euron sopeuttamistarve.

Kaupunginvaltuutetuis­ta moni pitää sisältöön kohdistuvaa säästötarvetta mahdottomana, jos se merkitsee perusopetuksen ryhmäkokojen kasvamista, koulunkäynnin­ohjaajien määrän riittämättömyyttä tai tuntikehyksen pienentämistä. Myös oppimateriaaleissa on jääty jälkeen muihin kaupunkeihin verrattuna. Sopeutusvaade koskee osaltaan myös varhaiskasvatuksen toiminnan resursseja.

3. Suolistosyöpien seulonta 100 000 euroa.

Jyväskylä kutsuttiin mukaan suolistosyöpien seulontapilottiin, johon on kutsuttu mukaan eri kokoisia kuntia ja kaupunkeja Suomessa. Ensi vuonna toteutettavassa pilotissa kutsutaan seulottavaksi 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat miehet ja naiset. Suolistosyöpä on yksi kalleimmista syöpähoidoista Suomessa. Seulonnassa syöpä löytyy varhaisemmassa vaiheessa, jolloin potilaan ennuste on parempi, hoito vähemmän aggressiivista ja kustannukset pienemmät.

Moni valtuutettu piti seulonnasta luopumista kalliina keinona säästää.

4. Aikuisten päihteiden­käyttäjien toimintatila 90 000 euroa.

Aikuissosiaalipalvelujen etsivä lähityö kartoitti viime kesän aikana Jyväskylän keskustassa päihteitä käyttävien aikuisten tarpeita. Toiveena oli turvallinen tila, jossa voisi levähtää ja vaikka pestä itsensä ja vaatteensa. Tilassa työskenteleviltä henkilöiltä toivottiin ohjeistusta, neuvontaa ja apua omaan elämäntilanteeseen.

Tilalle ei ole vielä osoitetta, mutta erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu. Hanketta ei edistetä ennen kuin sille varmistuu määräraha.

Toimintatila on tarkoitettu yli 18-vuotiaille päihteiden käyttäjille, joita näkyy ydinkeskustan katukuvassa ja joista osa on myös asunnottomia. Joukko ei ole määrällisesti iso, mutta sitäkin näkyvämpi.

5. Joukkoliikenteen lipputuen lisäys 200 000 euroa.

Kaupunkirakennelautakunta esitti joukkoliikenteeseen lisämäärärahaa, jolla paikallisliikenteen lippujen hintoja voitaisiin alentaa asteittain. Määrärahan tarkoitus oli olla alku, jolla Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä päästäisiin lähemmäs verrokkikaupunkien hintatasoa.

6. Kaupungintarkastajan palkkaaminen 66 000 euroa.

Tarkastuslautakunta esittää yhden lisähenkilön eli kaupungintarkastajan palkkaamista lautakunnan valmistelevaksi virkamieheksi nykyisen yhden eli kaupunginreviisorin lisäksi.

Lautakunnan tehtävä on lakisääteinen, se muun muassa arvioi, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisesti. Se valvoo myös virkamiesten ja päättäjien sidonnaisuuksia ja laatii tarkastuskertomuksia. Henkilöresurssi on pienin suurten kaupunkien joukossa.

Lisäksi valtuutetut kiinnittivät huomiota muun muassa sosiaali-, vammais- ja vanhuspalveluiden resursoinnin puutteisiin.

Oikaisu: Toisin kuin päivän paperilehdessä kerrottiin, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus Jyväskylässä maksaisi noin 740 000 euroa, ei 1,4 miljoonaa.