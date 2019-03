Näkökulma: 70+ -vuotiaat ovat muutakin kuin dementoitunutta vaippakansaa

Tämän kevään eduskuntavaaleissa ehdokkaiksi on asettunut Uutissuomalaisen vaalikoneaineiston perusteella ainakin 40 yli 70-vuotiasta tai tänä vuonna 70 vuotta täyttävää. Istuvia kansanedustajia heistä ovat keskustan Olavi Ala-Nissilä ja Eero Reijonen, kokoomuksen Ilkka Kanerva ja Eero Lehti, SDP:n Jukka Gustafsson ja Erkki Tuomioja sekä Seitsemän tähden liikkeen Paavo Väyrynen.

Paluuta eduskuntaan yrittävät muun muassa 78-vuotiaat perussuomalaiset Juha Väätäinen ja Kauko Tuupainen, SDP:n Risto Kuisma, 72, ja Ilkka Taipale, 78, sekä vasemmistoliiton Esko Seppänen, 73.

Vaipanvaihtoa ja lonkkaleikkauksia

Eikö muita eläkeläisiä enää löydy? oli erään tuskastuneen kommentti Kouvolan Sanomien verkkouutiseen, jossa Risto Kuisman ehdokkuudesta kerrottiin. Kommentoija piti toisaalta hyvänä sitä, että kansanedustajilla on jo valmiina henkilökohtaiset avustajat, jotka voivat vaihtaa "näille dementikoille vaipat, annostella lääkkeet, peitellä torkkupeiton alle ja toimia muutoinkin avustajina".

– Kuulun samoihin suuriin, sodanjälkeisiin ikäluokkiin kuin juuri kuudeksi vuodeksi valittu tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Kuisma (tai hänenä esiintyvä) vastasi närkästyneelle kansalaiselle vuosi sitten.

Presidentti Niinistö, 70, toipuu parhaillaan lonkkaleikkauksesta. Keskiviikkoisen leikkauksen jälkeen hän tviittasi, että "kyllä hiihtoväellä lonkat liikkuu luontevasti. Samaan pyritään."

Vähän myöhemmin hän jatkoi: "Turhaa on mömmöjen syönti – parin tabun jälkeen olen hävinnyt Padille kaikki sakkimatsit." Padilla hän viittaa tablettitietokoneeseensa.

Vaikka Niinistölle ikä tuntuu tuoneen enimmäkseen arvostusta, lonkkaleikkauksen jälkeiset letkautukset voi nähdä myös todisteluina sekä kropan että päänupin hyvästä toimintakyvystä.

Tilastojen ulkopuolella

Osallistuin helmikuun puolessavälissä koti- ja omaishoidon uudistuksen eli hallituksen kärkihankkeen päätösseminaariin. Siellä puhunut Maailman terveysjärjestö WHO:n vanhempi terveysneuvonantaja Ritu Sadana on sitä mieltä, että ikäihmiset pitäisi tehdä nykyistä näkyvämmiksi. Hänen mukaansa yli 70-vuotiaita ei esimerkiksi aina huomioida tilastoissa. Joidenkin maiden tilastoissa niputetaan yhteen jopa 60+ -vuotiaat.

Ikäihmisten näkymättömyyteen on kiinnittänyt huomiota myös muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.). Hän kertoi Uutissuomaisen haastattelussa (26.2.) yllättyneensä siitä, ettei tilastoja ikääntyneiden ravitsemuksesta ja ruokailusta palveluasumisessa ole olemassa. Hänen mielestään suomalaista ravintotutkimusta pitäisi laajentaa yli 75-vuotiaisiin.

Ketteryyttä ja huumoria

Saman seminaarin vanhustenhuoltoon keskittyneessä vaalipaneelissa perussuomalaisia edusti Juha Väätäinen, 78. Entinen kilpajuoksija pyrähteli seminaarilavalla ketterämmin kuin moni viisikymppinen ja hauskuutti yleisöä nasakoilla kommenteillaan.

Ääneen seminaarissa pääsi myös Elisabeth Rehn, 83. Hän kertoi ex-uutisankkuri Urpo Martikaisen haastattelussa, millaista elämä oli, kun hän toimi miehensä Ove Rehnin omaishoitajana. Ministeri Rehn katsoi, että huumorin säilyttäminen ja ulkopuolisen kanssa keskustelu helpottavat omaishoitajan arkea.

Varmasti monen kuulijan arvostus Elisabeth Rehniä kohtaan vain kasvoi – mistäpä muualtakaan viisauden sanat kumpuaisivat kuin iän tuomasta kokemuksesta.

Lisää arvostusta

Japanissa vietetään vuosittain Kunnioitusta ikääntyneille -päivää (Respect for the Aged Day), joka on yleinen vapaapäivä. Maan ikääntyneiden määrä suhteessa muuhun väestöön kasvaa nopeammin kuin vaikkapa Suomessa. OECD:n tuoreimpien tilastojen mukaan Japanissa yli 65-vuotiaita on koko väestöstä neljäsosa, Suomessa viidesosa.

Jos tällaista päivää vietettäisiin Suomessakin, ehkä kansanedustajien keski-iän alentaminen ei olisi itsetarkoitus. Viime eduskuntavaaleissa 200-päinen väki nuoreni, mikä oli monelle riemun aihe.

Vanhustenhuollosta käytävää keskustelua seuratessa tulee mieleen, että välttämättä ole pahitteeksi, jos senioriväestö pitää eduskunnassa pintansa ja on osaltaan pitämässä aihetta pinnalla.

Lähteenä Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneet, joihin ovat voineet vastata eduskuntavaaliehdokkaat Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan, Vaasan ja Keski-Suomen vaalipiireistä.