Näkökulma: Hallituksen ero muuttaa vaaliasetelmia – Keskusta ja kokoomus aloittivat jo loanheiton

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) eronpyyntö tuli yllätyksenä sekä hallituskumppaneille että oppositiolle. Moni osasi odottaa, että sote- ja maakuntauudistuksen hautajaisia vietetään perjantaina, mutta hallituksen ero yllätti.

Vaikka kyse oli oman hallituksen kaatamisesta, Sipilän vetoa voidaan pitää torjuntavoittona. Nyt hän pääsi kertomaan olevansa periaatteen mies ja pitävänsä kiinni siitä, että hänen hallituksensa toimii tulos tai ulos -periaatteella. Toisena vaihtoehtona olisi ollut se, että puhemies Paula Risikko (kok.) olisi viheltänyt pelin poikki, mutta hän myöhästyi.

Hallituksen ero oli perjantain dramaattisin uutinen, mutta suurin uutinen oli sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen vaalikauden kalkkiviikoilla eli sama toistui kuin neljä vuotta sitten. Sipilän hallitus olisi muuttunut joka tapauksessa toimitusministeriöksi viiden viikon päästä.

Nyt tarvitaan Lahtista ja konekivääriä

Harva poliitikko lähti vielä perjantaina arvioimaan sote-uudistuksen ja hallituksen kaatumisen seurauksia. Selvää kuitenkin on, että hallituksen kärkihankkeen kaatuminen on valtava tappio Sipilän hallitukselle ja sen puolueille.

Demareissa verrattiin tapahtumaa Titanicin uppoamiseen, joka tosin ei ollut etukäteen tiedossa. Soten kaatumista oppositio osasi odottaa ja piti sitä hallituksen itsensä aiheuttamana kaaoksena, koska se ei kuunnellut ajoissa asiantuntijoita.

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, ettei osannut odottaa eroilmoitusta.

– Sitä osasin odottaa, että sote-uudistus kaatuu tänään, mutta pääministerin eroilmoituksesta olin tosi yllättynyt.

Myös SDP:n Maria Guzenina piti pääministerin eroilmoitusta yllättävänä, koska se olisi voitu tehdä huomattavasti aikaisemmin.

– Se ei ole oikeaa vastuunkantoa, että reilu kuukausi ennen eduskuntavaaleja marssitaan presidentin luokse.

Hallituksen sisäiseen dynamiikkaan tulee nyt selvä muutos, josta saatiin jo esimakua perjantaina. Keskusta ja kokoomus aloittivat loanheiton, vaikka molemmista puolueista korostettiin, ettei nyt pidä etsiä syyllisiä. Nyt tarvitaan sillanrakentajia sekä Lahtista ja konekivääriä.

Höpöhöpöä

Kokoomus vieritti soten kaatumisen syyksi keskustan ajaman maakuntahallinnon, jota kokoomus ei valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan "fanita". Kokoomuksesta sanottiin, että niin sanottujen maakuntalakien, Maku ykkösen ja Maku kakkosen, perustuslailliset ongelmat kaatoivat soten.

Keskustassa kokoomuksen väitteet leimattiin höpöhöpöksi. Useat keskustalaiset korostivat, että soten kaatumisen juurisyynä oli opposition jarrutuksen ohella kokoomuksen hellimä valinnanvapaus. Keskusta sai näkemyksilleen vahvaa tukea oppositiosta, eli soten kaatuminen voi olla kokoomukselle vaikeampi pala niellä kuin keskustalle.

Odotettavissa on, että kaksi suurinta hallituspuoluetta käyvät veristä kamppailua vaalikentillä. Tähän saakka mölyt on pidetty mahassa ja hallituskumppanit ovat olleet korrekteja toisilleen. Nyt molemmat voivat puolustaa omia mallejaan.

On vaikea arvioida, kääntyykö Sipilän tulos ja ulos -periaate vaalikentillä plussan puolelle vai kokevatko äänestäjät sen niin, että pääministeri heitti pyyhkeen kehään. Keskustan eduskuntaryhmässä perjantaina henki oli korkealla ja siellä ymmärrettiin Sipilän tapa ratkaista umpisolu. Jotkut puhuivat jopa uudesta alusta.

Hallituksen olisikin pitänyt jatkaa

Oppositio on tähän saakka ratsastanut sillä, että se on päässyt haukkumaan hallituksen lehmänkauppoja ja markkinamallia. Nyt oppositiokin on totuuden edessä. Oppositiopuolueiden on lyötävä pöytään omat mallinsa ja edessä ovat sote-vaalit.

Tämä ei ole välttämättä helppoa. Esimerkiksi demareiden sote-kuntamalli ei ole auennut kaikille. Olisiko uusi tilanne syynä siihen, että SDP:n puheenjohtajan Antti Rinne piti hallituksen eroamista vain viisi viikkoa ennen eduskuntavaaleja hyvin outona ratkaisuna.

Rinne on se sama mies, joka on yrittänyt kaataa Sipilän hallituksen lukuisilla välikysymyksillä, mutta nyt hallituksen ero onkin huono juttu. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sen sijaan pitää Sipilän ratkaisua ymmärrettävänä.