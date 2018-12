Näkökulma: Jako naisten ja miesten töihin elää yhä vahvana

Marraskuun lopussa kolisteltiin lasikattoja urakalla. Kuntaliitto valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi Minna Karhusen, joka on ensimmäinen nainen Kuntaliiton toimitusjohtajan tehtävässä.

Teknologiateollisuuden ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi valittiin samalla viikolla Marjo Miettinen.

Puolustusvoimissa puolestaan nimitettiin sotilaspastori Sanna Timonen historian ensimmäiseksi naispuoliseksi kenttärovastiksi ja everstiluutnantti Inka Niskanen nousi ensimmäisenä naisena hävittäjälaivueen komentajaksi.

Uutisoiminen ensimmäisistä naisista kertoo samalla siitä, miten eriytyneitä koulutusalat ja työmarkkinat Suomessa ovat edelleen. Jako naisten ja miesten aloihin elää vahvana.

Tilastokeskuksen tuoreimman selvityksen mukaan jako on jopa vahvistunut joillakin aloilla: esimerkiksi terveydenhoitajista tai perhepäivähoitajista noin 99 prosenttia on naisia. Lastentarhanopettajissa ja lastenhoitajissa naisten osuus on 97 prosenttia.

Enemmistö asentajista ja korjaajista on puolestaan miehiä. Esimerkiksi maatalous- ja teollisuuskone­asentajista ja -korjaajista 98 prosenttia on miehiä. Putki­asentajista, kirves­miehistä ja rakennus­puusepistä 97 prosenttia on miehiä.

Vain 9,3 prosenttia palkan­saajista työskentelee ns. tasa-aloilla, eli aloilla, joilla on tasa­puolisesti (40–60 prosenttia) naisia ja miehiä.

– Eri alojen sukupuolen mukainen eriytyminen ei lievenny itsestään. Suomessa eriytyminen on kansain­välisestikin verrattuna voimakasta ja Suomi on jäänyt segregaation (eriytymisen) lieventämisessä hieman jälkeen muista Pohjois­maista. Eriytymisen purku on tärkeää, koska tulevaisuuden työ­elämä vaatii toden­näköisesti yhä enemmän joustoa ammattien ja alojen muuttuessa, tutkijat Miina Keski-Petäjä ja Mika Witting kirjoittavat Tieto & Trendit -lehdessä.

Jako syntyy varhain

Selvityksen mukaan jako naisten ja miesten töihin syntyy varhain koulussa. Tytöt valitsevat mieluummin humanistisia aineita ja taideaineita. Pojat puolestaan valitsevat tekniikan alan oppiaineita useammin kuin tytöt.

Vuoden 2016 Nuoriso­barometrin mukaan nuorten toive­ammatit eriytyivät suku­puolen mukaan samoin kuin alat tämän päivän työ­elämässä. Enemmistö sosiaali- ja terveys­alan toive­ammateista oli nuorten naisten esittämiä, kun taas ICT-alan tai tekniikan alan ammatteja toivoivat enimmäkseen nuoret miehet. Ehkä valintoja ohjaa oikeastikin halu alalle, mutta yhtä todennäköisesti siihen vaikuttavat odotukset ja roolit ympärillä.

Lääkärin koulutus on esimerkki korkeakoulutusalasta, joka on muuttunut miesenemmistöisestä alasta naisenemmistöiseksi. Lääketieteen opinnoissa oli vuonna 2016 naisia 56 prosenttia ja miehiä 44 prosenttia.

Sen sijaan naisprofessorien määrässä muutos ei näy.

– Suomalaisissa yliopistossa joka neljäs lääketieteen professori on nainen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on 72 vakituista professoria, joista 18 on naislääkäreitä, Suomen tiedetoimittajien liiton pääsihteeri Ulla Järvi kirjoittaa Potilaan lääkärilehdessä.

Järvi on laskenut naislääkärien uratietoja 2010-luvun alusta lähtien, eikä vauhti hänen mukaansa ole muuttunut: 1970-luvulla syntyneistä, professoriksi nimitetyistä monin verroin useampi on edelleen mies kuin nainen.

Työmarkkinoiden eriytyminen näkyy sukupuolten välisissä palkka- ja eläke-eroissa, sillä miehet ja naiset myös sijoittuvat eritasoisiin tehtäviin työelämässä.

Johtajatason tehtävissä työskentelevistä joka kolmas oli nainen vuonna 2016. Kuitenkin ylimmässä johdossa naiset toimivat tätäkin harvemmin, vuonna 2017 pörssiyhtiöiden johtajista vain kahdeksan prosenttia oli naisia. Tänä vuonna osuus on noussut, sillä naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien liiketoimintajohtajista 11 prosenttia oli naisia.

Lasikattojen kolistelulla on siksi merkitystä. Parhaimmillaan kolistelijat voivat toimia esimerkkeinä nuorille siinä vaiheessa, kun he pohtivat koulutusvalintojaan.