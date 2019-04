Näkökulma: Jihadistinen verkkoviestintä nosti Suomen syrjäkylästä kartalle – liikehdintä moninkertaistui muutamassa vuodessa

Viime viikonloppuna Ilta-Sanomat kertoi Suomessa jo 15 vuoden ajan radikaalia islamia harjoittaneesta verkostosta, jossa keskeisessä roolissa ovat olleet kantasuomalaiset muslimeiksi kääntynet naiset. Osa verkostoon kuuluneista oli matkustanut Syyriaan konfliktin alkuvaiheissa ja jo palannut sieltä.

Erityisesti kantaväestön käännynnäiset ovat olleet yliedustettuina jihadistisessa liikehdinnässä verrattuna käännynnäisten pieneen kokonaismäärään Suomessa, sisäministeriön tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta selviää.

Sisäministeriö julkaisi torstaina kaksi jihadismia käsittelevää raporttia, joiden tarkoituksena on tukea väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyä. Sisäministeriön raportissa jihadismilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii kaatamaan nykyisen yhteiskuntajärjestelmän ja luomaan sen tilalle tietynlaiseen ääri-islamin tulkintaan perustuvan yhteiskunnan.

Jihadistinen toiminta Suomessa on enimmäkseen väkivallatonta tukitoimintaa, kuten henkilöiden rekrytointia, värväystä ja rahoittamista.

Raportin mukaan avainaktivisteilla on merkittävä rooli ryhmien ja verkostojen muodostumisessa ja toiminnan suunnittelemisessa. He toimivat yhteyshenkilöinä paikallisten pienryhmien ja laajempien verkostojen sekä ulkomaisten jihadististen toimijoiden välillä, koska monet heistä ovat osallistuneet jihadistiryhmien taisteluihin tai koulutusleireille Euroopan ulkopuolella.

Avainaktivisteja Suomessa on vain muutamia.

– Heidän vaikutuksensa on jäänyt pieneksi, enemmän on ollut halua kuin kykyä, tutkija Leena Malkki sanoo.

Suomen profiili tunnetaan

Tutkijoiden mukaan Suomi on jihadismin syrjäkylä. Se ei sulje pois sitä, että liikehdintä on moninkertaistunut 2010-luvulla.

Suurin yksittäisen liikehdinnän kehittymiseen vaikuttanut tekijä on ollut konflikti Syyriassa ja Irakissa.

– Vuosina 2012–2017 jihadistien määrä Suomessa lähes tuplaantui, tutkija Juha Saarinen sanoo.

Toiminta on Suomessa moniin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna vähäistä ja epäorganisoitunutta. Jihadistiset järjestöt eivät myöskään Saarisen mukaan ole saaneet Suomesta jalansijaa niin kuin on tapahtunut Tanskassa ja Norjassa.

Vaikka jihadistiseen liikehdintään osallistuvien määrä Suomessa on pieni, ilmiö huolestuttaa ja syystä. Yksi osa liikehdintää voivat olla konfliktialueille lähteneet ja sieltä palanneet tekijät.

Suomesta on lähdetty konfliktialueille poikkeuksellisen innokkaasti väestön kokoon nähden. Joukko on kirjava. Noin 80 tunnistetun lähtijän joukossa on 19 eri etnisyyttä, joilla 62 prosentilla on Suomen kansalaisuus.

Viestintään ja Suomi-kuvaan lähtijöillä on ollut vaikutusta. He kertoivat näkyvästi sosiaalisessa mediassa elämästään Isisin alaisuudessa, vastasivat kiinnostuneiden kysymyksiin ja kannustivat muitakin lähtemään.

Avoin verkkoviestintä on nyt kadonnut ja siirtynyt suljetuille sivuille, sillä lukuisa määrä Facebook-, Twitter- ja muita tilejä on suljettu. Suomi on kuitenkin noussut uudella tavalla kartalle.

– Suomen profiili ja tunnettuus on lisääntynyt. Lisäksi täältä tunnetaan nyt henkilöitä aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, Saarinen sanoo.

Isisin julkaisuissa ja videoissa Suomesta puhuttiin sekä "osana Isisin vastustajamaiden pitkää listaa sekä pakanallisena maana, jossa oikeaoppisia muslimeja ei ymmärretä". Malkin ja Saarisen mukaan viestit tuskin oli tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille vaan laajemmalle länsimaiselle yleisölle.

Sosiaaliset verkostot tärkeitä

Sosiaalisilla verkostoilla onkin jihadistisessa liikehdinnässä suurempi rooli kuin vaikkapa paikkakunnalla tai tietyllä instituutiolla. Suomesta ei tunneta "radikaalimoskeijoita", mutta tiettyjen moskeijoiden liepeillä voi olla liikehdintää.

Sosiaalisia verkostoja syntyy sukulaisuussuhteiden tai samanmielisten ystävyyssuhteiden kautta.

– Aktiivisia henkilöitä ja tällaisia verkostoja on Etelä-Suomen isoissa kaupungeissa ja joissakin muissakin kaupungeissa, mutta niiden ympärillä ei ole tiettyä virallista yhteisöä tai jotain yhdistystä. Ne ovat lähinnä sosiaalisten suhteiden perusteella syntyneitä vapaita verkostoja, Malkki kertoo.

Samanmieliset löytävät edelleen toisensa nettiverkostojen ja -yhteyksien kautta.

– Verkon kautta voi syntyä merkityksellisiä ihmissuhteita, mutta yleensä radikalisoitumiseen tarvitaan myös kasvokkaisia tapaamisia, Saarinen sanoo.