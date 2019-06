Näkökulma: Juhlitulla Halla-aholla myös haasteita – hallinnon ja puolueorganisaation kokoa arvostellaan

Perussuomalaiset pitävät puoluekokoustaan hyväntuulisissa tunnelmissa Tampereella.

Ja miksipä eivät pitäisi, sillä puolueen kannatus on huipussaan. Perussuomalaiset ovat kolmissa viime eduskuntavaaleissa tehnyt hyvän tuloksen ja pitää tällä hetkellä paalupaikkaa kannatusgallupeissa.

Puoluekokous on ensimmäinen vuoden 2017 kokouksen, joka johti puolueen hajoamiseen. Toki silloin muutosta tekemään oli tullut jopa 3 000 osanottajaa, tämän viikonlopun kokoukseen yli kaksi kertaa vähemmän eli vain 1 300 henkilöä.

Aseena makkara vai sittenkin ulkoiset syyt?

Perussuomalaisten salaiseksi vaaliaseeksi on monesti mainittu turuilla ja toreilla paistetut makkarat ja letut. Niitä natustellessa on tullut kohdattua kansaa ja juteltua monenlaista.

Toinenkin selitys suosiolle saattaa olla.

Sen nosti esiin puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoessaan, että "meitä äänestetään koska olemme vaihtoehto – ja vain niin kauan kuin olemme vaihtoehto".

Puolueiden jakolinja vasemmiston ja oikeiston välillä on hämärtynyt ja tilalle on tullut uusi jako kansallismielisten ja globalistien välille. Tästä jaosta ovat hyötyneet sekä perussuomalaiset että vihreät, jotka molemmat ovat selkeästi ottaneet kantaa heille tärkeisiin asioihin.

– Kaikki muut puolueet yrittävät kumartaa samanaikaisesti kaikkiin suuntiin. Siksi ne pyllistävät samaan aikaan kaikkiin suuntiin ja vuotavat kummastakin laidasta. Ne menettävät kannatustaan sekä perussuomalaisille että vihreille.

Halla-ahon analyysi lienee oikea ja on ollut näkyvissä paitsi omissa eduskuntavaaleissamme myös eurovaaleissa läpi koko maanosan.

Keskustelee ja välittää

Aivan kaikkea menestystä ei kuitenkaan ole perusteltua laittaa ulkoisten tekijöiden ansioksi. Puolueen sisäiseksi menestystekijäksi onkin noussut uusi avoimempi keskustelutyyli, joka yllättäen on vetäytyväksi ja introvertiksi tiedetyn Halla-ahon ansiota.

Puolueväen kokemus Tampereella oli, että puheenjohtaja välittää heistä. Hän kiertää tapaamassa jäseniä eri puolilla maata on kiinnostunut heidän asioistaan. Tämä tuli esille monissa keskusteluissa ja vaikuttaa melko onnistuneelta johtamistyyliltä.

Pitäisikö Halla-ahosta ottaa enemmänkin mallia? Hän ei halua kahmia kaikkea itselleen vaan puhuu hajautetun johtajuuden puolesta.

– En halua puolueen seisovan tai kaatuvan yhden henkilön varassa.

Halla-aho itse on muuttunut muutamassa vuodessa todella paljon. Hän on aiempaa vapautuneempi ja hymyilee paljon. Kaukana on se alkuaikojen meppi, joka melkein luikki sosiaalisia tilanteita pakoon Brysselin käytävillä.

Halla-ahoakin haastetaan pian

Kenttäväki kuvaili Tampereella puolueen tilannetta seesteiseksi. Näin ei välttämättä kauan ole, sillä Jussi Halla-ahokin saanee pian haastajia. Sunnuntai on puolueelle tärkeä päivä linjan kannalta, kun puoluevaltuustoa valitaan.

Suomen sisun ja PS-Nuorten jäsenet ovat julkisuudessa pitäneet Halla-ahon näkemyksiä suomalaisuuden määritelmistä liian löysinä. Suomen sisu luetaan radikaaliksi nationalistijärjestöksi, joka muun muassa korostaa suomalaisia geenejä. Halla-ahon on puolestaan taiteiltava sen tosiasian kanssa, että päästäkseen tulevaisuudessa hallitukseen on pesäeroa ääriajatteluun pakko tehdä.

Tuore puoluesihteeri Simo Grönroos on Suomen sisun jäsen, eikä hän pitänyt tarpeellisena erota yhdistyksestä uuden virkansa takia. Jussi Halla-aho kertoi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa eronneensa järjestöstä.

Suomen sisun ja perussuomalaisten nuorten jakama etnonationalismi ei ole Halla-ahon ainoita huolia tulevaisuudessa.

Halla-aho on sanonut, etteivät puolueen organisaatio ja hallinto ole kasvaneet samaa tahtia puolueen kasvun kanssa. Monessa asiassa toimitaan yhä kuin pienpuolue.

Tälle ajatukselle kuuli jo nyt runsaasti kritiikkiä, sillä moni muu puolueen jäsen nosti puheissaan esille juuri hallinnon raskauden ja väkimäärältään ison puoluetoimiston.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.