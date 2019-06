Näkökulma: Keskustan ja vihreiden järkiavioliitossa kipinät sinkoilevat heti papin aamenen jälkeen

Murskatappion eduskuntavaaleissa kokenut keskusta onnistui pujottelemaan keväällä itsensä Antti Rinteen (sd.) hallitukseen. Monien mielestä puolue sai jopa yllättävän paljon omia vaatimuksiaan läpi hallitusohjelmaan.

Edellisen pääministeripuolueen on nyt kuitenkin jaettava huusholli entisten oppositiopuolueiden SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa.

Hallituksen alkutaival on näyttänyt, että eniten nielemistä joillakin keskustapoliitikoilla on vihreissä. Puolueet eivät perinteisesti ole rakastaneet toisiaan. Nytkin kyse on järkiavioliitosta.

Eikä hallitus ole kunnolla edes aloittanut työtään, kun jo kipinöi.

Keskusta istutti ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi pohjoiskarjalaisen kansanedustajan Hannu Hoskosen, joka Uutissuomalaisen haastattelussa viime perjantaina puolusti voimakkaasti muun muassa avohakkuita ja turpeen energiakäyttöä.

Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, kun näkee, että näistä asioista hallituspuolueiden sisällä mitellään vielä useampaan kertaan.

Monen vihreän mielestä hallitusohjelmassa olisi pitänyt olla kirjaus turkistarhauksen kieltämisestä Suomessa. Tähän viittasi myös puolueen tuore puheenjohtaja Maria Ohisalo lauantaina Porin puoluekokouksessa.

Hiljattain Norja kielsi turkistarhauksen.

Keskusta puolustaa voimakkaasti elinkeinoa. Eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Antti Kurvinen tviittasi, että keskusta "torppaa tällaiset hankkeet hallituksessa", viitaten kieltopuheisiin. Kurvisen mukaan turkistarhaus on "maailman eettisin toimiala".

Oma lukunsa on kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.), joka tehtaili lauantaina kymmeniä reaaliaikaisia tviittejä vihreiden puoluekokokseen liittyen.

Kärnän huolena olivat muun muassa puoluekokouksessa tarjottava kasvisruoka sekä edellisen puheenjohtajan Pekka Haaviston "henkilöpalvonta". Kansanedustaja myös tviittasi Ohisalon yksimielisen valinnan jälkeen, että "Pohjois-Koreassakin katsotaan tätä menoa kateellisena".

Erikoisin väite Kärnältä oli, että "lähes jokainen" vihreiden puoluekokoukseen jätetty aloite olisi hallitusohjelman vastainen.

Aloitteet on kuitenkin pitänyt jättää jo vähintään puolitoista kuukautta ennen puoluekokousta. Koko hallitusta ei tuolloin ollut vielä kasassa, saati hallitusohjelmaa.

Eikä puoluekokousaloitteiden muutenkaan tarvitse nauttia hallituksen luottamusta.

Maria Ohisalo suhtautui tyynesti siihen, että jotkut keskustalaiset ovat ottaneet vihreät "koko kentän miesvartiointiin".

– Toivon, että kaikki hallituspuolueet kykenevät yhteistyöhön keskenään ja noudattavat yhdessä sovittua hallitusohjelmaa. Jos joku haluaa laittaa kapuloita rattaisiin, se on hänen ongelmansa, Ohisalo totesi lauantaina Uutissuomalaiselle.

Onkin odotettavissa, että matkan varrella ainakin pikkumaisimmat kiukkuilut laantuvat. Millään hallituspuolueella ei ole vara keikuttaa venettä turhan päiten. Aaltoja riittää muutenkin, etenkin talous- ja työllisyyspolitiikassa.

Huomion arvoinen yksityiskohta muuten on, että vihreät ei ole lähtenyt koskaan lätkimään keskustajohtoisesta hallituksesta kesken kauden. Sen sijaan Paavo Lipposen (sd.) kakkoshallituksesta ja Jyrki Kataisen (kok.) hallituksesta vihreät poistuivat ennen päätösvihellystä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.