Näkökulma: Kevytautolaissa oli hyvä tarkoitus, mutta mopo lähti käsistä

Tarkoitus oli varmasti ihan hyvä, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus lähti muuttamaan ajoneuvo- ja ajokorttilakia. Mopoautojen turvallisuudesta oli noussut suuri haloo: heiveröiset kotterot voivat olla nuorille kuskeille ja kyytiläisille surmanloukkuja.

Keskiviikkona selvisi, että viime kaudella lakia alettiin muuttaa vähän liikaa. Komissiolta tuli jo toinen lakiesitystä koskeva huomautuskirje. Sipilän hallitus viittasi edellistä kirjettä kintaalla, mutta nykyinen hallitus ei.

Liikenneministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi: "Komission huomautus on vakava. On mahdollista, että viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytty kevytautoja koskeva lainsäädäntö joudutaan kumoamaan. Lain on tarkoitus astua voimaan marraskuussa. Asiasta on käytävä keskustelu hallituksen sisällä."

Marin: Kevytautot sallivat lait joudutaan ehkä kumoamaan – "komission huomautus on vakava"

Kiinnostavaa on, että Marin ja muut demarit yhtä lukuun ottamatta äänestivät lain puolesta. Ainoa vastarannan kiiski oli Satu Taavitsainen.

Kaikki muut lakia vastaan äänestänyttä 11 kansanedustajaa olivat vihreitä. Laki meni siis heittämällä läpi.

Liikenteen sekaan jopa kuuttakymppiä

Mikä kevytautoissa sitten on vikana? Komissio listaa useita varsin teknisiä lakipuutteita, kuten sen, etteivät henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut kevytautot voi kuulua traktoreille ja joillekin muille työkoneille tarkoitettuun T1-luokkaan.

Ongelmana on myös vain Suomeen luotu uusi ajokorttiluokka, AM-kortti. Saako sillä EU:ssa edes ajaa kevytautoa, joka on tavallinen henkilöauto rajoittimen kera?

Mutta nuo ovat byrokratiaa ja varmasti jotenkin ratkaistavissa. Keskeinen kysymys on, kumpi on vaarallisempi, mopo- vai kevytauto. Jos ne liikkuvat samaa vauhtia, vastaus on selvä: mopoauto on suurempi riski. Se menee kolarissa helposti rusinaksi.

Kevytauto saattaa olla vaarallisempi kevyelle liikenteelle, koska se kiihtyy nopeammin. Tähän asiaan komissio ei tiettävästi ottanut kantaa. Kirje lipsahti valtioneuvoston nettisivuille mutta otettiin pian pois. Kummallista sekoilua.

Lakiesityksen suurin ongelma lienee siinä, että kevytautoille päätettiin suoda 60 km/h:n vauhti mopoautojen 45:n sijaan. Näin ollen nuori kuski saa posottaa liikenteessä kuuttakymppiä. Edellytyksenä on vain 79 euroa maksava nettikurssi. Käytännön osaamista ei enää testata.

Lisäksi kevytautojen nopeusrajoittimen säätämistä ei voi teknisesti täysin rajata pois. Nuoret löytävät kyllä tahon, joka rassaa painavan kulkupelin menemään vaikka satasta.

Kauhukuvat alkoivat liikkua mielessä. Yläasteikäinen kaahaamassa muun liikenteen seassa vain lyhyt teoriakurssi takanaan. Komission huoli alkaa lopulta vaikuttaa varsin perustellulta.

Uutissuomalainen kertoi tiistaina mopoautomarkkinan tyrehtyneen täysin. Syynä on juuri kevytautoja koskeva lakimuutos.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.