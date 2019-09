Näkökulma: Liikuntaa lisäämällä voisi saada yllättävän paljon aikaan koulumaailmassa

Vuonna 2013 Ruotsissa kauhistuttiin: Pisa-tulokset olivat romahtaneet enemmän kuin missään muussa OECD-maassa.

"Suru", "sokki" ja "herätyskello" olivat sanoja, joilla ruotsalaisten tuntoja kuvattiin suomalaismediassa.

Ruotsalainen ylilääkäri ja konsultoiva psykologi Anders Hansen palaa Pisa-sokkiin Aivovoimaa – Näin vahvistat aivojasi liikunnalla -kirjassaan (Ateena, 2017). Hänen mielestään heikolle, Pohjoismaiden huonoimmalle menestykselle matematiikassa, luetun ymmärtämisessä ja luonnontieteissä oli selkeä syy: ruotsalaiskoululaiset eivät liiku riittävästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkistaa Suomen tuoreimmat kouluterveyskyselyn tulokset 17. syyskuuta. Vuonna 2017 noin joka kolmas peruskoulua tai lukiota käynyt poika liikkui vapaa-ajallaan riittävästi, tytöistä joka viides. Ammattioppilaitoksissa opiskelevista pojista suositusten mukaan liikkui joka viides ja tytöistä joka kymmenes (STT 27.8.).

Valtioneuvoston liikuntapoliittisessa selonteossa viime vuodelta todetaan, että liikunnan määrä Suomen peruskouluissa on riittämätön. Liikuntaa opetetaan yhteisenä oppiaineena keskimäärin noin kaksi tuntia viikossa per luokka-aste, mikä on selvästi vähemmän kuin vaikkapa Norjassa.

Varsinaisia liikuntatunteja ei ymmärtääkseni olla tällä hetkellä lisäämässä, mutta lasten ja nuorten vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen on tartuttu ainakin Liikkuva koulu -hankkeella. Se sai alkunsa jo vuonna 2010, ja sittemmin hanketta on laajennettu lukioihin, ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin Liikkuva opiskelu -nimellä. Laajentaminen on mainittu myös Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa.

Hallitusohjelmaan kuuluu myös "Suomen Islannin malli". Sen myötä jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjottaisiin jatkossa mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä, joko liikuntaa tai kulttuuria.

Liikkuva koulu näkyy muun muassa Jyväskylän normaalikoulun alakoulussa, jossa vierailusta Sunnuntaisuomalainen raportoi tänä sunnuntaina. Välitunneilla lapset pelaavat jalkapalloa, kiipeilevät puissa tai eivät pysy paikoillaan jollain muulla tavalla.

Koulun luokanopettaja Sari Oksanen kertoo Sunnuntaisuomalaiselle, että koulupäivän aikainen liikkuminen auttaa tutkimusten mukaan oppimiseen.

Näitä tutkimuksia Anders Hansen on koonnut Aivovoimaa-kirjaansa. Niiden mukaan hyväkuntoiset lapset pärjäävät paremmin matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä. Liikkumalla voi ylipäätään parantaa koulumenestystä.

Fyysinen aktiivisuus parantaa keskittymiskykyä ja muistia sekä vähentää stressiä. Positiivisia vaikutuksia saa aikaan jo 20 minuutin liikunnalla, mutta parhaita tuloksia on havaittu vähintään 40 minuuttia kestävällä fyysisellä aktiivisuudella, jonka aikana syke nousee lähelle 150:tä.

Jo seisominen istumisen sijaan parantaa lasten työmuistia ja keskittymiskykyä. Joihinkin suomalaiskouluihin onkin tullut pöytiä, joiden ääressä voi opiskella seisoen istumisen sijaan.

Hansen yllättyi siitä, miten esimerkiksi liikunnan vaikutukset oppimiseen eivät ole olleet laajasti tunnettuja. Syyksi hän arvelee rahaa. Lenkkikenkien valmistajia lukuun ottamatta kukaan ei suoraan hyödy rahallisesti siitä, että joku alkaa harrastaa kävelyä tai juoksua.

– On synti ja häpeä, että kaikki eivät tiedä liikunnan muuttavan näin paljon lasten – ja meidän aikuistenkin – aivoja, hän kirjoittaa.

Suomessa on viime vuosina puhuttu paljon erityisesti lukiolaistyttöjen kokemasta stressistä. Voisiko osaselitys siihen, että tytöt stressaantuvat lukiossa poikia enemmän olla se, että tytöt liikkuvat poikia vähemmän?

Stressi on toki monen tekijän summa, mutta Hansenin esiin nostamat tutkimustulokset liikunnan puolesta ovat vakuuttavia.

Myös kouluja vaivaavaan työrauhan puutteeseen voisi varmastikin vaikuttaa liikuttamalla lapsia. Kun keskittymiskyky ja tarkkavaisuus paranevat, hälinä vähenee.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen uutistoimittaja.