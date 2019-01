Näkökulma: Nyt menee hyvin, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Talouden arviointineuvosto julkisti viime viikolla arvionsa hallituksen talouspolitiikasta. Ministeriöiden kansliapäälliköt esittävät tänään maanantaina näkemyksensä Suomen mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella Mahdollisuudet Suomessa -asiakirjassa. Se tarjoaa tietopohjaa ja laaja-alaisen virkamiesnäkemyksen kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Arviointineuvosto arvioi hallituksen talouspoliittisia saavutuksia varsin myönteiseen sävyyn. Arviointineuvoston mukaan hallitus on ”lähes” saavuttanut hallituskaudelle asettamansa finanssipoliittiset tavoitteet.

Erilaisia tulkintoja

Arviointineuvoston mukaan kansainvälinen kysyntä on edistänyt työllisyyden kasvua Suomessa Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden aikana, mutta myös hallituksen politiikka on ”johdonmukaisesti” tukenut sitä. Hallituksen toimien vaikutus työllisyyden kasvuun on todennäköisesti ollut huomattava, arviointineuvosto linjasi.

Arviointineuvoston mukaan työllisyyden kasvu on nykyhallituskaudella ollut ”nopeaa”. Tilastokeskus julkisti torstaina joulukuun työllisyysasteen, mikä sai poliitikot ja ekonomistit riemuitsemaan twitterissä. Työllisyysaste nousi jo 72,5 prosenttiin eli yli hallituksen tavoitteen.

Ekonomistit hehkuttivat, että näin positiivista työllisyyskehitystä ei kukaan ekonomisti osannut ennustaa. Hallituspuolueissa kaivettiin esiin oppositiojohtaja Antti Rinteen (sd.) keväällä 2017 esittämä toteamus, jossa hän sanoi, että tämän hallituskauden aikana työllisyystavoitteeseen ei tulla pääsemään, ei edes puoliväliin.

SDP:n vs. puheenjohtaja Sanna Marin puolestaan tulkitsi raporttia niin, että arviointineuvosto olisi jakanut pääkiitoksen työllisyyden kasvusta edelliselle eikä nykyiselle hallitukselle. Professoritkin oikoivat jälkikäteen Marinin arviota.

Ikärakenne muuttuu rajusti

Näistä myönteisistä saavutuksista huolimatta arviointineuvosto pitää julkisen talouden pitkän aikavälin näkymiä huolestuttavina. Se perustaa näkemyksensä valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan kestävyysvaje on yhä lähes neljä prosenttia suhteessa bruttokansatuotteeseen.

Arvio huomioi ikäsidonnaiset menot, muttei sote-uudistuksen potentiaalisia vaikutuksia eikä puolustusmenojen suunniteltua kasvua. Hävittäjä- ja laivahankinnat nousevat noin kymmeneen miljardiin euroon ja ikäsidonnaiset menot kasvavat.

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat karua luettavaa. Ennusteen mukaan 80 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa sata prosenttia vuoteen 2040 mennessä eli 600 000:een. Syntyvyys laskee jo kahdeksatta vuotta peräkkäin.

Myös ilmastonmuutos kasvattaa menoja samoin kuin siihen liittyvät infrahankkeet. Julkisuudessa liikkuneet suunnitelmat uusista ratahankkeista kohoavat useisiin miljardeihin euroihin.

Ongelmana miesten työttömyys

Ekonomistit ja valtiovarainministeriön virkamiehet pitävät työllisyysasteen nostamista edelleen välttämättömänä. Arviointineuvoston mukaan se kääntyy kuitenkin laskuun vuoden 2023 jälkeen.

Poliitikotkin ovat varsin yksituumaisia työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin, mutta näkemykset keinoista ovat kaukana toisistaan. Ratkaisuksi on esitetty perhevapaauudistusta ja oppivelvollisuuden nostamista. Ruotsissa edellä mainittu uudistus on toteutettu, mutta siellä oppivelvollisuusikä on sama kuin Suomessa ja silti työllisyysaste on yli 77 prosenttia.

Suomessa ongelmana on nuorten miesten muita maita korkeampi työttömyys samoin kuin se, että parhaassa työiässä olevien miesten työllisyysaste on yksi EU-maiden matalampia. Suomen työllisyysaste on selvästi matalampi kuin muissa Pohjoismaissa, joten tarvitaan ennakkoluulottomia toimia.

Toimien puolesta puhuu se yksinkertainen tosiasia, että paikkakunnan työttömyysaste saattaa liikkua 12 prosentin tuntumassa, mutta samaan aikaan paikkakunnan yritykset kärsivät työvoimapulasta.

Tekeviä käsiä rajallinen määrä

Talousasiantuntijoiden mukaan etuuksien ja palvelujen turvaaminen edellyttää ajoissa tehtyjä isoja uudistuksia, jos hyvinvointiyhteiskunta halutaan turvata. Julkisuudessa esillä ovat olleet koulutustason nostaminen, sosiaaliturvan uudistaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Lisäksi sote- ja maakuntauudistuksessa tarvitaan paljon jatkotyötä. Jos se kaatuisi, vaikeuskerroin kasvaisi.

On muistettava, että yhdellä vaalikaudella voi tehdä vain tietyn määrän reformeja. Valtionhallinnossa on rajallinen määrä tekeviä käsiä, joten sote-uudistuksen kariutuminen olisi kova takaisku muun muassa sosiaaliturvan kokonaisuudistukselle.