Näkökulma: Päästikö Petteri Orpo jo Antti Rinteen karkuun?

Mitä tässä odotellaan? Miksi demareille annetaan näin paljon siimaa?

Tätä saattaa moni kokoomuslainen miettiä näinä päivinä.

Sosiaalidemokraattien eduskuntavaalijuna puksuttaa täyttä häkää ja puheenjohtaja Antti Rinne laukoo aloitteitaan sarjatulella. Lupauksia sataa ja kannatus huitelee yli 21 prosentissa, vaikka Rinne onkin hoiperrellut puunhakkuu- ja lantakannanotoissaan.

Gallupien kakkonen, sata vuotta täyttävä kokoomus seisoo asemalaiturilla ja vilkuttaa demareiden junan perävaloille. Oma kampanja avataan vasta vaaliristeilyllä tammikuun 19. päivä.

– Hoidamme vastuullisesti maan asioita, kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on todennut niille, jotka ihmettelevät jahkailua.

Joidenkin mielestä Orpo kuitenkin ottaa suuren riskin pitäessään valtakunnankamreerin takkia liian kauan päällään. Nyt olisi puoluejohtajan pusakan aika; ruiskukka rintaan ja kentälle agitoimaan oman asian puolesta. Kulmahampaat pitää saada esiin ujon hymyn takaa.

Pääministerin paikka ei heltiä tasavallan rahakirstua varjelemalla ja vastustajan aloitteita torppaamalla. Omille äänestäjille on luvattava jotain, jolla voitto irtoaa.

Toki paljon ratkaistaan vaaleja edeltävissä puheenjohtajatenteissä. Niissä kysytään myös taitoa pelata kovaa ja tarjota kyynärpäätä vastustajalle. Näistä ”kulmaväännöistä” Orpolla on kokemusta vain yhden kuntavaalin verran.

Rapa ei roisku Orpon solmiolle

Kokoomuslähteen mukaan hillitty linja on tietoinen valinta. Kamreerilinja jatkuu jouluun saakka. Kun pakolliset asiat on saatu maaliin, alkaa tapahtua.

Puolueessa lasketaan, ettei nyt kannat ottaa riskejä, sillä hallituskauden leikkaukset ovat kolahtaneet pääministeripuolue keskustan nilkkaan. Sen kannatus on laskenut kuin lehmän häntä.

Kokoomus sen sijaan on paistatellut tasaisissa lukemissa. Rapa ei ole roiskunut Orpon solmiolle saakka.

Orpo on mielellään jättäytynyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) selän taakse. Näin kävi muun muassa pienten yritysten irtisanomiskohussa. Sipilä onkin pitänyt hanakammin yrittäjien puolta kuin kokoomusjohtaja.

Kokoomuksen sisällä Orpo on tasapainotellut hallituskompromissien ja etenkin puolueen oikeistosiiven luoman paineen välissä.

Kansanedustaja Harry Harkimo pakkasi jo kassinsa ja perusti oman poliittisen liikkeensä. Teko oli symbolisesti isompi kuin Hjalliksen painoarvo poliitikkona tai asema puolueessa.

Puheenjohtaja oli helisemässä omiensa kanssa myös ulkoministeri Timo Soinin (sin.) aborttilausuntoja koskeneen luottamusäänestyksen jälkeisessä kinassa kokoomuksen ja keskustan välillä.

Ja lisää on tulossa, jos kokoomus ei pääse kipparina hallitusneuvotteluihin.

Rohkeita linjauksia tekevä kansanedustaja Elina Lepomäki kisasi jo kaksi vuotta sitten puheenjohtajan paikasta mutta hävisi Orpolle.

Nurkan takana tilaisuuttaan odottaa parivaljakko Häkkänen-Mykkänen. Huono vaalitulos merkitsisi, että puheenjohtajan takkia aletaan sovitella varapuheenjohtajan, oikeusministeri Antti Häkkäsen tai sisäministeri Kai Mykkäsen ylle. Nuoret lupaukset ovat olleet kasvamassa korkoa hallituksessa. Toistaiseksi he eivät ole kyseenalaistaneet Orpon johtajuutta.

Kiusallinen Vapaavuori

Harmaita hiuksia on aiheuttanut myös vanha ”toveri” Jan Vapaavuori. Miehet kannattivat vuoron perään toisiaan puoluejohtajaksi: Orpo Vapaavuorta 2014 ja Vapaavuori Orpoa 2016.

Nyt nykyinen Helsingin pormestari vetää kaksin käsin mattoa ystävänsä jalkojen alta.

Vapaavuoren hampaissa on erityisesti ollut hallituksen sote-uudistus sekä siihen liittyvä maakuntamalli. Vapaavuori on tehnyt antaumuksella virkaansa kuuluvaa edunvalvontatyötä ja valittanut julkisuudessa pääkaupungin kehnoa kohtelua. Orpo puolestaan on ollut pääministerille lojaali ja puolustanut hallituksen linjauksia.

Vapaavuorella on edelleen kokoomuksessa paljon kannatusta. Orpon onkin syytä olla väleissä Helsingin pormestarin kanssa. Tiedä vaikka siinä olisi puolueen seuraava presidenttiehdokas.

Lähes koko ura politiikassa

Petteri Orpo, 49, on satavuotiaan kokoomuksen 20. puheenjohtaja. Hänet valittiin kesällä 2016. Orpo voitti äänestyksessä istuvan puheenjohtajan Alexander Stubbin.

Jyrki Kataisen jälkeen puheenjohtajaksi noussut Stubb ehti olla puolueen johdossa vain kaksi vuotta. Orpo oli kieltäytynyt puheenjohtajaehdokkuudesta vuonna 2014 ja tuki tuolloin Jan Vapaavuorta.

Orpo on tehnyt lähes koko työuransa järjestötehtävissä, varsinkin politiikassa. Ennen kansanedustajan uraansa hän toimi muun muassa Varsinais-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtajana sekä sisäministeri Ville Itälän erityisavustajana.

Eduskuntaan Orpo valittiin ensimmäisen kerran 2007. Vuoden 2011 vaalien jälkeen hän toimi eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Hallituksessa Orpo on ollut maa- ja metsätalousministerinä, sisäministerinä sekä valtiovarainministerinä vuodesta 2016.

Syksyllä 2015 Orpo joutui sisäministerinä ollessaan hoitamaan äkkiä laajentunutta turvapaikanhakijakriisiä. Suomesta haki turvapaikkaa lyhyessä ajassa kaikkiaan yli 30 000 ihmistä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.