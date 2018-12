Näkökulma: Puolustusministeri istuu menneisyyden poterossa

Suomalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet myönteisesti maanpuolustukseen.

Valtaosa on sitä mieltä, että maata on puolustettava tarvittaessa asein. Samoin nuorista miehistä yhdeksän kymmenestä valitsee asepalveluksen.

Torstaina julkistettu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kysely kertoo, että maanpuolustustahto on edelleen korkea.

Toki tulos laski alimmilleen lähes 30 vuoteen. Nyt kaksi kolmesta vastaajasta on sitä mieltä, että Suomea on puolustettava asein kaikissa tilanteissa. Alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa halu puolustaa maata on laskenut eniten.

Silti kaikista vastaajista yli 80 prosenttia on valmis osallistumaan maan puolustamiseen parhaansa mukaan.

Vaihtoehto perinteiselle mallille

Kyselyn tuloksista voi kuitenkin löytää merkkejä tarpeesta nykyaikaistaa järjestelmää kokonaisuutena. Etsiä vaihtoehto perinteiselle mallille, jossa suurin uhka on asellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuminen. Kuvaavaa on, että kyselyssä eniten huolta aiheuttaa vastaajien mielestä ilmastonmuutos.

Yli puolet vastaajista kannattaa sekä miehiä että naisia koskevaa yleistä kansalaispalvelusta, joka pitäisi sisällään joko ase- tai siviilipalveluksen.

Aseettoman kansalaispalveluksen sateenvarjon alle voitaisiin suunnitella laaja koulutuskirjo esimerkiksi toimimisesta ison ympäristöonnettomuuden sattuessa tai vaikkapa suurten pakolaismäärien tullessa Suomeen.

Tiedän, että monelle asepalveluksesta kokonaan kieltäytyneelle tällainen kansalaispalvelus kävisi.

Ja kyllä se aseellisen konfliktin torjuminenkin tulisi hoidettua. Tuskin nuorten miesten, ja naisten, halu asepalvelukseen romahtaa lähivuosina.

Uudistuksille viitattu kintaalla

Olisiko tällainen maanpuolustuksen kokonaisuudistus mahdollinen? Se riippuu pitkälti siitä, miten seuraava hallitus suhtautuu asiaan.

Nykyinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.), on viitannut kintaalla kaikille uudistuksille ja kuitannut ne kryptisillä ja ylimielisillä kommenteilla.

Ministeri on keskittynyt Jehovan todistajien vapautuksen poistamiseen ja kasvisruokien mollaamiseen. Mystisin oli heitto naisten vapaaehtoisen asepalveluksen vähentämisestä. Torstaina Niinistö kuittasi huolen ilmastonmuutoksesta muoti-ilmiöksi.

Hallituksen suuret puolueet keskusta ja kokoomus ovat katselleet sivusta Niinistön touhuja. Ainoastaan kaksoiskansalaisuus-kysymyksessä puolustusministeri joutui antamaan periksi sisäministeri Kai Mykkäselle (kok.), eikä ehdotonta kieltoa puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virkoihin ole tulossa.

Joka tapauksessa seuraava hallitus ei pääse luistelemaan maanpuolustuksen uudistamisesta. Ehkä se olisi parempi tehdä vielä silloin, kun maanpuolustustahto on vielä jonkinmoisella tasolla.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.