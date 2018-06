Näkökulma: Terrori-isku ei ole lomailijan suurin uhka

Kesä on matkailun kulta-aikaa. Juuri nyt on suomalaistenkin lomamatkailun sesongin alku.

Lomakohdetta on kenties mietitty jo talvella. Punnittu vaihtoehtoja.

Vaakakupissa painaa ehkä vaivattomuus, aurinko ja lämpö tai parhaat nähtävyydet.

Yhtenä kriteerinä monella on turvallisuus. Jotkut varmasti miettivät myös sitä, millainen riski on joutua terrori-iskun kohteeksi.

Uutissuomalaisen gallupissa kaksi suomalaista viidestä ilmoittaa ottavansa terrori-iskun mahdollisuuden huomioon ja sen vaikuttavan kohteen valintaan.

Tällainen ajattelu on inhimillistä. Terrori-iskuista uutisoidaan näyttävästi, ne tulevat jokaisen tv-ruutuihin ja kännyköihin.

Lisäksi iskuja on tehty kohteisiin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, turistejakin. Perinteisesti kohteina ovat olleet esimerkiksi Pohjois-Afrikan turistikohteet Egyptissä ja Tunisiassa.

Kuitenkin myös Euroopan suurkaupunkeihin on isketty Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa ja Venäjällä. Paikkoina ovat olleet muun muassa lentokentät ja metroasemat.

Muslimiterroristien erityisinä kohteina ovat olleet maat, jotka ovat osallistuneet Isisin-vastaiseen taisteluun.

On siis ymmärrettävää, että suomalaisetkin miettivät, kannattaako sellaiseen kaupunkiin matkustaa, jossa on riski joutua iskun kohteeksi.

Tosiasia kuitenkin on, että riski joutua terrori-iskun kohteeksi on äärimmäisen pieni. Tiettävästi suomalaisia ei ole kuollut ulkomailla terrori-iskussa.

Lisäksi on lukuisia muita riskitekijöitä, jotka matkailijan kannattaa ottaa huomioon paljon todennäköisempänä kuin terrorismia.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikön Juha Savolaisenkin mukaan todelliset riskit liittyvät liikkumiseen, erilaisiin terveysasioihin sekä niin sanottuun tavanomaiseen rikollisuuteen.

Suurkaupunkien liikenne voi olla iso riski varomattomalle kulkijalle. Joka vuosi tapahtuu onnettomuuksia esimerkiksi auton vuokranneille turisteille.

Samoin riski joutua ryöstetyksi on suurempi kuin terrori-isku.

Viina vie suomalaisia

Perinteisesti suomalaisten suurin riski on liittynyt alkoholiin. Usein viina on halvempaa kuin Suomessa, eikä kontrolli aina jaksa siirtyä kotoa lomakohteeseen. Juominen alkaa usein jo menomatkalla.

Viina voi tappaa yksinäänkin, mutta ennen kaikkea riski joutua erilaisiin onnettomuuksiin kasvaa, kun promillet lisääntyvät.

Matkailija voi siis pitkälti itse vaikuttaa siihen, millaisia vaaratekijöitä hän matkallaan kohtaa.

Toki terrorismi on riskeistä yksi. Ja jos iskut matkailijakohteisiin lisääntyvät, se varmasti vaikuttaa myös intoon matkustaa tuohon maahan.

Tämä on kuitenkin myös se tavoite, joka terroristeilla on. Iskuillaan he haluavat näivettää kohdemaan turismin.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.