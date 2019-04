Näkökulma: Vloggaajat ja jalkapalloilijat puskevat nuoria eurovaaliuurnille

Suomalaisnuorten äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa olisi saatava nousuun. Tätä varten Euroopan komission Suomen-edustusto on valjastanut yhteistyökumppaneikseen tubettajia ja bloggaajia, Euroopan parlamentti jalkapalloilijoita.

Viime EU-vaalien jälkeen toteutetun mielipidemittauksen perusteella vain kymmenen prosenttia 18–24-vuotiaista suomalaisnuorista käytti äänioikeuttaan. 28 EU-maasta taakse jäivät vain slovakialaisnuoret kuudella prosentillaan. Esimerkiksi Ruotsissa kaksi kolmesta nuoresta äänesti kevään 2014 eurovaaleissa.

Koko Suomen äänestysprosentti edellisissä EU-vaaleissa oli 41.

"Ens toukokuussa pistetään jytisemään"

Muun muassa Suomen lukiolaisten liitto muistutti suomalaisnuorten alhaisesta äänestysprosentista toissa viikolla Instagramissa. Liitto katsoo, ettei kaikki ole kuitenkaan nuorten syytä.

– EU-keskustelu on tosi puisevaa ja kaukana arjesta.

Liiton mielestä pitäisi puhua EU:n roolista ilmastonmuutoksen torjumisessa, nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä mahdollisuuksista saada kansainvälisiä kokemuksia ja liikkua Euroopassa.

Nuorten laihaa äänestysaktiivisuutta on selitetty myös sillä, että he pitävät EU:sta koituvia hyviä asioita itsestäänselvyyksinä.

Näistä "itsestäänselvyyksistä" on muistutellut viime viikkoina esimerkiksi 23-vuotias vloggaaja Elisa Malik, jolla on Youtubessa lähes 89 000 seuraajaa. Hän on pannut merkille, kuinka helppoa matkustaminen EU-maissa on. Hyvinvointibloggaaja Ida Jemina (151 000 seuraajaa Instagramissa) toteaa, ettei monikaan hoksaa tilatessaan tuotteita verkosta, kuinka tuotteella on 14 päivän palautusoikeus EU:n ansiosta.

– Ens toukokuussa pistetään sit jytisemään! hän sanoo kannustaessaan seuraajiaan vaaliuurnille.

Fitnessurheilija Pia Pajunen puolestaan korostaa EU:n roolia elintarviketurvallisuudessa. Sairaanhoitajaksi opiskeleva 19-vuotias tubettaja Eerika Haikonen (53 000 seuraajaa Youtubessa) huomauttaa siitä, kuinka missä tahansa EU-maassa on mahdollista työskennellä ilman erillistä työlupaa.

Futaajatkin kannustavat

Euroopan parlamentti ja kansainvälinen jalkapallon pelaajayhdistys FIFPro ovat sopineet yhteistyöstä, jolla lisätään tietoisuutta toukokuun EU-vaaleista sekä äänestämisen tärkeydestä. Suomessa tämä näkyy niin, että nuoria vaaliuurnille kannustavat muun muassa A-maajoukkueiden kapteenit Tim Sparv ja Tinja-Riikka Korpela. Kampanja näkynee sosiaalisessa mediassa vasta eduskuntavaalien jälkeen.

Jalkapalloilijoiden valitseminen äänestysaktiivisuuden noston keulakuviksi on hyvä idea, sillä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja mielipiteiden esiintuominen ei ole lajissa mitenkään poikkeuksellista. Helsingin Jalkapalloklubin Riku Riski kieltäytyi lähtemästä Qatariin A-maajoukkueen harjoitusleirille eettisistä syistä. Vaasan Palloseuran kapteeni Sebastian Strandvall on puolestaan toiminut yhtenä viestinviejänä Treenimatka 2019 -kampanjassa, jossa kannustetaan konkreettisiin ilmastotekoihin eli välttämään treenimatkoilla yksityisautoilua.

Tähän kampanjaan liittyen turkulaisen FC Interin hyökkääjä Timo Furuholm julkisti Twitterissä videon, jota ryyditti teksti: Polkupyörät kuuluvat MEILLE. Tällä hän viittasi kokoomuksen tienvarsimainokseen "Autot kuuluvat teille", joka on saanut osakseen meemien virran.

Nuoria ehdolle

Kampanjoita voi olla vaikka millainen liuta, mutta lopulta ehdolle pitäisi saada nuoria kiinnostavia ehdokkaita. Jos pelkkää ikää katsoo, niin esimerkiksi SDP, kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja vihreät ovat asettaneet tähän mennessä eurovaaleissa ehdolle yhteensä kolme 18–24-vuotiasta ehdokasta. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on kaikkiaan 15 eli 20 prosenttia kaikista näiden viiden puolueen ehdokkaista. Se on varsin mukava määrä.

Vaikka eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut haukkaavat suuren osan ilma- ja palstatilasta tulevina viikkoina, nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi tehty työ vakuuttaa ainakin ei-nuoren.

Suomen 14 europarlamentaarikkoa valitaan 26. toukokuuta.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.