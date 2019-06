Näyttää siltä, että kokkoja ei juhannuksena Keski-Suomessa polteta

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti, että metsäpalovaroituksen aikana juhannuskokon polttaminen ja muukin avotulen teko on kielletty. Nuotiota, juhannuskokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Juha Saarion mukaan luvattomasta tulenteosta poliisi hälytetään paikalle sakottamaan. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena Keski-Suomen alueella voimassa, pelastuslaitoksesta tiedotetaan.

Pelastusviranomainen ei voi myöntää poikkeusta kieltoon. Myös kertakäyttögrillit katsotaan avotulen teoksi. Tulenteko on sallittu rakennusten tulisijoissa sekä maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään kipinöinnin vuoksi.

Metsäpalovaroituksen poistuminen on epätodennäköistä. Mikäli niin käy, on hyvä muistaa, että kokon polttamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kokko tulee rakentaa palamattomalle alustalle, ja polttajan tulee varautua riittävillä sammutusvälineillä. Tuulen suuntaa ja voimakkuutta on hyvä huomioida. Avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta. Kokkoa pitää vartioida palamisen ajan, ja se tulee sammuttaa lopuksi vedellä.

Voimassa olevat varoitukset löytyvät täältä.