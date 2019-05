Näyttelijä Aku Hirviniemen oikeudenkäynti alkoi Hämeenlinnassa – Hirviniemi on aiemmin kiistänyt seksuaalisen ahdistelun

Näyttelijä Aku Hirviniemen oikeudenkäynti Hämeenlinnan oikeustalolla on alkanut. Seksuaalisesta ahdistelusta syytetty Hirviniemi saapui oikeustalolle avustajansa kanssa noin kymmenen minuuttia ennen oikeudenkäynnin alkua.

Asianomistajina jutussa on kaksi nuorta naista, joiden henkilöllisyyden käräjäoikeus on salannut. He saapuivat oikeussaliin hieman myöhemmin kuin muut asianosaiset.

Hirviniemi kirjoitti talvella Facebook-päivityksessään, että syyte koskee tapahtumia hänen kotonaan olleissa juhlissa.

Hirviniemi kertoi päivityksessään tuomitsevansa kaiken ahdistelun ja kiistävänsä syytteen.

– Esillä olevassa tapauksessa olen kiistänyt syytteet, koska näkemykseni mukaan seksuaalista ahdistelua ei ole tapahtunut, Hirviniemi kirjoitti.

Hänen asianajajansa ei oikeudenkäynnin alla halunnut kommentoida syytettä.

– Vastaamme syytteisiin salissa. Siellä sitten tarkemmin keskustellaan tästä asiasta, sanoi Jan-Olof Nyholm STT:lle torstaina.

Käräjäoikeudesta ei kommentoitu sitä, onko jutussa yksi vai useampi asianomistaja eli epäillyn seksuaalisen ahdistelun uhri.

Oikeudenkäynnin aluksi päätetään siitä, kuinka iso osa käsittelystä on julkista.

Seksuaalinen ahdistelu edellyttää tahallisuutta

Seksuaaliseksi ahdisteluksi katsotaan tahallinen koskettelu, joka on omiaan loukkaamaan toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Kyse voi olla sivelystä, puristelusta tai taputtelusta, joka kohdistuu esimerkiksi rintoihin, sukuelimiin, takapuoleen tai reisiin. Myös suutelemista voidaan pitää seksuaalisena ahdisteluna.

Teon arvioinnissa kiinnitetään huomiota osapuolten ikään ja sukupuoliin. Myös tekijän ja kohteen välisellä suhteella on väliä. Ventovieraan teko voi olla seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta merkittävämpi kuin tutun. Toisaalta merkittävyyttä voi lisätä se, jos teossa käytetään väärin jonkinlaista luottamussuhdetta.

Seksuaalisen ahdistelun rangaistusasteikko on sakosta kuuteen kuukauteen vankeutta.