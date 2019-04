Näyttikö mökkijärven vesi ennen kirkkaammalta? – Suomen järvet tummuvat, mikä näkyy myös Päijänteellä: näkösyvyys on puolittunut 1990-luvun lopun ennätyksestä

Keväisen mökkisaunan lämmittäjä saattaa vettä avannosta kauhaistessaan miettiä, oliko kotijärven vesi ennen yhtä rusehtavaa kuin nyt. Tutkijat ovat jo kauan tienneet vastauksen. Ei ollut. Suomen ja Keski-Suomen järvien vedet tummuvat.

– Veden laadun seurantatulokset osoittavat selvästi, että sekä järvien että jokien vedet ovat tummuneet ja orgaanisen hiilen määrät ovat kasvaneet, vanhempi tutkija Antti Räike Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) kertoo.

Humuspitoisuutta ilmentävä kemiallinen hapen kulutus kertoo tästä mielenkiintoisen tarinan. Pohjois-Päijänteen Ristiselän kemiallinen hapen kulutus oli vielä vuonna 1975 korkealla tasolla, jopa 15 milligrammaa litrassa, mikä on tyypillinen luku humuspitoisille vesille. Tuolloin Päijänne voi pahoin, sen vesiä pilasivat sekä Äänekosken tehtaat että Jyväskylän asukkaiden viemärivedet. Tehtaille lätkäistiin tiukat ympäristöluvat, ja Jyväskyläkin joutui puhdistamaan jätevetensä. Mittaustulokset paranivat nopeasti. Paras tulos, vain 6,2 mg/l saavutettiin vuonna 2000, mutta hyvä kehitys ei ole jatkunut. Vuosina 2015–2018 mittaustulokset ovat liikkuneet välillä 8,3–11 mg/l.

Päijänteen humuspitoisuus siis kasvaa, ja samalla myös näkösyvyys heikkenee. Judinsalonselän mittauspisteessä mitattiin näkösyvyydessä ennätys 1990-luvun lopulla: yli kuusi metriä. Vuoden 2015 jälkeen näkösyvyyshavainnot ovat liikkuneet alle kahdesta metristä noin 3,5 metriin.

Onko karun rotkojärven kirkkaus siis katoamassa? Mistä Päijänteen ja kaikkien muidenkin Suomen järvien tummuminen oikein johtuu?

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija Mika Nieminen kertoo, että sama ilmiö on havaittu kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla.

Eräs selittävä tekijä on happosateiden vaikutuksen väheneminen ilmanlaadun parantuessa.

– Tummuminen on siis osittain järvien toipumista happamista laskeumista, Nieminen kertoo.

Suuria tekijöitä ovat Niemisen ja Räikkeen mukaan kuitenkin myös ilmastonmuutos, turvemaiden ojitukset sekä maa- ja metsätalous.

– Kun ilmasto lämpenee, maaperän mineralisaatioprosessi kiihtyy ja sateen mukana vesiin liukenee enemmän ravinteita, Räike sanoo.

Suomessa ojitettiin satoja tuhansia hehtaareita suota 1960-luvulta lähtien, jotta niitä saataisiin metsätalouskäyttöön. Nyt vanhojenkin ojien on huomattu päästävän yhä ravinteita järviin.

– Ojitukset lisäävät orgaanisen aineen huuhtoutumista, Räike painottaa.

Mutta mitä haittaa tummemmasta vedestä on? Tummuus ei tarkoita sitä, että veden laatu olisi muuten mitenkään huono, vaikka tumma vesi on virkistyskäytölle selvä haitta. Tummuus tuo mukanaan kuitenkin muutakin.

– Humuksen mukana järviin kulkeutuu elohopeaa, joka kertyy varsinkin petokaloihin. Lisäksi koko järven ekosysteemi muuttuu. Valo ei pääse läpi, jolloin kasviplanktonin lajisto vaihtuu. Se voi vaikuttaa myös kalakantaan, Räike selvittää.

Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kari-Matti Vuori tarjoaa eräänä keinona tummumisen estämiseksi luonnon omien rakenteiden käyttöä veden puhdistamiseen. Esimerkiksi lasketusaltaat, purojen kunnostukset ja uppopuurakenteet patoaisivat ravinteiden kulkua. Paraikaa meneillään on myös Syken ja Luken yhteinen Metsävesi-hanke, jossa tutkitaan metsätaloustoimenpiteiden seurauksena vesistöön päätyvää kuormitusta.

Maakunnan järvet hyvässä kunnossa

Keski-Suomen järvet ja joet ovat pääosin erinomaisessa tai hyvässä kunnossa.

Järvien pinta-alasta 93 prosenttia on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Jokien määrästä erinomaisessa tai hyvässä luokassa on 48 prosenttia jokien pituudesta. Tyydyttävässä tai sitä huonommassa kunnossa on järvien pinta-alasta vain seitsemän prosenttia, mutta jokien pituudesta peräti 52 prosenttia.

Keski-Suomen ely-keskuksen yli-insinööri Ansa Selänne ja limnologi Arja Koistinen nimeävät Keski-Suomen huonoimmassa kunnossa oleviksi suuremmiksi vesialueiksi muun muassa Saarijärven reitin, jonka järvistä peräti 42 prosenttia ja joista 58 on ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävässä tilassa. He nostavat myös esiin Äänekosken tehtaiden alapuoliset Kuhnamon ja Vatianjärven, joiden tila on parantunut, mutta ne ovat edelleen välttävässä tilassa.

– Järvien pohjaeläimistö kuvastaa edelleen heikkohappisuutta, Arja Koistinen sanoo. Myös Jämsän tehtaiden alapuolinen Tiirinselkä on vain tyydyttävässä tilassa. Viitasaaren reitin pohjoisosissa näkyy maa- ja metsätalouden heikentävä vaikutus vesien tilaan.

Erinomaisessa tilassa taas ovat esimerkiksi Kuhmoisten alueen järvet, Konnevesi, Etelä-Suontee, Saarijärven Pyhäjärvi, Keiteleen pohjoisosat sekä Muuratjärvi.

Pintavesien tilaa Keski-Suomessa heikentää erityisesti maa- ja metsätalouden aiheuttama rehevöityminen ja paikallisesti myös pistekuormitus kuten jätevedenpuhdistamot, teollisuus, turvetuotanto ja kalankasvatus.

Keski-Suomessa suuremmat järvet ovat ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin pienemmät järvet. Vesien tila vaihtelee järvien pinta-alan lisäksi myös alueittain. Joet ovat järviä heikommassa tilassa muun muassa ihmistoiminnan aiheuttamien jokiuomien rakenteellisten ja hydrologisten muutosten vuoksi. Myös suurempien järvien lahtialueiden tila on usein heikentynyt.

Pintavesien ekologinen tila on pysynyt pääosin samanlaisena edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna. Uusi luokittelu on paraikaa tekeillä.

Keski-Suomen järvien ja jokien ekologinen tila

(Ely-keskuksen Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2016–2021)

1. Saarijärven reitti

Reitin ylin järvi on Kyyjärvi, josta vedet laskevat useiden jokien ja järvien kautta Kuhnamoon. Soita alueesta on reilu neljännes. Reitin vesille on tunnusomaista korkea humuspitoisuus sekä korkeat ravinnepitoisuudet, varsinkin reitin yläosassa. Saarijärven reitillä vesien tila on heikointa muihin suunnittelun osa-alueisiin verrattuna. Järvimuodostumista 42% on ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävässä ja jokimuodostumista 58% tyydyttävässä tilassa. Välttävässä tilassa järvistä ovat Iso-Korppinen, Ylä-Karanka, Luksanjärvi ja Alanen. Pinta-alaltaan yli 5 km2:n järvistä tyydyttävässä tilassa ovat Kyyjärvi, Pääjärvi, Saarijärvi, Kalmarinselkä ja Lannevesi. Isoista järvistä vain Pyhäjärvi on erinomaisessa ekologisessa tilassa sekä Summasjärvi, Mahlunjärvi, Kyynämöinen ja Karankajärvi hyvässä tilassa.

2. Pihlajaveden reitti

Pihlajaveden reitin ylin järvi on Liesjärvi, josta vedet laskevat usean pienemmän järven kautta Pihlajaveteen ja siitä edelleen Kuusjärven kautta eteenpäin päätyen Tarjanteeseen. Valtaosa järvimuodostumista on vähintäänkin hyvässä ekologisessa tilassa, kuten Pihlajavesi, Kuusijärvi ja Liesjärvi.

3. Keuruun reitti

Keuruun reitin vedet saavat alkunsa Multian luoteisosasta, josta vedet virtaavat Pussijoen, Hännättömän joen ja Soutujoen kautta Tarhiaan ja edelleen Tarhapäänjärven kautta reitin keskusaltaaseen Keurusselkään. Keurusselkään laskee vesiä myös muun muassa Multianjärvien ja Asunnan alueelta.

Valuma-alueen latvoilla on runsaasti turvemaita.

Suuret järvimuodostumat Keurusselän pohjoisosa ja Kuorevesi ovat hyvässä ja Keurusselän eteläosa erinomaisessa luokassa. Järvimuodostumista vain Petäisjärven tila on tyydyttävä. Jokimuodostumista suurin osa eli 12 muodostumaa on hyvässä luokassa. Tyydyttävässä tilassa ovat Suojoki, Kukonjoki, Rimminjoki–Ristajoki, Kaijanjoki–Yltianjoki, Pietilänjoki ja Hoskarinjoki. Kertejoen valuma-alueen järvistä Kerteselkä on erinomaisessa tilassa. Kertejoen ja Suinujoen tila on puolestaan hyvä.

4. Jämsän reitti

Jämsän reitin vedet saavat alkunsa Multian kunnan alueelta ja virtaavat Petäjäveden ja Jämsän kuntien halki Jämsänjokea myöten Päijänteen Tiirinselkään. Tyypillistä reitin vesille on runsas humuspitoisuus. Näin ollen veden tumma väri korostuu latvavesillä. Pinta-alaltaan kaikki viisi yli 5 km2:n järvimuodostumat ovat hyvässä ekologisessa tilassa. Pienemmistäkin muodostumista vain Naula-Meronen, Lahnajärvi ja Iso-Soukka ovat tyydyttävässä ja Kolu-Meronen välttävässä luokassa. Jokimuodostumista vajaa puolet (Pengerjoki, Piesalanjoki, Suolijoki ja Jämsänjoki) on tyydyttävässä luokassa.

5. Viitasaaren reitti

Viitasaaren reitti tuo vesiä pohjoisesta Keski- Suomesta pääosin Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven kuntien alueelta. Soiden osuus on paikoitellen yli 30 %, mikä lisää järvien humuspitoisuutta. Viitasaaren reitin järvimuodostumista 63 (89%) on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Seitsemän järvimuodostuman tila on tyydyttävä ja yhden huono (Pyhäjärvi, lintuvesi). Suurimmat järvet, kuten Keitele, Kolima ja Kivijärvi ovat ekologiselta tilaltaan enimmäkseen hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Kuitenkin esimerkiksi Kivijärven pohjoisosan eli Kotkatselän ekologinen tila on vain tyydyttävä.

6. Rautalammin reitti

Erinomaisessa ekologisessa luokassa on Konnevesi ja hyvässä luokassa ovat Lummukka, Kinturi ja Ristijärvi. (Muut järvet eivät Keski-Suomen puolella

7. Suur-Päijänteen alue

Päijänne on koko Kymijoen vesistöalueen keskusjärvi. Päijänteen pääaltaan tilaluokka on hyvä, vaikka metsäteollisuuden jätevesien vaikutus näkyy Pohjois-Päijänteessä. Myös Jyväskylän seudun Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon vaikutukset näkyvät erityisesti Poronselän alusvedessä. Metsäteollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormituksen vaikutukset ovat nähtävissä myös Tiirinselän alueella, jota kuormittaa lisäksi merkittävästi hajakuormitus.

Suurista muodostumista Tiirinselkä ja Vaajavirta ovat tyydyttävässä tilassa. Suur-Päijänteen alueen kaikista järvimuodostumista 75% on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa luokassa. Jokimuodostumien osalta tilanne on heikompi, sillä vain 40% on luokiteltu hyväksi tai erinomaiseksi. Hauhanjoki-Tammikoski ja Laahajoki ovat tilaltaan välttäviä. Alueella on myös runsaasti pinta-alaltaan alle 5 km2 järviä, joiden tila on tyydyttävä. Näitä ovat muun muassa Jyväsjärvi, Palokkajärvi, Tuomiojärvi ja Alvajärvi. Alanen on välttävässä tilassa.

8. Leppäveden–Kynsiveden alue

Leppäveden–Kynsiveden alueen suuret järvet ovat pääosin erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Tyydyttävässä tilassa on vain Hankavesi. Välttävässä tilassa ovat Kuhnamo ja Vatianjärvi, joiden tilasta kertovat muun muassa välttävässä tilassa oleva pohjaeläinyhteisö sekä korkeat sähkönjohtokyky- ja natriumpitoisuudet. Kaikista luokitelluista järvistä 23% ja joista 38% on tyydyttävässä tai sitä huonommassa tilassa.

9. Sysmän ja Mäntyharjun reitit

Päijänteeseen laskeva Sysmän reitistä vain osa sijaitsee Keski-Suomessa. Suurista järvistä Iso Säynätjärvi ja Suonteen eteläosa ovat ekologiselta tilaltaan erinomaisia sekä Suonteen pohjoisosa ja Puttolanselkä–Angesselkä tilaltaan hyviä. Viiden muun järvimuodostuman tila on vähintäänkin hyvä. Keskisuuret joet Viherinkoski ja Myllykoski, ovat myös ekologiselta tilaltaan hyviä. Vain Vallasjoki on tyydyttävässä luokassa. Mäntyharjun reitin Keski-Suomen puoleiselle osalle sijoittuu Hirvijärvi ja Palosenjärvi, jotka ovat molemmat erinomaisessa ekologisessa tilassa.

10. Längelmäveden–Hauhon reitti

Reitin vedet saavat alkunsa Kymijoen vesistöalueen rajalta Kuhmoisista ja laskevat lopulta Längelmäveteen. Suurimmat järvet Keski-Suomen alueella ovat Pitkäjärvi, Hahmajärvi, Kolhinselkä-Eväjärvi sekä osa Lummenetta. Alueen järvet ovat pääasiassa asiantuntija-arvion perusteella luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi tai hyväksi.