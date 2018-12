NHL-pelaajaakin koskettava kokaiinitutkinta syyteharkintaan

Sisä-Suomen poliisi on tällä viikolla saattanut syyteharkintaan 23:a henkilöä koskevan huumausainerikoskokonaisuuden, poliisi tiedottaa. Maahan epäillään tuodun lähes kaksi kiloa kokaiinia, joka on levitetty käyttäjille Tampereen seudulla. Poliisin mukaan katukauppapitoisuudeksi laskettuna ainetta on myyty yli kolme kiloa ja siitä saatu hyöty on poliisin mukaan 400 000–450 000 euroa.

MTV:n mukaan yksi juttukokonaisuuden epäillyistä on suomalainen NHL-pelaaja Jori Lehterä. Hän on MTV:n mukaan kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvaltalaismedian haastattelema Lehterän lakimies on todennut, että kysymys on vain vähäisistä asioista ja on väärin sanoa, että Lehterä olisi varsinaisesti sekaantunut juttuun. Myös jääkiekkoliiga NHL on selvitellyt tapausta.

Lehterää on MTV:n tietojen mukaan kuulusteltu kokaiinin osalta epäiltynä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Perusmuotoinen nimike voi rikoslain mukaan täyttyä esimerkiksi pienen määrän hallussapidolla.

Asian käsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa vielä tämän vuoden puolella.