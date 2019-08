Nainen löi miesystäväänsä neljästi puukolla – Helsingin Oulunkylän taposta yhdeksän ja puoli vuotta vankeutta

Miesystävänsä hengiltä puukottanut nainen tuomittiin perjantaina 28. kesäkuuta Helsingin käräjäoikeudessa yhdeksän ja puolen vuoden vankeuteen.

– Nainen on lyönyt miestä neljä kertaa teräaseella. Todisteilla on selvitetty, että yksi lyönti on osunut vatsan alueelle ollen sen verran voimakas, että puukon terä on ulottunut lannenikamaan asti, oikeus toteaa.

Rikos tapahtui huhtikuussa parin kotona Helsingin Oulunkylässä, ja paikalla oli pariskunnan lisäksi kaksi muuta ihmistä. Asunnolla juotiin alkoholia, ja naisen mukaan hänellä oli vain hataria muistikuvia tapahtumista.

– Esitutkinnassa hän oli kertonut olevan hyvin mahdollista, että hän oli lyönyt miestä puukolla. Oli mahdollista, että mies oli käynyt hänen päälleen, tuomiossa todetaan naisen kertomuksesta.

Parin suhde oli ollut väkivaltainen, mutta käräjäoikeuden mukaan henkirikosta ei edeltänyt riita. Oikeuden mukaan Lotta Anita Birgit Alkumaa, 48, tappoi miehen tahallaan.

Juttua on korjattu klo 14.02: Tuomitun sukunimi on Alkumaa, ei Alkamaa, kuten jutussa alun perin virheellisesti luki. Juttu on alun perin julkaistu 28. kesäkuuta.