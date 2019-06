Nainen löi miesystäväänsä neljästi puukolla ja poistui asunnosta – Helsingin Oulunkylän taposta yhdeksän ja puoli vuotta vankeutta

Miesystävänsä hengiltä puukottanut 48-vuotias nainen tuomittiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa yli yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen.

– Nainen on lyönyt miestä neljä kertaa teräaseella. Todisteilla on selvitetty, että yksi lyönti on osunut vatsan alueelle ollen sen verran voimakas, että puukon terä on ulottunut lannenikamaan asti, oikeus toteaa.

Rikos tapahtui huhtikuussa parin kotona Helsingin Oulunkylässä, ja paikalla oli pariskunnan lisäksi kaksi muuta ihmistä. Asunnolla juotiin alkoholia, ja naisen mukaan hänellä oli vain hataria muistikuvia tapahtumista.

– Esitutkinnassa hän oli kertonut olevan hyvin mahdollista, että hän oli lyönyt miestä puukolla. Oli mahdollista, että mies oli käynyt hänen päälleen, tuomiossa todetaan naisen kertomuksesta.

Naisen mukaan hän ei ollut tappanut miestä tahallaan, mutta oikeus oli toista mieltä.

– Lyötyään uhria neljä kertaa naisen on täytynyt pitää tämän kuoleman aiheutumista varsin todennäköisenä seurauksena. Nainen on sen vuoksi tahallaan tappanut miehen syytteessä kuvatulla tavalla.

Lotta Anita Birgit Alkamaa, 48, tuomittiin yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen.

Teon jälkeen nainen oli lähtenyt asunnolta kaverinsa kanssa pois soittamatta hätäkeskukseen. Kaveri tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen rikoksentekijän suojelemisesta, sillä hän oli muun muassa hävittänyt naisen yllä olleita vaatteita eli todistusaineistoa.

Oikeus: Ei riitaa tapahtumailtana

Naisen ja uhrin suhde oli ollut riitaisa, mutta käräjäoikeuden mukaan henkirikoksen ei voida katsoa johtuneen naiseen kohdistuneesta väkivallasta.

– Asiassa on selvinnyt heidän puolin ja toisin kohdistaneen toisiinsa väkivaltaa suhteen aikana, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan tapahtumailtana pariskunnalla ei kuitenkaan ollut riitaa.

– Nainen ei muista olleen riitaa, eikä nainen ole väittänyt toimineensa hätävarjelussa eikä sellaista tue kirjallisena todisteena oikeuslääkärin tutkimustodistuksesta ilmenevä.

Naisella ei myöskään todettu tuoreita väkivallan jälkiä.