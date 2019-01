Nainen löytyi kuolleena asunnosta Kirkkonummella – poliisi epäilee juuri naapuriin muuttaneen miehen tappaneen naisen

Naisen kuolemaa tutkitaan Kirkkonummella Uudellamaalla tappona, poliisi kertoo. Hieman alle 50-vuotias nainen löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta Kirkkonummen Masalasta.

Poliisi epäilee, että vuonna 1978 syntynyt juuri naapuriin muuttanut mies tappoi naisen toissa viikon sunnuntain ja viime viikon maanantain välisenä aikana. Mies oli muuttanut naisen naapuriin muutama päivä ennen tapahtunutta.

Mies on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä. Poliisin mukaan hänellä on kontollaan aiempi henkirikos. Mies on tuomittu taposta 2000-luvun alussa.

STT ei tavoittanut poliisia kommentoimaan asiaa enemmälti.