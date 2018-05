Nainen löytyi surmattuna Kalliosta – murhaepäilyn kiistävää sarjakuristajaa vaaditaan vangittavaksi

Helsingin käräjäoikeus ratkaisee tänään, vangitaanko sarjakuristaja Michael Penttilä viisikymppisen naisen murhasta epäiltynä.

Nainen löytyi kuolleena Kalliosta viime perjantaina, kun huoltomies tarkasti asunnon, josta naapurit kertoivat tulevan poikkeuksellista hajua.

Murhaepäilyt kiistävä Penttilä otettiin kiinni sunnuntaina.

– Poliisin alustavien tutkimusten perusteella heräsi epäily, että nainen olisi surmattu. Henkirikosepäily varmistui viikonlopun aikana suoritetussa oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa, sanoi rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista eilen.

Koski sanoi STT:lle, että tutkimuksessa naisen kuolinajaksi haarukoitiin 13. huhtikuuta. Poliisi ei kerro, oliko uhri ilmoitettu kadonneeksi tai muitakaan uhriin, tekotapaan tai olosuhteisiin liittyviä yksityiskohtia. Esitutkinnan kerrottiin olevan alkuvaiheessa, eikä sitä haluta vaarantaa.

Poliisi sanoi tutkivansa tapausta murhana, koska on syytä epäillä, että rikos on tehty vakaasti harkiten ja sitä on kokonaisuutta arvostellen pidettävä törkeänä.

Penttilä, 52, on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.

Sarjakuristajaa syytetään parhaillaan Helsingin hovioikeudessa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan Penttilä laati yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan tytön tappamisesta tai törkeästä pahoinpitelystä kuristamalla viime vuonna.