Oulun käräjäoikeus on tuominnut 53-vuotiaan naisen taposta ja tuhotyöstä kymmenen vuoden vankeuteen. Nainen poltti pariskunnan omakotitalon toukokuussa Oulussa. Oikeuden mukaan hän jätti päihtyneen puolisonsa tietoisesti sisälle taloon ja sytytti tulipalon siten, että puoliso ei päässyt talosta ulos.

Tuomittu Hilkka Annikki Alanko kiisti polttaneensa talon, mutta oikeuden mukaan ei ollut mahdollista, että joku muu olisi sytyttänyt palon. Myöskään luonnollista syttymissyytä ei löytynyt.

– Voimakkain palamisen alue on ollut talon etuoven eli pääsisäänkäynnin kohdalla. On pääteltävissä, että palo on ollut tahallaan sytytetty, oikeus totesi.

Alanko hankki tuomion mukaan apua vasta, kun tuhoutunut omakotitalo oli kokonaan tulessa ja mies oli jo todennäköisesti kuollut.

Oikeuden mukaan avioliitto oli ollut pitkään riitainen ja väkivaltainen, mitä oikeus piti osaltaan motiivina tekoon. Pariskunta oli myös käyttänyt runsaasti alkoholia.

– Toisaalta on mahdollista sekin vaihtoehto, että päätös ryhtyä sytyttämään tulipalo on ollut seurausta päihtymyksen hetkellä vallinneesta hetken mielijohteesta, oikeus päätteli.

Itse aiheutettu päihtymystila ei kuitenkaan kelpaa oikeudessa selitykseksi teolle eikä poista teon tahallisuutta.