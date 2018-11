Nainen vangittiin epäiltynä koirien salakuljettamisesta Espanjasta – tapaus tuli poliisin tietoon koirien terveysongelmien vuoksi

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut naisen, jota epäillään useiden kymmenien koirien laittomasta tuomisesta Espanjasta Suomeen. Naista epäillään ainakin törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja useista petoksista, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen.

– Suomeen on tuotu laittomasti koiria, jotka on sitten myyty edelleen. Tiedot, jotka on ostajille koirista annettu, eivät välttämättä pidä paikkaansa, ja sitten on näitä maahantuontimääräyksiä rikottu, Kinnunen sanoo STT:lle.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koirat ovat americanbully-rotuisia.

Tapaus tuli poliisin tietoon valvontaeläinlääkärin kautta.

– Väitteiden mukaan on ollut tautisia ja kehityshäiriöisiä koiria, Kinnunen sanoo.

Epäiltyä rikoshyötyä on kertynyt tuhansia euroja.

– Useita kymmeniä koiria on myyty, ja siitä suurin piirtein laskee reilun tonnin kipale.

Naisen lisäksi epäiltynä on yksi mies. Esitutkinnassa aiotaan Kinnusen mukaan kuulla useita ihmisiä. Asiassa mahdollinen syyte on nostettava viimeistään helmikuun lopussa.