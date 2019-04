Naisehdokkaat pääsivät miehiä paremmin läpi eduskuntaan – valitut ehdokkaat ovat hyvätuloista väkeä

Eduskuntavaaleissa valittiin suhteessa enemmän naisia kuin miehiä, kertoo Tilastokeskus. Naisia on valittujen joukossa 47 prosenttia, viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin heitä oli ehdokkaiden joukossa.

Valittujen kansanedustajien joukossa naiset ovat keskimäärin nuorempia kuin miehet. Mieskansanedustajien keski-ikä on 48,8 vuotta, naisedustajien 44,1.

Vihreiden eduskuntaryhmä on keski-iältään nuorin. Vihreiden keski-ikä on 42 vuotta. Kristillisdemokraattien ryhmä on iäkkäin, 56,6 vuoden keski-iällä.

Tilastokeskus selvitti myös ehdokkaiden ja valittujen tulotasoa. Valittujen edustajien käytettävissä olevien tulojen mediaani, eli suuruusjärjestyksessä keskimmäinen luku, on 55 000 euroa. Se on yli 26 000 euroa enemmän kuin kaikkien ehdokkaiden tulojen mediaani. Paras tulotaso on kokoomuksen ehdokkailla, joiden tulojen mediaani oli reilut 47 000 euroa. Toiselle sijalle nousivat keskustan ehdokkaat, reilun 39 000 euron tuloilla. Vasemmistoliiton ehdokkaiden tulomediaani oli vajaat 28 000 euroa. Tiedot perustuvat vuoden 2017 verotukseen.