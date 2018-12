Naiselle tuomio poikkeuksellisesta rikossarjasta – kiristi törkeästi naapuria ja nettideittiä, tilasi hiuksia ja pikavippejä

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut naisen ehdottomaan vankeuteen poikkeuksellisesta rikossarjasta.

Oikeuden mukaan Soraja Sabriina Desiree Flink, 29, syyllistyi huhtikuusta syyskuuhun ulottuvalla ajanjaksolla yhteensä 24 rikokseen, muun muassa useisiin törkeisiin kiristyksiin, törkeään vapaudenriistoon ja pakottamiseen seksuaaliseen tekoon.

Kaikki rikokset tapahtuivat Jyväskylässä. Rikossarjan ensimmäinen uhri oli naapuri, jonka ovelle Flink ilmestyi huhtikuun puolivälissä ja pyysi käyttää puhelinta. Samalla nainen jätti naapurin säilytettäväksi sängynpäädyn.

Oikeuden mukaan kuun lopulla Flink ilmestyi taas naapurin ovelle ja uhkasi soittaa poliisit, jollei saisi sängynpäätyään takaisin. Lisäksi nainen pakotti naapurin tilaamaan hänelle liki 400 euron arvoiset hiukset.

Nainen myös otti naapurilta muun muassa tämän puhelimen, henkilötiedot, verkkopankkitunnukset ja -salasanat. Oikeuden mukaan Flink otti muutaman päivän aikana naapurin puhelimella pikavippejä yli 10 000 euron arvosta sekä siirsi naapurin tililtä omalle tililleen liki 8 000 euroa.

Nainen piti naapuriaan pelon vallassa uhkaamalla tätä väkivallalla. Naapurin mukaan nainen oli kertonut hakanneensa itse ihmisiä teho-osastolle. Nainen myös uhkasi naapuria väkivaltaisella ex-miehellään.

– Soraja Flinkin pyrkimyksenä on ollut hyötyä asianomistajan kustannuksella niin paljon kuin mahdollista asianomistajan tulotasosta riippumatta. Kiristys on kestänyt kolme vuorokautta ja se on ollut suunnitelmallinen, oikeus katsoi.

Flink tuomittiin myös naapurin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Oikeuden mukaan nainen oli suudellut naapuria sekä pakottanut tämän makuuhuoneeseen, missä oli riisunut tältä alushousut ja nuollut tämän sukupuolielimiä.

– Tämä rikos tekee Soraja Flinkin toiminnasta erityisen tuomittavaa. Hän ei ole tyytynyt pelkästään taloudelliseen hyväksikäyttöön, vaan sen lisäksi hän on nöyryyttänyt asianomistajaa tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaamalla, oikeus totesi tuomiossaan.

Uhkasi uhria perusteettomalla rikosilmoituksella seksuaalirikoksista

Syyskuussa Flink syyllistyi oikeuden mukaan toiseen törkeään kiristykseen. Flink oli houkutellut uhrin internetin treffisivuston kautta asunnolleen. Pian Flink alkoi oikeuden mukaan vaatia uhrilta rahaa, ja asunnolle saapui kaksi miestä.

Nainen uhkasi tehdä uhrista perusteettoman rikosilmoituksen alaikäiseen sekaantumisesta ja seksuaalisesta häirinnästä. Uhria uhattiin myös sähköshokeilla, montulle viemisellä ja ruiskulla, joka sisälsi punaista ainetta, oikeus totesi. Lisäksi Flink uhkasi miehen sukulaisia.

Uhkauksilla uhri pakotettiin luovuttamaan puhelin, auto, avaimet, lompakko, pankkikortti, tunnusluku ja verkkopankkitunnukset. Sen jälkeen Flink teki muun muassa tilisiirtoja omille tileilleen yli 100 000 euron edestä. Miehen nimissä nostettiin lisäksi luottoja.

Oikeuden mukaan Flink apureineen ei päästänyt uhria poistumaan asunnosta ja myöhemmin autosta liki puoleentoista vuorokauteen.

– Vapaudenriistossa on käytetty vakavan väkivallan uhkaa. Vapaudenriiston kesto ja siihen osallisten lukumäärä huomioon ottaen vapaudenriisto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, oikeus katsoi.

Flink tuomittiin kolmesta törkeästä kiristyksestä, törkeästä maksuvälinepetoksesta, perusmuotoisesta maksuvälinepetoksesta, 13 petoksesta, törkeästä vapaudenriistosta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, ampuma-aserikoksesta, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta, varkaudesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Oikeus huomioi rangaistusta määrätessään, että Flink oli maaliskuussa tuomittu törkeästä maksuvälinepetoksesta, mistä huolimatta hän oli koeaikana toistuvasti syyllistynyt samankaltaisiin rikoksiin, jotka ovat luonteeltaan vakavia.

Kun otettiin huomioon naiselle aiemmin määrätty, nyt toimeenpantava vankeusrangaistus, oikeus tuomitsi hänet yhteensä kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.