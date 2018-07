Naisen katoamista Savonlinnassa viikonloppuna tutkitaan tappona

Poliisi epäilee, että Savonlinnassa viikonloppuna kadonnut nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Asiaan liittyen on pidätetty savonlinnalainen mies, joka on poliisin alustavassa puhuttelussa myöntänyt myötävaikuttaneensa naisen kuolemaan. Poliisi kertoo, että tässä vaiheessa tapausta tutkitaan tappona.

Naista ei ole vielä löydetty, mutta poliisi jatkaa saamiensa tietojen pohjalta etsintöjä. Poliisin mukaan etsintäaluetta on saatu rajattua epäillyn kertoman pohjalta.