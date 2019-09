Naiset ja miehet samaan tupaan kasarmilla – selvitys käynnistettiin Puolustusvoimissa

Puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä valmistellaan uutta ohjeistusta miesten ja naisten yhteismajoituksesta varusmiespalveluksessa.

Tavoitteena on, että miehet ja naiset voitaisiin majoittaa samaan tupaan kasarmeilla. Tällä hetkellä yhteismajoitus on mahdollista vain leireillä, harjoituksissa, laivapalveluksessa ja muissa erityisolosuhteissa.

– Yhteismajoituksenkin suhteen tulee elää ajassa. Maailma on muuttunut sitten vuoden 1995, jolloin nykyperusteet miesten ja naisten majoituksesta on annettu, Puolustusvoimain viestintäjohtaja, everstiluutnantti Torsti Astrén toteaa.

Ennen kasarmien yhteismajoitusuudistusta on muutettava sekä puolustusministeriön määräystä että Puolustusvoimien yleistä palvelusohjesääntöä, joissa vielä nyt määrätään naisille omat majoitustilat kasarmiolosuhteissa.

Yhteistupamajoitus alkaisi näillä näkymin kokeilulla yhdessä tai useammassa joukko-osastossa. Astrénin mukaan kokeilun aikataulu ja laajuus selviävät myöhemmin uudistuksen perusteiden tarkentuessa.

– Perusideana uudessa majoituskäytännössä voisi olla esimerkiksi se, että vähintään kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä majoitetaan samaan tupaan toista sukupuolta olevien lisäksi. Tämä olisi vapaaehtoista, ja kaikilta samaan tupaan majoittuvilta otettaisiin suostumus järjestelyistä, Astrén sanoo.

Yksityisyys muun muassa vaatteiden vaihdon yhteydessä varmistettaisiin esimerkiksi näkösuojaa tarjoavilla sermeillä.

– Yhteistuvilla voitaneen parantaa tilankäytön optimointia ja helpottaa palveluksen järjestelyjä, tiedon kulkua sekä lisätä mahdollisesti ryhmäkiinteyttä sekä tasa-arvoa, Astrén sanoo.

Naisten määrä varusmiespalveluksessa on kasvanut koko ajan. Tänä vuonna heitä astui palvelukseen ennätysmäärä, noin 1 100. Muissa Pohjoismaissa yhteismajoituksesta on saatu positiivisia kokemuksia.

Myös Varusmiesliitto on kannattanut yhteistupia.

– Puhetta tästä on ollut niin kauan kuin itse muistan. Tällä hetkellä naiset on sijoitettu usein komppanian viimeiseen tupaan, ja he jäävät kasarmilla hieman ulkopuolisiksi. Näin ei missään nimessä pitäisi olla. Yhteistuvat auttaisivat koko joukkueen yhtyeenhioutumisessa, Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula totesi hiljattain Keskisuomalaisessa (20.8.).