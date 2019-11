Naisjärjestöt vaativat seksin ostamisen täydellistä kriminalisointia – "Se, että miehet eivät osta seksiä, on paras tapa vähentää myöskin ihmiskauppaa"

Naisjärjestöt vaativat, että seksin ostaminen kriminalisoidaan Suomessa täysin. Monika-Naiset liiton ja Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan seksikauppa liittyy vahvasti naisten hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. Prostituutio on järjestöjen mukaan yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.

– Julkisuudessa käytävän keskustelun perusteella on taipumus ajatella, että ihmiskauppa ja naisten hyväksikäyttö tapahtuu jossain muualla. Todellisuus ja käytännön työmme kertoo ihan muuta. Naisista, jotka meidän palveluissamme on tunnistettu ihmiskaupan uhreiksi, jopa 70 prosenttia on joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomessa, sanoi kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert keskiviikkona järjestöjen yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Monika-Naiset liitto tunnisti viime vuoden aikana 26 ja tämän vuoden marraskuuhun mennessä 25 ihmiskaupan uhria. Gerbertin mukaan valtaosa prostituutiosta ja siihen liittyvästä hyväksikäytöstä ei tule järjestöjen tai viranomaisten tietoon.

Ajatus vapaaehtoisuudesta elitistinen

Liittojen mukaan erityinen riski joutua ihmiskaupan ja prostituution uhreiksi on vaikeassa elämäntilanteessa olevilla alaikäisillä tytöillä ja maahanmuuttajataustaisilla naisilla, joilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua tai löytää ihmisarvoista työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi.

– Kuvitellaan, että prostituutiossa ihmiset ovat vapaita toimijoita. Se osoittaa, ettei tunneta, mitä siellä oikeasti tapahtuu, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Hän ja Gerbert pitävät ajatusta prostituution vapaaehtoisuudesta elitistisenä. Gerbertin mukaan tällöin puhutaan lähinnä niistä naisista joilla on hyvä ammatti ja jotka myyvät seksiä vapaa-ajallaan.

– (Jos) me lähdemme keskustelemaan näiden tilanteiden (pohjalta), unohdamme ne naiset, joilla todellakaan ei ole vaihtoehtoja, Gerbert sanoo.

Seksin ostaminen on tällä hetkellä kriminalisoitu osittain

Tällä hetkellä seksin ostaminen on Suomessa kriminalisoitu osittain. Rangaistavaa on ostaa seksiä ihmiskaupan tai parituksen uhrilta sekä alaikäiseltä. Biaudet sanoo, ettei tämä riitä. Hänen mukaansa Ruotsissa seksin ostamisen täyskielto on tuottanut hyviä tuloksia.

– Ruotsissa seksin ostaminen kriminalisoitiin vuonna 1999 ja siellä se on vaikuttanut todella rajusti asenteisiin.

Biaudetin mukaan Tukholman lääninhallituksen tietojen mukaan Ruotsissa seksiä ostaneiden miesten osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Seksikaupan kysynnän rajoittaminen vähentäisi Biaudetin mukaan tehokkaasti naisten hyväksikäyttöä.

– (Se, että) miehet eivät osta seksiä, on paras tapa vähentää myöskin ihmiskauppaa.

Vaatimus seksin oston kriminalisoinnista on järjestöjen mukaan toimitettu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.). Lisäksi järjestöt ovat tehneet CEDAW-komitealle kirjelmän, jossa pyydetään kiinnittämään huomiota ihmiskauppaan ja prostituutioon naisiin kohdistuvan väkivallan muotona. CEDAW on YK:n alainen komitea, joka valvoo naisten syrjinnän poistamista koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa.