Naispari yritti sitkeästi yhtä lasta, mutta saikin kerralla kaksi – nyt äidit tubettavat kaksosperheen arjesta ja toivovat, ettei Sulon ja Elsin tarvitse koskaan selitellä sateenkaariperhettä

Yksivuotiaat kaksoset Sulo ja Elsi ovat tavallisia taaperoita. Kummallakin on päässään punertavia hentoja hiussuortuvia. Pienet jalat, pienet kädet ja siniset silmät.

Kaksosten alku ei kuitenkaan ollut se kaikkein tavallisin. Elsin ja Sulon perheeseen kuuluu kaksi äitiä, mutta ei isää.

Lasten äidit Ella Rosti ja Susanna Silvander-Rosti halusivat taltioida äitiytensä ensiaskeleet ja näyttää, että tällainenkin perhe on ihan normaali. Niin syntyi suosittu Kaksi äitiä & kaksoset -Youtube-kanava.

Kun naiset perustivat sen, ei Suomessa ollut vielä muita sateenkaariperheen elämästä kertovia tubettajia. Nyt kanavalla on yli 30 000 tilaajaa.

– Suski halusi alkaa tubettaa. Sanoin, että minun naamani ei sitten näy yhdelläkään videolla, Ella kertoo.

Susanna sai kuitenkin houkuteltua vaimonsa yhdelle videolle. Katsojat ihastuivat Ellaan ja vaativat, että hän jää. Pikkuhiljaa kanavasta tuli parin yhteinen harrastus.

Ilon kyyneliä ja naurun tyrskähdyksiä ultrassa

Naiset ovat yhteiselonsa alkutaipaleesta asti haaveilleet perheestä. He sanoivat toisilleen tahdon Pride-lauantaina 2017, ja pian sen jälkeen he aloittivat hedelmöityshoidot.

Molemmat naiset halusivat tulla raskaaksi ja synnyttää, mutta lopulta päätös hedelmöityshoitojen aloittajasta oli helppo.

– Vanhempi meistä sai olla ensin, koska ikinä ei tiedä, kauanko lapsen hankinnassa kestää, Ella, 32, perustelee.

– Meidän lapsilukumme ei ole vielä täynnä. Minä hoidan sitten seuraavan, Susanna, 30, sanoo.

Sitten jännitettiin, milloin Ella tulisi raskaaksi.

– Jokainen keinohedelmöitys oli tarkkaan ajoitettu ja suunniteltu. Vaikka yritimme olla toivomatta liikoja, odotimme joka kerta innoissamme, josko nyt tärppäisi, Susanna kertoo.

Kolme ensimmäistä kertaa eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, ja naiset joutuivat apein mielin palaamaan lähtöruutuun kuukausi toisensa jälkeen.

Sitten tapahtui jotain täysin odottamatonta. Raskaustesti näytti positiivista ja ultraäänessä paljastui, että Ellan kohdussa majailikin yhden asukin sijasta kaksi.

– Minä aloin itkeä onnesta, ja Ella alkoi nauraa, Susanna muistelee.

– Se oli jotenkin todella absurdia. Kaksosten todennäköisyys on niin pieni, vaikka kyseessä olikin hedelmöityshoito. Mieletön tuuri, että sattui juuri meidän kohdalle, hän jatkaa.

Pohjoismaalainen mies toteutti unelman

Vauvoilla ei ole Susannan geenejä. Siksi klinikan lääkäri ehdotti, että naiset valitsisivat siittiöiden luovuttajaksi miehen, joka muistuttaisi Susannaa.

Äidit tietävät, että luovuttaja on pitkä, sinisilmäinen ja pohjoismaalainen mies – ei muuta. Hän on allekirjoittanut paperin, jossa vakuuttaa, ettei halua koskaan tunnustaa isyyttä.

Sulolla ja Elsillä on kuitenkin täysi-ikäisinä mahdollisuus selvittää luovuttajan henkilöllisyys. Äidit eivät ole ajatuksesta moksiskaan.

– Minusta on mieletöntä, että joku haluaa auttaa meitä näin. Perheen perustaminen oli suurin haaveemme. Joku ihminen tuolla on tehnyt sen mahdolliseksi, ja olemme siitä suunnattoman kiitollisia, Susanna sanoo.

Utelut lasten isästä ovat vähentyneet sitä mukaa, kun äidit ovat puineet asiaa videoillaan. Välillä ihmisten oletuksista seuraa jatkuvaa "kaapista ulos tulemista".

– Kun olemme porukalla kaupassa, luullaan, että olemme ystävyksiä, joilla on samanikäiset lapset. Uusia ihmisiä tavatessa meidän pitää yleensä tosi selkeästi kertoa, että me olemme molemmat äitejä, Susanna kertoo.

Lasten yksityisyys pohditutti

Kanavansa olemassaolon aikana äidit ovat muun muassa esitelleet matkaansa Muumimaailmaan, leiponeet joulupipareita ja kertoneet, miksi Ellalla on Batman-tatuointi.

Susanna kertoo, että aivan alussa kanavalla oli joitakin anonyymejä kommentoijia, jotka halusivat satuttaa sanoillaan. Muuten palaute on ollut yllättävän kilttiä. Ihmisten kysymykset ovat vilpittömän uteliaita.

Lapsien näyttämistä videoilla vanhemmat punnitsivat hyvin tarkkaan. He eivät halunneet lasten niskaan inhottavia kommentteja tai sitä, että myöhemmin videoiden sisältö tuntuisi heistä kurjalta.

– Tuntui jotenkin hirveän vaikealta kuvata perhearkea niin, että vauvat eivät näy. Päätimme, että kaikki materiaali tehdään lapsia kunnioittaen, emmekä julkaise mitään, mistä heille voi tulla paha mieli, Ella perustelee.

Äitien helpotukseksi kukaan ei ole sanonut lapsista mitään pahaa. Sen sijaan katsojat laittavat kaksosille herttaisia terveisiä ja kyselevät innoissaan kuulumisia.

Esikuvina nuorelle sateenkaariväelle

Välillä kuvaaminen keskeytyy hoitotaukoon, joten yksi video on yleensä kymmenien otosten summa. Iltaisin äideillä on enemmän aikaa yhteiselle harrastukselleen, kun vauvat ovat nukkumassa.

Toisaalta videoiden tekeminen käy kuin luonnostaan, koska äidit haluavat muutenkin taltioida lastensa kasvua. Materiaalista on siis pikemminkin runsaudenpulaa.

– Tämä on vauvaperheessä tosi helppo harrastus, koska sitä voi tehdä missä vaan. Voimme kuvata sitä, mitä me muutenkin tekisimme. Jos menemme mökille, teemme videon siitä. Jos syötämme, kuvaamme sitä, Susanna kertoo.

Kaksosarjen vuoksi perhe viettää paljon aikaa kotona. Vasta ulkona käydessään äidit tajuavat, miten suuri merkitys heidän kanavallaan on muille. Moni tunnisti naiset kesäkuun Helsinki Pride -kulkueessa ja tuli juttelemaan.

– Tuli sellainen olo, että olemme tehneet jotain oikein, Susanna miettii.

Äidit toivovatkin, ettei sateenkaariperhe olisi enää tabu, kun heidän lapsensa menevät kouluun.

– Katsojissa on paljon meikäläisiä, jotka ovat vasta nuoria ja miettivät perheen perustamista. Me näytämme, että se on täysin mahdollista, Ella sanoo.