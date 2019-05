Naisten ja lasten odotus Isis-leireillä voi olla pitkä, eikä viranomaisilla ole valmiita vastauksia

Syyriassa Isis-leireillä vangittuina olevien suomalaisten naisten ja varsinkin lasten kohtelussa yhdistyy todellinen turvallisuusuhka ja laaja moraalinen dilemma, sanoo terrorismiin erikoistunut Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen.

– Kansainvälisesti on keskusteltu jo vuosien ajan siitä, että vastassa saattaa olla tällainen tilanne ja että siihen pitäisi varautua.

Parosen mielestä keskustelu on kuitenkin pyörinyt lähinnä vierastaistelijoiden ympärillä, ja heidän perheensä ovat jääneet aika paljon huomiotta. Kansanvälinen järjestelmä ei ole pystynyt käsittelemään asiaa tarvittavalla teholla. Lisäksi ongelma on mittakaavaltaan suurempi kuin odotettiin.

– Sadat ihmiset haluavat palata lähtömaihinsa, jotka puolestaan eivät halua ottaa heitä vastaan.

Paronen mukailee suojelupoliisin erikoistutkijaa Pekka Hiltusta. Viranomaiset eivät tarkalleen tiedä, mitkä naisten motiivit ovat olleet jäädä Isisin pariin ja nyt pyrkiä pois.

– Niin kauan kun näitä ei tiedetä, nämä ihmiset ovat mielestäni turvallisuusriski, Paronen sanoo.

Leijonanpennut saattavat olla vaarallisia

Isisillä oli hyvin nuorille pojille niin kutsuttu leijonanpentuohjelma, johon on otettu mukaan 9–12-vuotiaita. Partanen kertoo, että poikia on käytetty propagandatarkoituksiin ja opetettu taistelijoiksi.

– En sulje pois mahdollisuutta, että siellä on suomalaisittain katsoen hyvin nuoria poikia, jotka saattavat olla radikalisoituneita, väkivaltaisia ja vaarallisia. Poikalapsi, joka on viettänyt kouluikäisenä 4–5 vuotta tuolla alueella, voi olla väkivaltaan koulutettu.

Paronen painottaa ymmärtävänsä, että Isisin taistelijat ja naiset ansaitsevat reilun oikeudenkäynnin.

– Puhumattakaan siitä, että varsinkaan pienet lapset eivät tietenkään ole syyllisiä yhtään mihinkään. Nämä ovat kysymyksiä, joissa aina kun sanoo yhden lauseen, pitää lisätä se mutta-lause perään.

Paronen kertoo, että Ruotsi on alkanut hakea leireiltä orpolapsia, kun taas ainakin Kazakstan on itsenäisesti lähtenyt hakemaan kotiin kansalaisiaan tuomittaviksi. Itse hän kannattaa sisäministeri Kai Mykkäsenkin mainitsemaa kansainvälistä tribunaalia.

– Realistina pitää kuitenkin sanoa, että semmoinen on aika pitkässä puussa, koska laaja kansainvälinen tahtotila sen perustamiseen puuttuu.

Lopputulema voi olla kuolemantuomio

Tosiasia on, että Syyrian leireillä on naisia ja lapsia, joilla on Suomen kansalaisuus ja jotka ovat aliravittuja ja sairaita. Paronen sanoo, ettei hän kadehdi sisä- ja ulkoministerien tilannetta. Päätös leireillä viruvien kohtelusta ei ole helppo.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole aktiivista prosessia, mihin turvaten varsinkaan lapset voisi hakea takaisin lähtömaahan.

– Minulla ei ole viisasten kiveä tarjota, paitsi että kannattaa tukea alueellisia virallistahoja niissä oikeusprosesseissa, joita he haluavat aloittaa tai ovat jo aloittaneet, Paronen sanoo.

Osaa leirien asukkaista saattaa odottaa pitkä vankeusrangaistus tai kuolemantuomio, jos leirejä hallinnoiva kurdien SDF luovuttaa heidät oikeuden eteen Irakiin tai itse tuomitsee heidät. Miten Suomi reagoisi kansalaisensa kuolemantuomioon?

– Se on poliittisten päättäjien asia. Suomi valtiona ei hyväksy kuolemantuomiota, joten jos näin käy, on oletettavissa, että Suomi ainakin antaa vastalauseen, Paronen arvioi.